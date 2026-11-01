Azioni CVS Health, 3 segnali prima dei conti: come costi sanitari, farmacie e cassa possono cambiare la lettura del recupero del gruppo americano

Le azioni CVS Health si avvicinano ai risultati del terzo trimestre con una domanda concreta: il recupero degli utili sta diventando abbastanza solido da sostenere anche la generazione di cassa? Il gruppo ha fissato la conference call per il 4 novembre, alle 14 italiane. I risultati ancora attesi andranno confrontati con un secondo trimestre in miglioramento, distinguendo l’attività corrente dai benefici legati alle stime assicurative e alla base di confronto.

Il punto di partenza è il bilancio pubblicato il 5 agosto: ricavi trimestrali di 106,1 miliardi di dollari, in crescita del 7,3%, e utile operativo rettificato di 5,16 miliardi, aumentato del 35,4%. Per capire quanto questo progresso sia ripetibile servono tre verifiche: costi sanitari, redditività delle farmacie e qualità dei flussi di cassa.

1. Costi sanitari: quanto del recupero può continuare

Nel ramo Health Care Benefits, che comprende l’assicurazione sanitaria, il medical benefit ratio è sceso dall’89,9% all’87,4%. Il miglioramento è di 2,5 punti percentuali: significa che una quota minore dei premi è stata assorbita dai costi delle prestazioni sanitarie. Questo rapporto precede le altre spese dell’assicuratore e va quindi distinto dal margine finale.

L’utile operativo rettificato del segmento è salito da 1,31 a 2,43 miliardi, un incremento dell’85,5%. CVS attribuisce il progresso anche al miglioramento dei programmi pubblici, ma il confronto comprende l’assenza di un accantonamento da 471 milioni registrato nel secondo trimestre 2025 sui contratti Group Medicare Advantage. Una parte dell’aumento misura dunque il venir meno di un costo dell’anno precedente.

C’è poi un secondo elemento: nei primi sei mesi del 2026 il gruppo ha registrato 1,2 miliardi di sviluppo favorevole delle stime dei costi sanitari relativi ad anni precedenti. Quando le prestazioni effettive risultano meno onerose delle riserve accantonate, il conto economico beneficia della revisione. È un miglioramento reale delle stime, ma la sua ripetizione dipende dall’evoluzione dei sinistri e dalla prudenza degli accantonamenti.

La lettura redazionale dei prossimi conti partirà quindi dal costo delle cure dell’anno corrente, dall’andamento dei premi e dalle revisioni delle riserve, separando queste componenti. Anche gli iscritti meritano attenzione: a giugno erano 26 milioni, contro 26,7 milioni un anno prima. Il totale include contratti assicurati e servizi amministrativi, perciò va letto insieme alla composizione della clientela.

2. Farmacie e servizi: più ricavi devono lasciare più margine

CVS riunisce attività con economie differenti. Health Services, che comprende la gestione dei benefici farmaceutici e servizi sanitari, ha aumentato i ricavi dell’11,5%, a 51,8 miliardi. L’utile operativo rettificato è cresciuto del 10%, a 1,73 miliardi: il margine indicato dalla società è passato dal 3,4% al 3,3%.

Il dettaglio aiuta a leggere la crescita: le richieste di prescrizione elaborate sono aumentate dello 0,9%, mentre i ricavi hanno beneficiato anche della composizione dei farmaci e dell’inflazione dei prodotti di marca. L’espansione del fatturato può quindi riflettere prezzi e mix più che una crescita equivalente dell’attività. Nei prossimi conti conterà la quota trattenuta dopo gli impegni contrattuali con clienti e fornitori.

Nella divisione Pharmacy & Consumer Wellness, invece, i ricavi sono saliti dello 0,7%, a 33,8 miliardi, e l’utile operativo rettificato del 10,2%, a 1,48 miliardi. Il margine è passato dal 4% al 4,4%. Le prescrizioni, misurate su base equivalente a 30 giorni, sono cresciute del 4,3%; il confronto risente anche delle attività acquisite da Rite Aid e dell’uscita di Omnicare dal perimetro consolidato.

Il segnale più utile sarà la combinazione fra volumi, rimborsi e redditività. Una crescita delle prescrizioni accompagnata da un margine stabile o migliore renderebbe più convincente il recupero. Pressioni sui rimborsi capaci di assorbire il beneficio dei volumi suggerirebbero invece maggiore cautela. I ricavi delle divisioni comprendono rapporti interni al gruppo e vanno letti separatamente, senza sommarli al fatturato consolidato.

3. Cassa: il semestre forte e gli impegni da finanziare

Nei primi sei mesi CVS ha generato 10,59 miliardi di cassa operativa, contro 6,45 miliardi un anno prima. Sottraendo gli investimenti materiali di 1,54 miliardi, il saldo è di 9,05 miliardi, rispetto a 5,10 miliardi nel primo semestre 2025. È un calcolo redazionale ricavato dal rendiconto finanziario, utile per confrontare periodi omogenei.

La tempistica degli incassi e dei pagamenti conta molto: le variazioni delle attività e passività operative hanno contribuito positivamente per 2,2 miliardi, contro 1,12 miliardi dell’anno precedente. Il saldo semestrale va quindi confrontato con il trimestre successivo e con l’intero esercizio, tenendo conto degli obblighi assicurativi.

Nello stesso semestre il gruppo ha pagato 1,73 miliardi di dividendi e rimborsato 3,29 miliardi di debito. A giugno il debito a breve e lungo termine ammontava complessivamente a circa 61,4 miliardi, con 11,3 miliardi di liquidità. La cassa deve sostenere investimenti, distribuzioni agli azionisti e scadenze finanziarie, preservando le risorse necessarie alle attività assicurative.

Ad agosto CVS aveva alzato la previsione di cassa operativa annua ad almeno 11,5 miliardi e quella dell’utile rettificato per azione a 7,90–8,10 dollari. Sono indicazioni della società per il 2026, da verificare con il nuovo aggiornamento. Il semestre forte, da solo, offre una base di confronto e richiede una spiegazione della stagionalità: estrapolarlo moltiplicandolo per due produrrebbe una stima poco affidabile.

Come leggere i conti del 4 novembre

Uno scenario favorevole combinerebbe costi sanitari correnti sotto controllo, margini delle farmacie resilienti e conferma della capacità di finanziare gli impegni con la cassa operativa. Uno scenario più fragile mostrerebbe utili sostenuti soprattutto da revisioni delle riserve, mentre rimborsi e costi delle cure comprimono l’attività corrente.

Questi sono criteri di lettura, non previsioni sui numeri ancora da pubblicare o sulla reazione del titolo. Per chi segue CVS, la questione decisiva è quanto del recupero possa proseguire dopo aver separato gli effetti del passato dalla redditività del nuovo esercizio.