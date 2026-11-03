EUR/CHF a 0,9152, il franco conta più del tasso allo 0%: quanto cambia il valore dei risparmi in euro e quali rischi valutare prima di convertirli

Il nuovo riferimento giornaliero della Banca nazionale svizzera per EUR/CHF è 0,9152: un euro vale poco più di 91 centesimi di franco. Il dato del 3 novembre offre un punto concreto per valutare quanto il cambio incida sui risparmi, sulle spese in Svizzera e sul risultato di un investimento denominato nella valuta elvetica.

La pagina ufficiale della BNS riporta anche un tasso di politica monetaria allo 0%. Il cambio pubblicato dall’istituto è calcolato sulla base dei dati Bloomberg BFIX e ha finalità informative: va distinto dalla quotazione negoziabile che una banca o un intermediario applica al cliente, comprensiva dei propri costi.

Che cosa significa 0,9152 per chi parte dagli euro

La coppia indica quanti franchi si ottengono per un euro. Su una conversione teorica di 10.000 euro, il risultato è quindi di 9.152 franchi, prima di commissioni e differenziale fra acquisto e vendita. Il calcolo inverso permette di vedere l’altro lato: 10.000 franchi equivalgono a circa 10.926,57 euro allo stesso riferimento.

Queste cifre descrivono una conversione, non un guadagno. Il risultato economico nasce dal confronto fra il cambio effettivamente pagato all’ingresso e quello disponibile all’uscita, tenendo conto anche dei flussi nel frattempo ricevuti. Il valore nominale elevato di una valuta rispetto a un’altra, preso isolatamente, non misura la sua convenienza.

Chi possiede franchi beneficia, a parità di altre condizioni, di una discesa di EUR/CHF quando riconverte in euro. Chi deve comprarli per una spesa futura affronta invece un costo maggiore. Lo stesso movimento può quindi aiutare un risparmiatore già esposto e penalizzare una famiglia con pagamenti da effettuare.

Due scenari per rendere visibile il rischio

Partiamo dai 9.152 franchi ottenuti nell’esempio. Se il cambio salisse in seguito a 0,95, la riconversione produrrebbe circa 9.633,68 euro: una perdita valutaria del 3,66% sul capitale iniziale. Se scendesse a 0,88, il valore diventerebbe 10.400 euro, con un incremento del 4%. Sono scenari aritmetici, scelti per illustrare il meccanismo, e non obiettivi di prezzo.

Il rendimento di un’attività finanziaria si aggiunge a questo effetto. In termini semplificati, il valore finale in euro si calcola moltiplicando il capitale iniziale per (1 + rendimento in franchi) e per il rapporto fra cambio iniziale e finale. Una cedola positiva può essere assorbita da un movimento sfavorevole della valuta; un investimento stabile in franchi può invece aumentare di valore espresso in euro.

Un ulteriore elemento è il costo complessivo dell’operazione. Commissioni di entrata e uscita, spread valutario, eventuali oneri del prodotto e fiscalità riducono il risultato disponibile. Per confrontare due intermediari è più utile chiedere quanti franchi verranno effettivamente accreditati per lo stesso importo in euro che limitarsi alla commissione dichiarata.

Perché il tasso zero non spiega da solo il franco

Nella propria spiegazione dei fattori che muovono il franco, la BNS richiama la stabilità economica e politica, l’inflazione e il ruolo della valuta come rifugio. In periodi di incertezza alcuni investitori accettano rendimenti inferiori in cambio dell’esposizione che cercano.

Questo aiuta a capire perché un tasso ufficiale basso possa convivere con una valuta forte. Il tasso corrente è una componente della valutazione, insieme alle aspettative sui tassi futuri e ai flussi. Dal solo riferimento giornaliero non si può stabilire quale componente abbia determinato il movimento della giornata.

Il precedente approfondimento sulla domanda rifugio e sul franco analizzava soprattutto questa lettura di mercato. Il dato odierno consente invece di concentrarsi sull’effetto misurabile per un portafoglio in euro, evitando di trasformare la reputazione della valuta in una garanzia sul capitale.

Copertura valutaria e obiettivo dell’investimento

Un prodotto con copertura del cambio cerca di ridurre l’esposizione alle oscillazioni valutarie, ma introduce costi e una struttura che va letta nei documenti contrattuali. Il rendimento coperto può differire da quello del prodotto senza copertura; contano durata, strumenti utilizzati e frequenza del rinnovo.

Per chi ha una spesa futura in franchi, detenere la valuta può servire ad allineare disponibilità e pagamento. Per chi cerca un investimento da valutare interamente in euro, la stessa scelta aggiunge un rischio distinto da quello dell’attività acquistata. La domanda iniziale dovrebbe quindi riguardare l’obiettivo e l’orizzonte, prima della previsione sul cambio.

Il riferimento a 0,9152 rende possibile quantificare questa esposizione. Separare conversione, rendimento del prodotto e costi permette di capire quanto del risultato dipenda davvero dall’investimento e quanto dalla valuta, senza confondere il tasso ufficiale con il rendimento promesso al risparmiatore.