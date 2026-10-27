Azioni S&P Global, ricavi +7% e revisione di Capital IQ: utili, riacquisti e cassa

Le azioni S&P Global si confrontano con due novità nei risultati diffusi il 27 ottobre: ricavi trimestrali in crescita del 7% e una revisione strategica di Capital IQ e delle attività dati collegate. Per l’investitore, il punto centrale è capire quanto dell’aumento dell’utile per azione venga dalla gestione operativa e quanto dai riacquisti, mentre il possibile riassetto di Market Intelligence apre una valutazione distinta sul futuro portafoglio del gruppo.

I risultati ufficiali del terzo trimestre 2026 riportano ricavi per 3,678 miliardi di dollari, contro 3,443 miliardi un anno prima. Tutti i confronti qui utilizzati riguardano le attività in continuità: i periodi precedenti sono stati ricalcolati per escludere Mobility, separata il 1° luglio. Questa omogeneità del perimetro è indispensabile per leggere correttamente la crescita.

Capital IQ entra in revisione strategica

S&P Global esaminerà le alternative per Capital IQ e i business dati associati, che rappresentano la maggior parte delle attività Kensho Data & Platforms all’interno di Market Intelligence. Il perimetro preciso è ancora in valutazione. Il gruppo prevede di mantenere RatingsDirect, RatingsXpress ed Enterprise Solutions.

Tra i possibili esiti figura una separazione, ma l’avvio della revisione non equivale a una cessione già concordata. La società non indica una scadenza definitiva e non garantisce che il processo porti a una transazione. Le previsioni finanziarie per il 2026 continuano a includere Market Intelligence nella struttura attuale.

Il lavoro per l’azionista consiste nel distinguere il valore delle attività da quello di un’eventuale operazione. Una separazione potrebbe rendere più leggibili crescita, investimenti e redditività dei singoli business; potrebbe anche comportare costi, discontinuità commerciali o perdita di economie condivise. In assenza di prezzo, struttura e perimetro definitivo, assegnare già oggi un valore certo allo scorporo sarebbe prematuro.

Gli indici crescono più dei rating

Il trimestre mostra velocità diverse tra le divisioni. I ricavi di Indices aumentano del 20%, mentre Ratings cresce del 2%; Market Intelligence ed Energy registrano progressi rispettivamente del 7% e del 6%.

Divisione Ricavi Q3 2026 Variazione annua Ratings 1.271 milioni di dollari +2% Indices 554 milioni +20% Energy 645 milioni +6% Market Intelligence 1.263 milioni +7%

Il totale delle divisioni comprende ricavi infragruppo eliminati nel consolidato. Su base redazionale, l’incremento di 92 milioni di Indices rappresenta circa il 39% dell’aumento di 235 milioni dei ricavi consolidati, pur provenendo da una divisione che pesa circa il 15% del fatturato del gruppo. Il confronto evidenzia quanto gli indici abbiano contribuito alla crescita del trimestre.

Dentro Indices, le commissioni collegate agli asset salgono del 24% a 375 milioni. Questa fonte di ricavo dipende dai patrimoni sottostanti a prodotti come ETF, fondi e strumenti assicurativi: beneficia della loro crescita, ma risente anche delle variazioni dei mercati. I ricavi da abbonamenti dell’intero gruppo crescono invece del 6%, offrendo un riferimento distinto sulla componente contrattuale del business.

Perché l’utile per azione corre più dell’utile totale

L’utile netto rettificato attribuibile al gruppo raggiunge 1,337 miliardi di dollari, in aumento del 4%, mentre l’utile diluito rettificato per azione sale del 9% a 4,58 dollari. Il divario dipende anche dal numero medio di azioni diluite, sceso da 304,5 a 291,6 milioni: circa il 4,2% in meno, secondo il calcolo sui dati pubblicati.

I riacquisti distribuiscono il risultato su una base azionaria più piccola e sostengono l’EPS, ma vanno valutati insieme alla crescita dell’utile complessivo. Il margine operativo rettificato arriva al 53,5%, con un miglioramento di 60 punti base, cioè 0,6 punti percentuali: questo è un segnale operativo distinto dall’effetto del capitale.

I numeri contabili GAAP mostrano un aumento maggiore: utile attribuibile di 1,298 miliardi, +20%, ed EPS diluito di 4,45 dollari, +26%. Nel trimestre compare però una plusvalenza da cessione di 200 milioni prima delle imposte nella divisione Energy. Per giudicare la continuità del miglioramento conviene quindi mantenere separati risultato contabile e risultato rettificato, entrambi utili ma costruiti con criteri differenti.

La cassa finanzia una parte dei riacquisti

Nei primi nove mesi il flusso di cassa operativo delle attività in continuità ammonta a 3,661 miliardi. Sottraendo 93 milioni di investimenti e 269 milioni di distribuzioni agli interessi di minoranza, la società calcola un free cash flow di 3,299 miliardi, contro 2,950 miliardi un anno prima. Il dato ulteriormente rettificato per alcune componenti è pari a 3,510 miliardi.

Nello stesso periodo i riacquisti assorbono 4,1 miliardi e i dividendi 856 milioni: in totale 4,956 miliardi, circa 1,66 miliardi oltre il free cash flow nella definizione sopra riportata. È un confronto redazionale tra impieghi e generazione di cassa, non una misura di insolvenza. Il rendiconto include anche entrate da cessioni e 1,974 miliardi collegati al debito nell’ambito della separazione di Mobility.

S&P Global ha riacquistato 2,6 miliardi nel solo terzo trimestre e prevede oltre 7 miliardi nell’intero 2026. Per valutare la sostenibilità del ritmo futuro sarà importante distinguere i flussi ricorrenti dalle risorse liberate dalle operazioni straordinarie.

Previsioni alzate, con una differenza tra GAAP e rettificato

La società porta la crescita attesa dei ricavi 2026 al 7,4–8,4%, dal precedente 5,9–7,9%, e l’EPS rettificato a 17,70–17,95 dollari, da 17,50–17,75. Si tratta delle previsioni del management, soggette all’andamento dell’ultimo trimestre.

L’intervallo dell’EPS GAAP scende invece a 16,25–16,50 dollari, dai precedenti 16,35–16,60, anche per la revisione dei guadagni attesi da cessioni. Il contrasto apparente si spiega dunque con il diverso trattamento delle componenti straordinarie, mentre le attese operative rettificate migliorano.

Che cosa può cambiare la valutazione del titolo

Nello scenario più favorevole, la crescita degli indici e degli abbonamenti sostiene margini e cassa, mentre la revisione di Capital IQ chiarisce il valore delle attività senza indebolire i rapporti con i clienti. Uno scenario più prudente considera mercati meno favorevoli ai patrimoni indicizzati, un contributo contenuto dei rating e costi di separazione da assorbire.

La verifica decisiva passerà dalla qualità del free cash flow, dall’andamento dell’utile complessivo e dai dettagli del riassetto. Il trimestre offre dati concreti di crescita; il valore aggiuntivo dell’eventuale separazione resta una possibilità da valutare quando saranno disponibili condizioni e numeri.

Articolo informativo, privo di raccomandazioni personalizzate di investimento. Le valutazioni e gli scenari redazionali sono distinti dai risultati pubblicati e dalle previsioni della società.