Dollaro neozelandese, inflazione al 3,7%: la prova dei prezzi interni prima della RBNZ

L’inflazione neozelandese rallenta al 3,7% annuo nel trimestre di settembre, dal 4,1% di giugno, offrendo un nuovo elemento alla Reserve Bank of New Zealand prima della decisione del 28 ottobre. Per il dollaro neozelandese la questione centrale è la qualità del rallentamento: quanto deriva dal carburante e quanto segnala una pressione più contenuta nel resto dell’economia.

Che cosa mostra il nuovo CPI

Il comunicato Stats NZ del 22 ottobre riporta un aumento trimestrale dello 0,7%. La componente tradeable, influenzata dai mercati esteri, cresce dello 0,2% nel trimestre e del 4,3% nell’anno; quella non-tradeable, meno esposta alla concorrenza internazionale, sale rispettivamente dell’1% e del 3,3%.

La benzina cala del 6,5% rispetto al trimestre precedente, pur restando più cara del 19,1% rispetto a un anno prima. Escludendo alimentari, energia domestica e carburanti, l’indice aumenta dell’1,1% trimestrale e del 2,9% annuo.

Due orizzonti raccontano due cose diverse

Il confronto annuale misura la distanza rispetto al livello dei prezzi di dodici mesi prima, mentre quello trimestrale descrive un tratto più recente del percorso. Il caso della benzina rende visibile la differenza: il calo degli ultimi tre mesi offre sollievo rispetto ai livelli precedenti, ma lascia una spesa superiore a quella dello stesso periodo dell’anno passato.

Il rallentamento dal 4,1% al 3,7% vale 0,4 punti percentuali. Il livello generale dei prezzi continua comunque a salire, a una velocità annuale inferiore. Per una famiglia questo significa che la spesa può continuare ad aumentare anche quando il dato d’inflazione migliora.

La componente interna richiede una lettura separata. Il suo aumento trimestrale dell’1% invita a verificare la persistenza delle pressioni, tenendo conto di stagionalità e composizione. Moltiplicare automaticamente il dato per quattro produrrebbe una proiezione fragile, perché presupporrebbe lo stesso movimento in ogni trimestre.

La decisione della banca centrale

La RBNZ mantiene il tasso ufficiale al 2,75%, dopo il rialzo di 25 punti base deciso a settembre. Il prossimo aggiornamento è previsto per il 28 ottobre. Nella comunicazione della precedente decisione la banca lasciava aperta la possibilità di ulteriori aumenti, subordinandoli all’evoluzione dell’inflazione e dell’economia; la fascia obiettivo resta fra l’1% e il 3%.

Il nuovo CPI riduce la distanza dal limite superiore della fascia, che rimane pari a 0,7 punti. Il dato più favorevole sul totale e la tenuta della componente interna possono quindi alimentare valutazioni differenti. La scelta dipenderà dalla lettura complessiva della persistenza dei rincari, insieme alle condizioni di domanda e lavoro.

Come il dato può trasmettersi a NZD/USD

Il primo canale è il rendimento atteso. Se gli operatori riducono le probabilità di nuovi rialzi, il premio per detenere attività in dollari neozelandesi può diminuire. Se attribuiscono maggiore importanza alla pressione interna, possono invece mantenere aspettative di politica restrittiva più a lungo.

Il secondo canale riguarda il rischio globale. Una valuta di un’economia aperta risente anche della domanda estera e dell’atteggiamento degli investitori verso le attività più rischiose. Una giornata dominata dal dollaro americano può prevalere sul segnale proveniente dal CPI locale.

Il terzo riguarda la stessa inflazione importata: un cambio più debole rende più costosi in valuta locale i beni fatturati all’estero, a parità delle altre condizioni. Questa relazione crea un possibile ritorno dal mercato valutario ai prezzi, con tempi diversi secondo contratti, scorte e coperture.

Gli scenari da distinguere

Scenario Segnale da verificare Possibile conseguenza Rallentamento più ampio Pressioni interne e aspettative si moderano Minore sostegno del differenziale dei tassi al NZD Inflazione interna persistente Servizi e componenti domestiche restano sostenuti Maggiore probabilità di condizioni restrittive Nuova pressione esterna Energia e cambio riaccendono i costi importati Conflitto più forte fra crescita e stabilità dei prezzi

Si tratta di possibilità analitiche, senza probabilità numeriche attribuite. Il nuovo CPI offre una base migliore per valutare la riunione: il rallentamento è un fatto, mentre la risposta monetaria e quella del cambio restano da osservare. Il passaggio decisivo sarà capire quale parte del dato la RBNZ considera più indicativa dei prossimi mesi.