Il FTSE MIB perde l’1% nella rilevazione ANSA delle 10:45 del 23 novembre, mentre le principali Borse europee avanzano. Ma il confronto richiede una correzione di prospettiva: oggi Piazza Affari affronta lo stacco di numerosi dividendi, che riduce il prezzo dei titoli senza cancellare il diritto alla distribuzione maturato dall’azionista. Leggere quel meno uno come una perdita economica integrale significa ignorare una parte del rendimento.

Il resoconto ANSA di metà mattina fotografa uno STOXX 600 in aumento di circa lo 0,25%, con tecnologia e industria in evidenza. Sono osservazioni intraday, non risultati di chiusura. Il dato milanese descrive l’indice dei prezzi: non basta, da solo, per stabilire quanto il mercato italiano stia effettivamente facendo peggio del resto d’Europa.

Che cosa cambia nella seduta dello stacco

Nella notizia di apertura delle 09:12, ANSA indicava un impatto tecnico stimato intorno all’1,4% e undici società milanesi impegnate nello stacco. Otto appartengono al paniere principale: UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, BPER, Banca Mediolanum, Poste Italiane, Eni e Terna. Le altre tre non vanno sommate come se fossero anch’esse componenti del FTSE MIB.

La stima dell’1,4% è un’indicazione dell’ordine di grandezza, attribuita all’agenzia, non una quotazione ufficiale dell’indice corretto. Soprattutto, stacco e pagamento non sono sinonimi: il diritto alla cedola e l’accredito materiale avvengono in momenti distinti. Per il calendario e gli importi di tre società rimane utile il nostro confronto sui dividendi di Intesa, Eni e Poste.

L’esempio che separa prezzo e rendimento

Consideriamo un portafoglio ipotetico, valutato 100 euro prima dello stacco. Supponiamo che il prezzo di mercato scenda a 99 euro e che nel frattempo maturi un dividendo lordo di 1,40 euro. Il valore economico complessivo è 99 + 1,40 = 100,40 euro: rispetto ai 100 iniziali, il risultato lordo è positivo dello 0,40%, pur con una variazione dei soli prezzi pari a −1%.

È un esempio didattico costruito con cifre tonde, senza costi e imposte, non il rendimento osservato di un investimento né la ricostruzione certificata della seduta. Mostra perché sommare il diritto al dividendo cambia la lettura del risultato. Non dimostra che ogni azionista abbia guadagnato: composizione del portafoglio, prezzi di acquisto e diritto effettivo alla distribuzione possono essere differenti.

Perché non basta scrivere «Milano corretta sale dello 0,4%»

Le regole FTSE Russell, versione di agosto 2026, sezione 10.5 prevedono una serie total return che incorpora i dividendi tramite rettifiche alla data di stacco. La formula ufficiale usa l’ammontare aggregato delle distribuzioni e il divisore dell’indice: non coincide con una semplice somma di percentuali arrotondate.

Per questo il nostro esempio non autorizza a pubblicare un «FTSE MIB corretto +0,4%» come dato di mercato. Servono le serie ufficiali coerenti, riferite allo stesso istante e alla medesima base di confronto. L’indice dei prezzi risponde alla domanda «come sono cambiate le quotazioni?»; il total return considera anche il reddito distribuito secondo la propria metodologia.

Il controllo utile prima di confrontare due mercati

Per il risparmiatore la conseguenza pratica è verificare quale versione dell’indice compare nel grafico o nel confronto utilizzato. Due percentuali affiancate possono misurare oggetti diversi se una comprende il reinvestimento dei dividendi e l’altra segue soltanto i prezzi. Anche osservazioni raccolte a orari differenti rendono meno preciso il confronto.

Alla chiusura conteranno quindi il risultato definitivo della seduta, la versione dell’indice e l’effetto effettivo delle distribuzioni. Il ribasso visualizzato oggi resta un dato reale del prezzo del paniere; ciò che richiede prudenza è trasformarlo automaticamente in un giudizio sulla perdita degli investitori o sulla debolezza relativa delle imprese italiane.