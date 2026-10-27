Azioni Sherwin-Williams, ricavi +7,9%: perché la crescita fatica a diventare profitto

Le azioni Sherwin-Williams offrono una lettura concreta del rapporto fra inflazione e utili: nel terzo trimestre 2026 il gruppo delle vernici aumenta le vendite del 7,9%, mentre l’utile netto scende dell’1,5%. Gli aumenti di prezzo e l’ampliamento del perimetro sostengono il fatturato, ma materie prime, logistica e composizione delle attività assorbono parte del beneficio.

Il comunicato diffuso dalla società il 27 ottobre riporta vendite per 6,86 miliardi di dollari e utile netto per 821 milioni. L’utile diluito per azione sale dello 0,9% a 3,38 dollari; quello rettificato cresce dell’1,1% a 3,63 dollari. Per l’investitore, la domanda centrale è quanto della crescita commerciale riesca a trasformarsi in profitto e liquidità.

Più di 500 milioni di vendite aggiuntive, profitto quasi fermo

Rispetto al terzo trimestre 2025, i ricavi aumentano di 501,8 milioni, mentre il risultato prima delle imposte cresce di soli 3 milioni, da 1.060,5 a 1.063,5 milioni. Il margine prima delle imposte scende dal 16,7% al 15,5%.

La distanza fra queste grandezze segnala una conversione limitata della crescita in risultato economico. Il confronto comprende però anche l’acquisizione di Suvinil, entrata nel gruppo nell’ottobre 2025: il fatturato aggiuntivo riflette quindi sia l’attività preesistente sia il nuovo perimetro. Attribuire l’intero aumento alla domanda di vernici darebbe una lettura incompleta.

Il management indica fra le principali pressioni maggiori costi delle materie prime e della filiera, un mix meno favorevole e l’effetto diluitivo di Suvinil sul margine lordo. Segnala inoltre maggiori interessi connessi all’aumento del debito. L’EBITDA rettificato cresce del 3,3%, a circa 1,40 miliardi, confermando un passo inferiore a quello delle vendite.

I negozi professionali restano il motore economico

Paint Stores Group realizza vendite per 4,016 miliardi, in aumento del 4,7%, con una crescita del 3,9% dei negozi aperti da oltre dodici mesi. Il profitto del segmento sale del 2,1% a 974,3 milioni, mentre il margine arretra dal 24,9% al 24,3%.

Secondo la società, i prezzi hanno contribuito alla crescita delle vendite con una percentuale a una cifra nella fascia intermedia, affiancati da volumi in aumento a un ritmo più contenuto. I mercati professionali mostrano dinamiche diverse: rivestimenti protettivi e marini guidano la crescita, seguiti dalle attività commerciali e dalla riverniciatura residenziale.

La distinzione fra prezzi e quantità è essenziale. Una maggiore spesa dei clienti può riflettere il recupero dei costi sostenuti dal produttore; la crescita dei volumi misura invece più direttamente il lavoro effettivamente svolto. Il margine in flessione suggerisce che il trasferimento dei rincari ai clienti procede con attriti.

Suvinil amplia le vendite, ma cambia la redditività

Consumer Brands registra ricavi in aumento del 21,7% a 937,4 milioni, sostenuti soprattutto da Suvinil, cambi favorevoli e mix. Il profitto rettificato diminuisce però del 4,4%, e il margine rettificato scende dal 23,3% al 18,3%. La società cita costi di materie prime e filiera, spese aggiuntive legate all’acquisizione e debolezza della domanda nordamericana.

Performance Coatings cresce dell’8,8% nei ricavi, a 1,903 miliardi, ma il margine rettificato passa dal 16,9% al 16,2%. La compressione attraversa dunque le tre divisioni, pur con intensità e cause diverse. Un miglioramento futuro andrà cercato nel recupero della redditività a parità di attività, oltre che nella crescita del fatturato consolidato.

Il test della cassa e le prospettive annuali

Nei primi nove mesi il gruppo genera circa 2,59 miliardi di cassa operativa e restituisce 2,98 miliardi agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti. La distribuzione supera quindi la cassa operativa di circa 390 milioni, prima ancora degli investimenti per 375,4 milioni. È un confronto redazionale fra flussi dello stesso periodo, utile per seguire il fabbisogno finanziario.

La società restringe la previsione dell’EPS rettificato annuale a 11,85–12,15 dollari. Questo intervallo resta una stima del management. Per il titolo, uno scenario favorevole richiede un recupero dei margini mentre i prezzi incorporano i costi e l’integrazione delle attività acquisite progredisce. Un rallentamento dei volumi o nuovi rincari renderebbero invece più difficile trasformare le vendite aggiuntive in utili e risorse disponibili per gli azionisti.

Questo articolo ha finalità informative e di analisi e non costituisce una raccomandazione personalizzata di investimento. Le previsioni possono cambiare e gli investimenti azionari comportano rischi di perdita.