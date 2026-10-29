Indice Nasdaq AI in calo: cosa contiene il paniere e quanto diversifica davvero

Il Nasdaq CTA Artificial Intelligence Index offre una prospettiva diversa sul ciclo dell’intelligenza artificiale: seleziona aziende secondo il loro coinvolgimento nel settore, anziché limitarsi a una lista dei nomi tecnologici più conosciuti. Nella rilevazione ufficiale consultata durante la seduta del 29 ottobre 2026, NQINTEL segnava 4.664,11 punti, in calo del 2,77% rispetto a 4.797,01 della chiusura precedente. La pagina espone la data ma non l’orario del singolo aggiornamento: è una fotografia intraday, non il risultato finale della giornata.

Il movimento riporta al centro una domanda utile per chi possiede fondi tematici: quanta diversificazione si ottiene acquistando un paniere AI, e quanto rischio comune rimane dietro società apparentemente differenti?

Un indice tematico con 58 componenti

La scheda ufficiale Nasdaq riporta 58 componenti, valuta di calcolo in dollari e una storia iniziata il 29 ottobre 2018 con base 1.000. Il perimetro include imprese della tecnologia, dell’industria, della medicina e di altri comparti coinvolti nell’intelligenza artificiale. Si tratta dunque dell’analisi di un indice esistente, oggi al suo ottavo anniversario, non dell’annuncio di un nuovo prodotto.

Il nome del tema descrive un universo economico, ma per capire l’esposizione servono le regole che selezionano le aziende e assegnano i pesi. Due strumenti con “AI” nel nome possono distribuire il capitale in modi molto diversi, con sensibilità differenti a semiconduttori, software e investimenti industriali.

Le regole: tre gruppi e pesi prestabiliti

La metodologia Nasdaq distingue gli Enablers, fornitori dei componenti abilitanti, gli Engagers, che progettano o integrano prodotti e sistemi AI, e gli Enhancers, che aggiungono servizi nell’ecosistema senza farne il nucleo dell’offerta. La selezione usa i rating di intensità AI della Consumer Technology Association e include i primi quindici di ciascun gruppo, compresi gli ex aequo.

Il peso iniziale dei gruppi è rispettivamente 50%, 40% e 10%. All’interno di ciascuno, l’assegnazione dipende dai rating e viene corretta con vincoli di liquidità e un limite del 4% per singolo titolo. Ricostituzione e ribilanciamento sono semestrali, con efficacia a marzo e settembre. Il limite va letto nel contesto del ribilanciamento: i prezzi possono successivamente far variare i pesi.

Il rating misura il coinvolgimento percepito nel settore; non rappresenta una previsione di rendimento né un giudizio sul prezzo conveniente dell’azione. Un’impresa molto esposta all’AI può beneficiare della crescita del settore e, contemporaneamente, avere una valutazione che incorpora già aspettative elevate.

La fotografia storica mostra perché la data conta

Il factsheet disponibile della versione net total return riporta dati al 30 giugno 2026: 66 titoli e un peso della tecnologia dell’87,02%. Questi valori descrivono quella data, non la composizione odierna a 58 componenti. Anche i pesi delle singole società riportati nel documento appartengono alla fotografia di giugno.

La differenza è una ragione concreta per controllare sempre periodo e versione dell’indice. Un factsheet storico può aiutare a comprenderne il comportamento, mentre una decisione sul portafoglio richiede la composizione aggiornata del prodotto effettivamente acquistato. In questa analisi non attribuiamo ai pesi di giugno il significato di pesi correnti.

Molti titoli possono condividere lo stesso rischio

La diversificazione fra emittenti riduce la dipendenza da una singola società. Rimane però la possibilità che molte aziende dipendano dallo stesso ciclo di investimenti: spesa per data center, disponibilità di finanziamenti, energia e capacità dei clienti di monetizzare i nuovi servizi.

Un produttore di componenti e un integratore di sistemi occupano posizioni diverse nella filiera, ma possono risentire insieme di un rinvio degli ordini. Al contrario, una maggiore efficienza nell’uso dei chip potrebbe aiutare gli utilizzatori e modificare le aspettative sui fornitori. La composizione del paniere determina quale effetto prevalga.

È un passaggio distinto dalla verifica dell’ampiezza dei movimenti del Nasdaq: qui il punto è la dipendenza economica comune, che può restare elevata anche quando il capitale è distribuito fra decine di nomi.

Come confrontarlo con un’esposizione già presente in portafoglio

Per chi possiede già un fondo sul Nasdaq 100 o un indice azionario globale, aggiungere un ETF AI richiede un controllo delle sovrapposizioni. La verifica parte dai titoli condivisi e dai loro pesi, usando elenchi riferiti alla stessa data. La semplice somma del numero di società nei due fondi sovrastima la diversificazione quando molti nomi coincidono.

Un esempio ipotetico chiarisce il metodo: se un’azione pesa il 5% in un fondo che rappresenta metà del portafoglio e il 3% in un secondo fondo che occupa l’altra metà, il peso complessivo è il 4%. È un calcolo illustrativo, non la stima della sovrapposizione attuale fra NQINTEL e Nasdaq 100.

Dall’indice al rendimento dell’investitore

Il rendimento di un indice e quello del fondo che lo segue possono differire per costi, replica, fiscalità e scostamento dal benchmark. Anche la versione conta: prezzo, total return e net total return trattano diversamente i dividendi. Confrontare serie non omogenee può attribuire alla selezione dei titoli differenze che dipendono dal metodo di calcolo.

Per chi misura il patrimonio in euro si aggiunge il cambio, salvo un’effettiva copertura valutaria prevista dal prodotto. Il nome della valuta di negoziazione dell’ETF, da solo, non chiarisce quel rischio.

Il calo osservato oggi rende attuale la verifica, ma una singola seduta non misura il potenziale di lungo periodo dell’AI. L’analisi utile collega composizione, pesi, valutazioni e dipendenze economiche: è questo insieme a definire che cosa si sta acquistando dietro l’etichetta tematica.