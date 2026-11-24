Il FTSE MIB ha chiuso il 24 novembre 2026 a 48.121,19 punti, in calo dell’1,84%. Piazza Affari torna così sotto quota 49 mila dopo il recupero di lunedì. Le vendite colpiscono soprattutto STMicroelectronics, che perde il 10,21%, e Prysmian, in discesa dell’8,04%. Il dato finale racconta anche un peggioramento nel corso della giornata: la chiusura rimane molto più vicina al minimo che al massimo della seduta.

Il bilancio di chiusura di Teleborsa, pubblicato alle 17:39, conferma livello e variazione dell’indice. Sono valori della seduta ordinaria conclusa, da distinguere dalle oscillazioni successive dei mercati americani o dagli scambi serali dei singoli titoli.

Quasi 901 punti persi rispetto a lunedì

Il riepilogo della seduta e del confronto con lunedì riporta per il 23 novembre una chiusura a 49.021,93 punti. La differenza è di 900,74 punti: dividendo questa perdita per il livello precedente si ottiene un ribasso dell’1,8374%, arrotondato all’1,84% dei listini.

La posizione della chiusura aggiunge un’informazione. La scheda giornaliera del FTSE MIB indica un minimo di 48.014,50 e un massimo di 49.027,70 punti. L’indice termina appena 106,69 punti sopra il minimo, su un’escursione complessiva di 1.013,20 punti. La chiusura si colloca quindi al 10,5% dell’intervallo giornaliero, misurandolo dal basso.

È un calcolo descrittivo: mostra quanto poco del movimento verso il basso sia stato recuperato alla fine degli scambi. Non identifica chi abbia venduto e non anticipa il segno della prossima seduta. Per tornare ai 49.021,93 punti di lunedì servirebbe ora un rialzo dell’1,87% circa, superiore in valore assoluto al calo appena subito perché la base di partenza è diventata più bassa.

STMicroelectronics e Prysmian, due ribassi da distinguere

Le azioni STMicroelectronics terminano a 35,93 euro, con una perdita del 10,21%, secondo la rilevazione di chiusura del titolo a Milano. Per le azioni Prysmian, la pagina ufficiale di Borsa Italiana riporta invece 98,44 euro e −8,04%, con prezzo di riferimento datato 24 novembre alle 17:45. Il ribasso di Prysmian va quindi tenuto distinto dalle perdite superiori al 10% osservate su altri titoli.

Il commento di Teleborsa sul contesto europeo collega la debolezza dei mercati alle nuove incertezze sull’intelligenza artificiale e alle indiscrezioni sui dazi statunitensi. È la lettura dell’agenzia del clima di mercato, non la prova che un singolo fattore spieghi ogni vendita o che le indiscrezioni siano già diventate provvedimenti approvati.

Il listino non scende tutto nello stesso modo

La stessa fonte registra chiusure positive per Inwit (+1,45%), Leonardo (+1,43%), Telecom Italia (+1,33%) e Nexi (+1,30%). Il FTSE Italia Mid Cap cede lo 0,72% e lo Star lo 0,63%: anche questi segmenti arretrano, ma con flessioni più contenute rispetto al paniere principale.

Per interpretare il portafoglio conta questa dispersione. La variazione dell’indice non è la media semplice delle perdite dei titoli citati e non coincide necessariamente con il risultato di chi possiede soltanto alcune azioni italiane. Senza i pesi e i contributi di ciascun componente non è corretto attribuire una quota precisa del −1,84% a STMicroelectronics o Prysmian sulla sola base dei loro ribassi.

Perché le cedole di ieri non spiegano automaticamente oggi

Nel nostro approfondimento sullo stacco dei dividendi del 23 novembre abbiamo distinto indice dei prezzi e rendimento comprensivo delle distribuzioni. Quel passaggio resta utile, ma riguarda una data specifica: l’effetto tecnico dello stacco di lunedì non va applicato una seconda volta alla variazione fra la chiusura di lunedì e quella di martedì.

Chi confronta il proprio investimento con Piazza Affari deve quindi mantenere coerenti periodo e metrica, includendo le cedole quando misura il rendimento complessivo. Nella prossima seduta sarà utile osservare se il recupero coinvolgerà più comparti e se i titoli oggi più deboli riusciranno a stabilizzarsi. Un rimbalzo isolato di poche azioni darebbe un’informazione diversa da una ripresa diffusa del listino.