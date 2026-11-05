Azioni Siemens Healthineers, imaging al +10% e diagnostica in calo: cosa cambia per margini, dividendo e crescita con la nuova struttura del gruppo

Le azioni Siemens Healthineers entrano nel nuovo esercizio con una crescita a due velocità. Nei risultati diffusi il 5 novembre, relativi al trimestre chiuso il 30 settembre, l’imaging avanza del 10% su base comparabile, mentre la diagnostica arretra del 4,2%. Per l’azionista la questione è capire quanta crescita resti dopo costi, investimenti e trasformazione del gruppo.

Il rapporto trimestrale ufficiale indica un margine EBIT rettificato di gruppo del 15,9%, contro il 17,4% dello stesso trimestre del 2025. La crescita delle vendite, da sola, offre quindi una misura incompleta del miglioramento economico.

Perché il peso delle singole attività conta più della media

L’imaging comprende le tecnologie che producono immagini per la diagnosi, mentre Diagnostics riguarda le analisi di laboratorio e altre attività diagnostiche. Sono mercati con clienti, dinamiche di acquisto e strutture di costo differenti. Sommarli in un unico tasso di crescita nasconde una parte importante della storia.

Nel trimestre, il margine rettificato dell’imaging è 21,9%, quello della diagnostica 5,4%. Precision Therapy cresce del 4,8% su base comparabile, con un margine del 13,8%.

Un maggior contributo delle attività più redditizie può sostenere il risultato complessivo. Conta però anche ciò che accade dentro ciascun segmento: aumentare le consegne con prezzi meno favorevoli o con componenti più costosi può lasciare meno profitto per ogni euro venduto. È per questo che ricavi, margine percentuale e utile assoluto vanno letti insieme.

La crescita comparabile elimina gli effetti valutari e di portafoglio indicati dalla società. È utile per isolare l’andamento delle attività, ma il bilancio e la remunerazione degli azionisti dipendono anche dai valori effettivamente espressi in euro.

La guidance 2027 richiede un confronto corretto

Per il 2027 il gruppo prevede crescita comparabile del 4–5% e utile base rettificato per azione di 2,20–2,40 euro. Il 2026 si chiude a 2,42 euro, con free cash flow di 2,446 miliardi, in calo del 9,9%, principalmente per maggiori imposte pagate. Il dividendo proposto resta un euro per azione.

La presentazione agli analisti precisa che il risultato per azione 2026 include 12 centesimi di effetti netti legati a rimborsi di dazi e altre componenti particolari. Senza questi effetti, il riferimento illustrato dalla società è circa 2,30 euro.

Il punto medio della nuova forchetta coincide dunque con quel riferimento normalizzato. Questa lettura evita di interpretare l’intera differenza rispetto al dato pubblicato come deterioramento ricorrente, pur lasciando aperta la verifica sulla capacità di assorbire l’inflazione dei costi.

Il management indica fra i fattori del nuovo esercizio prezzi dei componenti e delle materie prime, produttività, fiscalità e costi della separazione da Siemens AG. Sono ipotesi aziendali: la loro realizzazione andrà verificata nei prossimi conti, soprattutto attraverso l’andamento dei margini.

Separare la diagnostica può rendere il gruppo più leggibile

La società ha avviato il percorso di separazione operativa della diagnostica, con l’obiettivo di renderla autonoma entro metà 2028. La presentazione segnala anche costi che potrebbero rimanere nella struttura residua, superiori a 200 milioni di euro, e programmi destinati a compensarli.

Questo è il passaggio economico da osservare. Togliere un’attività meno redditizia dal perimetro può migliorare matematicamente il margine medio, ma il valore per l’azionista dipende anche dalle spese che restano: sistemi informatici, funzioni centrali, immobili e contratti condivisi devono essere ridimensionati o riallocati.

Una separazione crea valore quando aumenta l’efficienza o consente una migliore allocazione del capitale, dopo i costi necessari per realizzarla. Il semplice aumento del margine del gruppo residuo sarebbe una prova insufficiente: servono anche risultati e cassa confrontabili.

Il cambio di nome è un progetto, il dividendo una proposta

Fra gli annunci ufficiali della giornata figurano il futuro nome “Healthineers”, soggetto all’approvazione assembleare di febbraio 2027, e il nome “Olyrian Diagnostics” per l’attività diagnostica. Il cambiamento del marchio prevede una transizione; la nuova organizzazione non va considerata già completata.

Anche il dividendo mantiene lo stato di proposta. Per valutarne la sostenibilità è utile confrontare l’esborso con la cassa ricorrente disponibile dopo gli investimenti e con gli impegni finanziari. Una cedola stabile può offrire continuità, mentre la trasformazione industriale richiede risorse nello stesso periodo.

Le condizioni per una crescita che produca valore

Lo scenario favorevole combina domanda solida nell’imaging, stabilizzazione della diagnostica e recupero dei costi attraverso prezzi e produttività. Quello più debole vedrebbe la crescita commerciale assorbita dalle spese industriali e organizzative, con meno cassa disponibile per debito e azionisti.

Questi sono scenari redazionali, non obiettivi di prezzo. Per le azioni Siemens Healthineers, il criterio più utile resta verificare se la struttura futura produrrà più cassa per il capitale investito, oltre a presentare un portafoglio di attività più semplice da comprendere.