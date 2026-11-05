Davide vuole un’auto da 25.000 euro e guarda solo la rata: cosa scopre quando somma interessi, anticipo e saldo finale prima di firmare il contratto

Questo racconto è un caso esemplificativo inventato: personaggi, situazioni e importi della storia sono ipotetici. Le informazioni istituzionali sono distinte e collegate alle rispettive fonti.

Davide si ferma davanti a un’auto da 25.000 euro. Nel caso immaginario, gli serve per lavorare e desidera sostituire quella vecchia prima che un guasto diventi un’urgenza. La rata proposta nel suo esercizio di confronto gli sembra gestibile; il saldo finale appartiene invece a un momento lontano, quando immagina di avere più risparmi.

Prima di scegliere, mette sul tavolo tre possibilità: pagare subito, finanziare una parte con rate ordinarie oppure lasciare un importo consistente alla fine. Il cambiamento nasce da questa terza colonna, che rende confrontabili decisioni fino a quel momento descritte con numeri diversi.

Tre strade per la stessa auto

La simulazione considera sempre un prezzo di 25.000 euro. Per le due formule a credito ipotizziamo un anticipo di 5.000 euro, capitale finanziato di 20.000, durata di 36 mesi e tasso nominale annuo fisso del 7%. Escludiamo commissioni, imposte sul finanziamento, assicurazioni e altri servizi. Sono condizioni costruite per il calcolo, non offerte reperite sul mercato.

Con il prestito ordinario, la rata matematica è circa 617,54 euro. Con una quota finale di capitale di 10.000 euro, aggiuntiva all’ultima rata mensile, il pagamento mensile scende a circa 367,10 euro. Le piccole differenze dovute agli arrotondamenti possono essere regolate nell’ultima rata.

Modalità ipotetica Versamenti Esborso complessivo Pagamento immediato 25.000 euro all’acquisto 25.000 euro Prestito ordinario 5.000 euro più 36 rate di circa 617,54 euro Circa 27.231,51 euro Prestito con saldo finale 5.000 euro più 36 rate di circa 367,10 euro e 10.000 euro finali Circa 28.215,75 euro

Elaborazione redazionale con ammortamento mensile e tasso costante, sulle ipotesi indicate. A parità di tasso e durata, la formula con saldo finale costa circa 984 euro in più rispetto al prestito ordinario: una parte del capitale rimane da restituire più a lungo e continua a produrre interessi.

La rata più bassa richiede un secondo conto

Davide vede una differenza mensile di circa 250 euro fra le due formule. Se però vuole preparare i 10.000 euro finali nei 36 mesi, senza ipotizzare rendimenti, dovrebbe accantonare circa 277,78 euro al mese. La somma fra rata e accantonamento arriva così a circa 644,88 euro.

L’accantonamento rimane denaro suo, mentre la rata è un pagamento al finanziatore: sono voci diverse. Sommarle serve a misurare lo sforzo necessario se intende arrivare alla scadenza con il saldo già disponibile. Non tutte le famiglie scelgono questa strada, ma ogni scelta richiede di identificare da dove arriveranno i soldi.

La nostra precedente storia sulla maxi rata dell’auto mostrava il rischio di rimandare questa domanda. Qui il confronto parte prima della firma e mantiene identici prezzo, tasso e durata per isolare il costo della diversa restituzione del capitale.

Il prezzo del credito va distinto dal costo dell’auto

Nell’esempio, pagare subito elimina gli interessi del prestito e assorbe immediatamente 25.000 euro. Per Davide significherebbe chiedersi quanta liquidità rimane dopo l’acquisto. Il finanziamento conserva parte del denaro iniziale, ma crea uscite obbligatorie e un costo: il vantaggio dipende anche dalla funzione che quei risparmi devono svolgere.

Carburante, manutenzione, bollo, assicurazione e perdita di valore del veicolo appartengono a un altro conto. Per confrontare modelli diversi servono anche questi elementi. Un’auto più economica all’acquisto può avere esigenze differenti nel tempo; la simulazione non attribuisce a nessun modello un costo reale di gestione.

La Banca d’Italia sul credito ai consumatori indica il SECCI come documento gratuito da ricevere prima della firma. Contiene importo, durata, rate e costi, incluso il TAEG, utile per confrontare le proposte. Il nostro tasso nominale del 7% non sostituisce il TAEG di un’offerta reale.

Restituire il veicolo richiede condizioni precise

La presenza di una quota finale non implica da sola un diritto di restituzione. Occorre leggere il contratto. Nelle formule che prevedono il valore futuro garantito, la scheda della Banca d’Italia sulla maxi rata richiama anche possibili costi per chilometri eccedenti e danni. Un eventuale nuovo prestito per il saldo dipenderebbe poi da condizioni future.

Davide porta a casa i documenti e aggiunge tre domande al preventivo: quale somma servirà alla scadenza, quali condizioni regolano l’eventuale restituzione e quale alternativa resta sostenibile se il reddito si riduce. La scelta può ancora essere l’auto desiderata, ma ora il suo prezzo ha un inizio, una durata e una fine visibili.

Nota editoriale

La storia e le scene descritte sono una simulazione narrativa della redazione, non una lettera ricevuta né una testimonianza documentata. Gli esempi numerici hanno finalità educativa e non rappresentano offerte commerciali o raccomandazioni personali. La copertina è un’illustrazione generata con IA.