Azioni HCA Healthcare, utile in calo ed EPS in aumento: il peso di cure e riacquisti

Le azioni HCA Healthcare hanno un nuovo bilancio da interpretare: nel terzo trimestre 2026 i ricavi crescono del 3,6% e l’utile per azione del 4,5%, mentre l’utile complessivo attribuibile al gruppo scende del 3,9%. La divergenza porta al centro dell’analisi due fattori: la composizione dei pazienti che pagano le cure e il numero di azioni fra cui viene distribuito il risultato.

I risultati ufficiali pubblicati il 27 ottobre consentono di aggiornare il precedente approfondimento su ricoveri, rimborsi e cassa prima dei conti. Il quadro emerso combina una domanda sanitaria in crescita con una pressione concreta sulla redditività.

Perché l’EPS sale mentre l’utile diminuisce

HCA ha realizzato ricavi per 19,849 miliardi di dollari, contro 19,161 miliardi un anno prima, e un utile netto attribuibile di 1,579 miliardi, rispetto a 1,643 miliardi. L’utile diluito per azione passa però da 6,96 a 7,27 dollari. Anche la misura rettificata cresce, da 6,96 a 7,22 dollari, pur restando distinta dal risultato contabile.

La spiegazione è visibile nel denominatore: le azioni medie usate per calcolare l’EPS diluito scendono da 236,181 a 217,212 milioni. La riduzione è di circa l’8%, calcolo redazionale sui dati pubblicati. Un utile complessivo inferiore, suddiviso fra meno azioni, produce quindi un risultato per titolo superiore. È un beneficio reale per la partecipazione economica del singolo azionista, ma va distinto dalla crescita del profitto generato dagli ospedali.

Nel solo trimestre la società ha riacquistato 7,230 milioni di azioni per 2,970 miliardi di dollari. L’effetto sull’EPS dipende anche dai riacquisti precedenti e dal momento in cui vengono effettuati, perché il calcolo utilizza una media ponderata del periodo.

Il costo dei pazienti senza copertura

A parità di strutture, i ricoveri aumentano del 2,7% e quelli equivalenti del 3%. Gli accessi al pronto soccorso crescono del 5,1%, mentre gli interventi chirurgici ospedalieri diminuiscono dell’1,4% e quelli ambulatoriali del 3,7%. Questa composizione conta: prestazioni differenti richiedono risorse e producono ricavi diversi.

HCA stima in circa 400 milioni di dollari l’impatto negativo sul risultato prima delle imposte del cambiamento nella composizione dei pagatori. La società lo collega soprattutto all’aumento dei pazienti senza assicurazione, fra cui persone che hanno perso la copertura acquistata attraverso i mercati assicurativi sanitari. Si tratta della valutazione del management, riferita al trimestre.

Il ricavo per ricovero equivalente a parità di strutture aumenta appena dello 0,6%. L’EBITDA rettificato cresce dell’1,2% a 3,918 miliardi, più lentamente del fatturato, e il relativo margine passa dal 20,2% al 19,7%. Il maggior volume di attività sostiene il gruppo, mentre la qualità economica degli incassi resta il punto da seguire.

Cassa, investimenti e debito: il confronto utile

La liquidità operativa trimestrale raggiunge 4,461 miliardi, contro 4,416 miliardi. Sottraendo gli investimenti di 1,357 miliardi, escluse le acquisizioni, rimangono 3,104 miliardi: una semplice elaborazione redazionale, prima di dividendi e altre operazioni finanziarie. I riacquisti per 2,970 miliardi assorbono circa il 96% di questa differenza.

Il confronto aiuta a misurare l’intensità della remunerazione azionaria, senza trasformare un singolo trimestre in una previsione annuale. Gli incassi ospedalieri risentono infatti dei tempi dei rimborsi. Al 30 settembre il debito complessivo è di 50,493 miliardi e la liquidità di 908 milioni; gli interessi trimestrali salgono da 561 a 607 milioni. Diventa quindi importante valutare insieme investimenti sanitari, costo del finanziamento e ritmo dei riacquisti.

Che cosa cambia per le prospettive

Il management ritiene ora che i risultati operativi dell’anno si collocheranno nella metà superiore degli intervalli di previsione già comunicati. È un’indicazione prospettica della società, soggetta a rischi legati a coperture, rimborsi pubblici e costi delle prestazioni.

Lo scenario più favorevole combina crescita dei pazienti assicurati, controllo dei costi e incassi regolari. Una persistente crescita della quota senza copertura renderebbe invece più difficile recuperare margine anche con ospedali molto attivi. Per valutare il titolo, il prossimo miglioramento da cercare è quello dell’utile complessivo e della cassa dopo gli investimenti, affiancato al progresso dell’EPS.

Questo articolo ha finalità informative e di analisi e non costituisce una raccomandazione personalizzata di investimento. Le previsioni possono cambiare e gli investimenti azionari comportano rischi di perdita.