Azioni Nvidia, il FT indica una soglia del 51% di servizi a clienti non cinesi: cosa potrebbe cambiare per i partner cloud e per la crescita dell’AI

Le azioni Nvidia tornano al centro del confronto fra crescita dell’intelligenza artificiale e accesso cinese alla capacità di calcolo. Secondo un’indiscrezione del Financial Times ripresa da AFP il 3 novembre, il gruppo avrebbe chiesto ai clienti cloud di destinare almeno il 51% dei servizi a società non cinesi. La richiesta riguarderebbe i contratti futuri, lasciando fuori gli accordi esistenti.

Il dettaglio resta attribuito al quotidiano, non confermato pubblicamente da Nvidia. Nel resoconto AFP consultato, la società risponde difendendo il ruolo globale dell’infrastruttura americana, senza confermare né smentire la misura. Questa distinzione determina il taglio dell’analisi: valutare come funzionerebbe il meccanismo, mantenendo separati l’indiscrezione e i dati ufficiali.

Il punto è chi usa i chip, oltre a dove vengono installati

Un produttore può vendere acceleratori a un operatore cloud che, a sua volta, affitta capacità di calcolo ad altre imprese. L’acquirente dell’hardware e l’utilizzatore del servizio occupano quindi due livelli differenti della filiera. Una richiesta sulla composizione della clientela cloud interviene sul secondo livello, anche quando i server si trovano fuori dalla Cina.

La notizia riportata da AFP, che attribuisce al Financial Times cinque fonti informate, riguarda proprio questo passaggio. Per gli investitori il nodo economico sarebbe la possibilità degli operatori di riempire la capacità già acquistata e di giustificare gli ordini successivi con una platea di clienti ammissibile e sufficientemente ampia.

La soglia del 51% descritta nel resoconto non equivale a un taglio del 49% dei ricavi Nvidia. Riguarderebbe i servizi dei clienti cloud interessati, un perimetro diverso dal fatturato del produttore. Per tradurla in un impatto finanziario servirebbero condizioni operative, base di calcolo, tempi di applicazione ed esposizione dei singoli partner.

Perché una quota può essere rispettata in modi diversi

Un esempio puramente illustrativo mostra il problema. Immaginiamo che la quota venga misurata sui ricavi di un operatore con 100 unità di vendite, 60 a clienti cinesi e 40 ad altri clienti. Per portare la componente non cinese al 51%, il fornitore potrebbe ridurre la prima oppure espandere la seconda.

Nel primo caso, mantenendo ferme le 40 unità di ricavi non cinesi, il totale dovrebbe scendere a circa 78,43: le vendite alla clientela cinese calerebbero a circa 38,43. Nel secondo, mantenendo ferme le 60 unità cinesi, i ricavi non cinesi dovrebbero salire a circa 62,45, portando il totale a 122,45.

I due percorsi producono conseguenze opposte sulla crescita. Sono calcoli ipotetici, non descrizioni di partner reali né interpretazioni certificate della richiesta riportata. Il resoconto disponibile parla di servizi e non permette di stabilire se il criterio operativo sarebbe basato su ricavi, capacità, ore di calcolo o un’altra misura. L’esempio chiarisce perché quel dettaglio sarebbe essenziale.

Che cosa dicono i documenti ufficiali già disponibili

Il comunicato Nvidia del 26 agosto sui risultati del secondo trimestre fiscale 2027 riporta ricavi Data Center per 89 miliardi di dollari su 96,2 miliardi complessivi. Il periodo si è chiuso il 26 luglio: questi numeri offrono contesto, senza descrivere vendite avvenute oggi.

Nello stesso documento, la previsione per il trimestre successivo indicava ricavi di 108 miliardi, con tolleranza del 2%, escludendo qualsiasi ricavo Data Center compute dalla Cina. Si tratta della previsione formulata in agosto, da distinguere dai risultati effettivi e dalla nuova indiscrezione.

Quell’esclusione non basta a dimostrare che eventuali restrizioni sui clienti cloud sarebbero economicamente irrilevanti. Una cosa è il perimetro di ricavi cinesi considerato nella previsione; un’altra è la domanda di hardware di un intermediario internazionale che serve anche utilizzatori cinesi. Sovrapporre i due livelli può portare a conclusioni premature.

Il rischio passa da utilizzo, prezzi e nuovi ordini

Per un operatore cloud, una base di clienti più ristretta potrebbe allungare i tempi necessari a vendere la capacità disponibile. Se la domanda alternativa fosse forte, il cambiamento potrebbe essere assorbito attraverso nuovi contratti. Se fosse più debole, il fornitore potrebbe dover rivedere prezzi, impieghi dei server o programmi di espansione.

La trasmissione a Nvidia passerebbe soprattutto dalle decisioni dei partner: quanti sistemi acquistare, quando riceverli e quanto ampliare le infrastrutture. Un eventuale problema commerciale del cliente finale non si traduce automaticamente, nello stesso giorno e nella stessa misura, in minori ricavi del produttore.

Il nostro approfondimento sull’accesso alle GPU attraverso cloud e server propri descrive i diversi modelli della filiera. La nuova questione riguarda la composizione della domanda che sostiene quei modelli, oltre alla disponibilità tecnica dei processori.

Le conferme necessarie per valutare le azioni

Il primo elemento da cercare è una comunicazione che definisca ufficialmente perimetro e criteri della misura. Il secondo sono eventuali aggiornamenti dei partner su contratti e utilizzo. Il terzo è un cambiamento documentato nelle prospettive economiche di Nvidia, distinto dai movimenti di prezzo durante una singola seduta.

Lo scenario favorevole è una sostituzione ordinata della domanda, con altri clienti capaci di assorbire i servizi disponibili. Quello più difficile comporta tempi commerciali più lunghi e minore visibilità sugli investimenti. Fra questi estremi esistono situazioni diverse per ciascun operatore: la percentuale riportata da una fonte, da sola, non consente di quantificare utili persi o ordini cancellati.

Il contenuto ha finalità informative e distingue indiscrezioni, dati societari e scenari redazionali. Non costituisce consulenza finanziaria personalizzata; gli investimenti azionari comportano rischi di perdita e di cambio.