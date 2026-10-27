Azioni Royal Caribbean, ricavi +9%: nuove navi, prezzi e costi nei risultati trimestrali

Le azioni Royal Caribbean hanno un nuovo punto di riferimento: i risultati del terzo trimestre mostrano ricavi in aumento del 9%, a circa 5,6 miliardi di dollari, e un utile per azione superiore alle precedenti indicazioni della società. Il gruppo alza la previsione annuale di EPS rettificato a 17,85–17,95 dollari. Dietro il miglioramento convivono però dinamiche differenti: più capacità, una crescita moderata dei ricavi netti unitari e alcuni costi rinviati alla fine dell’anno.

Il comunicato societario del 27 ottobre consente di verificare i temi della nostra analisi pre-conti su crociere, carburante e capitale. Per l’investitore il nodo è quanto della crescita rimanga dopo le risorse impiegate per ampliare l’offerta.

Ricavi e capacità: la flotta spiega gran parte dell’espansione

La capacità aumenta dell’8% rispetto al terzo trimestre 2025 e i passeggeri trasportati arrivano a circa 2,7 milioni, in crescita del 9%. I ricavi effettivi sono 5,591 miliardi, contro 5,139 miliardi. L’occupazione raggiunge il 112,4%, rispetto al 112,1% di un anno prima.

Un’occupazione superiore al 100% è normale nella metrica del settore: la capacità di riferimento assume due persone per cabina, mentre alcune cabine ospitano tre o più passeggeri. Il valore misura quindi l’utilizzo rispetto a quella base convenzionale e va interpretato con la definizione corretta.

I net yield, che esprimono il margine lordo rettificato per giornata-passeggero disponibile secondo la metodologia societaria, crescono dello 0,9% a cambi correnti e dello 0,6% a cambi costanti. Sono indicatori della remunerazione dell’attività al netto di specifici costi variabili, diversi dal semplice prezzo del biglietto. La vicinanza fra crescita della capacità e del fatturato suggerisce che l’espansione dell’offerta sia un motore importante del trimestre.

Separare i fattori evita di attribuire tutto il +9% al potere di prezzo. Il gruppo sta vendendo più vacanze e dichiara una domanda dell’ultimo momento migliore delle attese in Europa e nei Caraibi; il miglioramento unitario, però, resta molto più contenuto dell’aumento dei ricavi totali.

Il calo dei costi contiene un effetto di calendario

I costi netti di crociera per unità di capacità, escluso il carburante, diminuiscono dell’1,8% a cambi costanti. Royal Caribbean attribuisce il risultato migliore delle attese allo spostamento di alcune spese dal terzo al quarto trimestre. È un dettaglio essenziale per distinguere il risparmio permanente da un beneficio temporaneo.

L’utile netto contabile raggiunge 1,728 miliardi, rispetto a 1,575 miliardi, mentre quello rettificato sale a 1,760 miliardi da 1,577 miliardi. L’EPS rettificato passa da 5,75 a 6,57 dollari. Le azioni medie diluite scendono da 274 a 268 milioni: anche il minor numero di titoli contribuisce al progresso dell’utile per azione.

Il margine EBITDA rettificato sale dal 44,6% al 45,4%. È un segnale favorevole per la redditività operativa letta con questa misura, ma ammortamenti, interessi e investimenti restano determinanti per valutare il rendimento del capitale impiegato nelle navi.

Il carburante torna a pesare sulle prospettive

Nel trimestre il costo del combustibile è stato di circa 347 milioni di dollari, con consumo di 446 mila tonnellate e prezzo medio netto delle coperture di 778 dollari per tonnellata. Per il quarto trimestre la società incorpora nella guidance una spesa di 379 milioni, consumi per 463 mila tonnellate e coperture tramite swap sul 58% del fabbisogno previsto.

La sensibilità comunicata per una variazione del 10% dei prezzi del carburante è di circa 15 milioni di dollari nel quarto trimestre. Questa misura è più utile di un’applicazione diretta del movimento del Brent all’intera spesa, perché riflette le ipotesi di consumo e copertura adottate dall’azienda.

Le previsioni mostrano anche la differenza fra costi con e senza combustibile. A cambi costanti, il costo netto unitario complessivo del quarto trimestre è atteso in aumento del 2–2,5%, mentre quello escluso carburante è previsto in diminuzione dello 0,9–1,4%. La pressione energetica può quindi assorbire una parte dell’efficienza ottenuta nelle altre attività.

Nuove prenotazioni e capitale da impegnare

Il management descrive le prenotazioni 2027 come superiori ai livelli storici e a tariffe più elevate, precisando che il ciclo di vendita è ancora iniziale. Sono indicazioni commerciali della società, da verificare nel tempo con partenze effettive, ricavi e costi. Per il quarto trimestre i net yield a cambi costanti sono previsti in crescita del 4,2–4,7% e l’EPS rettificato fra 3,48 e 3,58 dollari.

Gli investimenti annuali sono stimati in circa 4,6 miliardi, prevalentemente per nuove navi e destinazioni a terra. A fine settembre la liquidità disponibile dichiarata è di 7,4 miliardi, comprensiva di cassa e linee revolving inutilizzate: la cifra include capacità di indebitamento disponibile e quindi va distinta dal denaro già depositato.

Le scadenze del debito indicate per il 2027 e il 2028 sono rispettivamente 2,4 e 3,2 miliardi. Durante il trimestre il gruppo ha emesso obbligazioni per 1,25 miliardi con cedola del 5,55% e scadenza 2034, destinando i proventi al rimborso di parte dei finanziamenti a tasso variabile e del debito in scadenza nel 2027. L’operazione modifica il profilo delle scadenze, mentre la valutazione della leva richiede il quadro complessivo di debito e cassa.

Sandals: il contributo dipenderà anche dal calendario contabile

L’accordo per acquistare il 50% di Sandals e Beaches resta soggetto alle condizioni e autorizzazioni previste, con chiusura attesa all’inizio del 2027. Il nuovo comunicato precisa che la partecipazione dovrebbe essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto e con un trimestre di ritardo nella rilevazione dei risultati.

Questo significa che il contributo alla guidance 2027 dipenderà anche dalla data di chiusura. La società lo incorporerà nelle previsioni al completamento dell’operazione. Il potenziale commerciale deriva dalla possibilità di proporre vacanze diverse alla clientela esistente; il rendimento finanziario richiederà di confrontare utili attribuibili, capitale investito e flussi effettivamente disponibili.

La lettura per l’azionista

Lo scenario più favorevole combinerebbe assorbimento della nuova capacità, prezzi remunerativi e controllo dei costi dopo il riassorbimento delle spese rinviate. Uno scenario meno dinamico vedrebbe il fatturato continuare a crescere grazie alle nuove navi, con ritorni unitari e cassa più sensibili al carburante e agli investimenti.

I risultati del trimestre confermano una domanda solida secondo le indicazioni societarie. La qualità della crescita va ora misurata su tre passaggi: remunerazione della capacità aggiunta, redditività dopo tutti i costi e rendimento delle risorse impegnate nell’espansione. Sono criteri di analisi, non obiettivi di prezzo né previsioni certe sul titolo.

Contenuto informativo, privo di consulenza finanziaria personalizzata. Le stime del management e gli scenari sono soggetti a incertezza; investire in azioni comporta rischio di perdita del capitale.