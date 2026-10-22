Azioni Lam Research, ricavi a 8,2 miliardi: quanto è sostenibile il salto della cassa?

Lam Research offre un nuovo dato concreto per misurare gli investimenti nei semiconduttori: ricavi trimestrali di 8,219 miliardi di dollari e una forte generazione di cassa. Il punto, per chi segue le azioni, è capire quanta parte del miglioramento possa ripetersi e quanto dipenda dal calendario di consegne, incassi e pagamenti.

I risultati pubblicati il 21 ottobre per il trimestre chiuso il 27 settembre 2026 mostrano un aumento sequenziale dei ricavi del 22% e un margine operativo GAAP del 40%. Le vendite dei sistemi passano da 4,250 a 5,733 miliardi, mentre supporto e altre attività salgono da 2,472 a 2,487 miliardi.

La nuova capacità produttiva guida l’accelerazione

Calcolando la differenza fra i due trimestri, circa il 99% dell’incremento del fatturato deriva dai sistemi. È un’elaborazione redazionale dei dati aziendali, utile per individuare il motore dell’espansione.

Le macchine vendute oggi entrano nella capacità produttiva dei clienti e possono alimentare in futuro domanda di ricambi, manutenzione e aggiornamenti. Il loro acquisto resta però una decisione di investimento: dipende dai programmi delle fabbriche, dall’utilizzo degli impianti esistenti e dalle prospettive di domanda dei chip. Un rinvio di poche grandi installazioni può quindi cambiare il profilo di un trimestre.

La categoria supporto e altre attività include anche apparecchiature della linea Reliant. Per valutare la stabilità dei ricavi occorre distinguere servizi, aggiornamenti e hardware, evitando di assimilare l’intera voce a un abbonamento ricorrente.

Il salto della cassa richiede una seconda lettura

I flussi operativi raggiungono 3,498 miliardi, contro 1,457 nel trimestre precedente. Gli investimenti in immobili, impianti e attività immateriali assorbono circa 258 milioni. Il contributo delle variazioni del capitale circolante passa da circa −860 a +535 milioni.

La differenza tra flussi operativi e investimenti è quindi pari a circa 3,240 miliardi. Il miglioramento del capitale circolante spiega, per calcolo redazionale, circa il 68% dell’aumento sequenziale della cassa operativa. Questo consente di separare l’espansione economica dai movimenti legati ai tempi finanziari del business.

Il capitale circolante comprende risorse impegnate nelle attività correnti. Quando un cliente paga più rapidamente, oppure cambia il calendario di acquisti e pagamenti ai fornitori, la liquidità può accelerare anche più dei profitti. Il beneficio è reale, ma ripeterlo ogni trimestre richiederebbe condizioni altrettanto favorevoli.

Per stimare la capacità di finanziare riacquisti, dividendi e sviluppo industriale, una media su più trimestri offre dunque una base più robusta della semplice moltiplicazione dell’ultimo risultato per quattro. È particolarmente utile osservare se l’espansione delle vendite richiede nel tempo più crediti e scorte.

La previsione di dicembre cambia il ritmo atteso

Per il trimestre successivo Lam indica ricavi di 8,6 miliardi, con una tolleranza di 400 milioni in entrambe le direzioni. Al centro dell’intervallo, l’aumento sequenziale implicito è circa il 4,6%, rispetto alla base appena comunicata.

La crescita percentuale dipende anche dal punto di partenza: dopo un salto consistente, un incremento più contenuto può corrispondere a un livello di attività ancora molto elevato. La lettura azionaria richiede inoltre il confronto con le aspettative già incorporate nel prezzo, che questi soli dati di bilancio non consentono di quantificare.

Gli scenari per la qualità degli utili

Lo scenario favorevole combina nuove installazioni, margini elevati e una base di servizi capace di crescere insieme al parco macchine. In questo caso la domanda iniziale potrebbe generare ricavi anche lungo la vita degli impianti.

Lo scenario intermedio prevede vendite solide e una normalizzazione degli incassi. La cassa trimestrale scenderebbe dal picco, pur in presenza di un’attività industriale redditizia.

Lo scenario di rischio riguarda rinvii della spesa dei clienti e minore assorbimento dei costi fissi. Per riconoscerlo servirebbe osservare insieme previsioni, margini e capitale circolante, distinguendo un ritardo nelle consegne da un ridimensionamento dei progetti.

Per Lam Research il risultato più informativo sarà la continuità: trasformare l’attuale espansione dei sistemi in utili e liquidità distribuiti nel tempo darebbe alla crescita una base più solida. Questi scenari sono strumenti di lettura del bilancio, senza attribuire al trimestre un rendimento futuro certo del titolo.