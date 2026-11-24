Le Borse mondiali chiudono il 24 novembre con una frattura evidente: Milano perde l’1,84%, il Nasdaq Composite termina a −1,48%, mentre il Dow Jones sale dello 0,86%. Il rialzo delle piazze asiatiche all’inizio della giornata ha lasciato spazio a un’Europa debole e a una Wall Street divisa. Il punto centrale della seduta è la distanza fra mercati e settori: leggere soltanto un indice porta a perdere una parte importante della storia.

Questo bilancio raccoglie le chiusure azionarie della giornata, comprese quelle americane successive alle 22:00 italiane. I prezzi di obbligazioni, petrolio e altri strumenti, quando citati, sono invece rilevazioni con un proprio orario: le rispettive sessioni non coincidono necessariamente con quella delle azioni statunitensi.

La mattina asiatica guardava ancora al rimbalzo americano

Il Kospi sudcoreano ha guadagnato il 6,3% e il Nikkei 225 giapponese il 3,9%, secondo il resoconto della giornata di Associated Press. Le due piazze hanno recepito il forte recupero americano di lunedì. Questo passaggio temporale conta: una chiusura positiva in Asia e una negativa negli Stati Uniti possono appartenere allo stesso giorno di calendario, ma riflettere informazioni disponibili in momenti diversi.

La sequenza aiuta a evitare un confronto ingannevole. Gli investitori asiatici avevano davanti il rialzo già concluso di Wall Street; quelli americani di martedì hanno negoziato con una nuova giornata di notizie e ordini. I saldi giornalieri descrivono quindi finestre differenti. Non dimostrano, da soli, che il capitale sia passato da una regione all’altra.

Europa debole, ma Milano e Parigi distano 1,79 punti

Lo STOXX 600 ha perso lo 0,66%, il DAX l’1,26%, il FTSE 100 lo 0,13% e il CAC 40 lo 0,05%, nei dati di chiusura europei riportati da dpa-AFX. La pressione sui tecnologici ha contribuito alla debolezza: a Francoforte Infineon ha ceduto quasi il 10%. Il risultato degli indici, però, mostra che la flessione non ha avuto la stessa intensità ovunque.

A Milano il FTSE MIB ha terminato a 48.121,19 punti, −1,84%, come riportato da Teleborsa sulla chiusura di Piazza Affari. STMicroelectronics e Prysmian hanno perso rispettivamente il 10,21% e l’8,04%; il bilancio dedicato alla Borsa di Milano ricostruisce i movimenti dei singoli titoli.

Il confronto fra Milano e Parigi restituisce 1,79 punti percentuali di distanza: −0,05 meno −1,84. Fra Milano e Londra lo scarto è di 1,71 punti. È una misura della dispersione dei rendimenti giornalieri pubblicati, non una classifica del rischio né una stima dei flussi. I panieri hanno composizioni diverse; inoltre i valori sono quelli delle rispettive convenzioni d’indice, non rendimenti netti convertiti nella stessa valuta.

Wall Street alla chiusura: il risultato definitivo dei tre indici

Indice Chiusura del 24 novembre, punti Variazione dalla chiusura precedente S&P 500 7.201,53 −0,49% Nasdaq Composite 23.733,54 −1,48% Dow Jones 50.019,83 +0,86%

I valori finali provengono dalle schede di mercato Yahoo Finance dell’S&P 500, del Nasdaq Composite e del Dow Jones, contrassegnate come chiusure della sessione ordinaria. Non sono quotazioni dei futures o del dopoborsa.

Le azioni Nvidia hanno terminato a 155,38 dollari, −5,86%, nella rilevazione di chiusura del titolo. Il calo resta molto più ampio di quello degli indici. Il Dow ha invece conservato un guadagno: la debolezza tecnologica convive con la tenuta di altre componenti del mercato. Le sole variazioni aggregate non permettono di quantificare il contributo di ogni società. Il precedente aggiornamento intraday descriveva la divergenza alle 19:11: il bilancio finale permette ora di verificarne la persistenza fino al termine degli scambi, senza confondere i due momenti della seduta.

La fiducia dei consumatori migliora, ma misura un’altra cosa

La principale indicazione macroeconomica americana è arrivata dal Consumer Confidence Index del Conference Board: a novembre è salito a 103,3 da 91,9. Il giudizio sulla situazione corrente è migliorato a 132,8 e quello sulle aspettative a 83,6. Sono risultati preliminari raccolti fra il primo e il 17 novembre, non un sondaggio svolto durante le contrattazioni di oggi.

Questa differenza chiarisce perché fiducia e Borsa possano muoversi in direzioni diverse. Il sondaggio raccoglie valutazioni delle famiglie su economia, lavoro e prospettive; le azioni incorporano anche prezzi già raggiunti, aspettative sugli utili e condizioni di finanziamento. Il miglioramento della fiducia è un’informazione utile, ma non equivale a un aumento già realizzato dei consumi né obbliga ogni settore azionario a salire.

Petrolio e tassi completano il quadro, con orari distinti

Nel resoconto AP aggiornato alle 22:02 italiane, il Brent era riportato a 88,78 dollari al barile, +2,4%, e il rendimento del Treasury decennale al 4,90%, dal 4,92% di lunedì sera. Il resoconto non specifica un orario di quotazione comune per questi due valori: vanno distinti dalle chiusure azionarie della tabella. L’accostamento mostra due movimenti da leggere separatamente: il petrolio più caro può pesare sui costi delle imprese, mentre il lieve calo del rendimento obbligazionario non cancella un livello di finanziamento ancora elevato.

Per chi investe dall’Italia, la lettura utile della giornata parte quindi dalle esposizioni effettive: area geografica, settori e valuta. Possedere più strumenti non elimina automaticamente una concentrazione se quei prodotti investono negli stessi grandi titoli. Le variazioni degli indici non comprendono inoltre i costi personali, la fiscalità o l’eventuale copertura valutaria del singolo investimento; non consentono di ricostruire da sole il rendimento di un portafoglio.

Il prossimo vincolo operativo già verificabile è il calendario: il NYSE resterà chiuso giovedì 26 novembre per Thanksgiving, mentre venerdì 27 terminerà la sessione ordinaria alle 13:00 di New York, le 19:00 italiane. La seduta di mercoledì precede dunque due giornate con disponibilità di negoziazione ridotta o assente sul mercato azionario americano.