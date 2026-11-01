Azioni Cigna, 3 verifiche prima dei conti: come spesa sanitaria, servizi e liquidità possono sostenere utili e dividendi del gruppo assicurativo

Le azioni Cigna arrivano ai risultati del 5 novembre con una domanda concreta: quanta parte della crescita dei ricavi si traduce in utili e liquidità disponibili per gli azionisti? Il 28 ottobre il gruppo ha annunciato un nuovo dividendo trimestrale da 1,56 dollari per azione, mentre gli ultimi conti pubblicati mostrano un’attività assicurativa in miglioramento e servizi farmaceutici dai risultati più contrastanti.

Il prossimo aggiornamento consentirà di verificare la tenuta di questi equilibri. Cigna ha fissato la diffusione dei risultati del terzo trimestre entro le 6:30 di New York del 5 novembre, le 12:30 italiane, seguita dalla presentazione alle 14:30 italiane. I numeri esaminati qui si riferiscono al secondo trimestre e al primo semestre: sono la base di confronto per leggere i nuovi conti.

Il tema della remunerazione degli azionisti era già emerso nella selezione di Cigna, Allstate e Hasbro effettuata da Bank of America. Per valutare il singolo gruppo, oggi serve entrare nella composizione dei risultati: un aumento del fatturato può accompagnarsi a margini più sottili, e un utile contabile può maturare prima dell’incasso.

1. Evernorth: perché più ricavi possono produrre meno utile

Nei risultati ufficiali del secondo trimestre, Cigna ha riportato ricavi complessivi per 71,67 miliardi di dollari, in aumento del 7%, e un utile netto attribuibile agli azionisti di 1,66 miliardi. L’utile per azione è salito da 5,71 a 6,29 dollari; quello operativo rettificato è passato da 7,20 a 7,78 dollari.

Il punto più interessante emerge in Evernorth, la divisione dei servizi sanitari e farmaceutici. I ricavi sono cresciuti del 6%, a 61,47 miliardi, mentre il risultato operativo rettificato prima delle imposte è diminuito del 2%, a 1,663 miliardi. Il margine è sceso dal 2,9% al 2,7%: su volumi così elevati, anche pochi decimi di punto incidono sensibilmente sulla redditività.

All’interno della divisione convivono due andamenti. Pharmacy Benefit Services, che gestisce programmi di assistenza farmaceutica, ha registrato ricavi in aumento dell’8% e un risultato rettificato in calo del 27%, da 833 a 609 milioni. La società ha richiamato l’effetto dei rinnovi contrattuali e degli investimenti nelle iniziative per i clienti. Specialty and Care Services ha invece aumentato il risultato del 22%, da 863 milioni a 1,054 miliardi, sostenuto dalla crescita delle attività, da generici e biosimilari e dalle efficienze operative.

Il confronto fra le due componenti rende leggibile il saldo: 224 milioni di minore risultato nei servizi di gestione farmaceutica sono stati compensati per 191 milioni dalla crescita dell’altra area. La differenza è il calo di 33 milioni registrato da Evernorth. Sono calcoli sui dati societari, utili a individuare dove si forma la pressione sui margini.

Nei prossimi conti il segnale favorevole sarebbe una stabilizzazione della redditività dei contratti insieme alla crescita dei servizi specialistici. Se invece il fatturato aumentasse ancora senza un recupero dei margini, la qualità della crescita richiederebbe maggiore attenzione. Si tratta di scenari da verificare, non di risultati già acquisiti.

2. Assicurazioni: margini migliori, ma costi medici da leggere con attenzione

Cigna Healthcare ha registrato ricavi rettificati per 11,73 miliardi, in aumento del 9%, e un risultato operativo rettificato prima delle imposte di 1,276 miliardi, in crescita del 17%. Il margine è passato dal 10,2% al 10,9%, con un contributo positivo dell’attività rivolta ai datori di lavoro statunitensi. Gli aumenti dei premi hanno contribuito a coprire la maggiore spesa sanitaria.

Parallelamente, il medical care ratio è salito dall’83,2% all’84,5%. Questo rapporto misura la quota dei premi assorbita dai costi medici: l’aumento è di 1,3 punti percentuali. La società lo ha collegato principalmente al confronto con benefici da aggiustamenti del rischio relativi ad anni precedenti, più elevati nel secondo trimestre 2025 nel segmento Individual and Family Plans.

La distinzione conta perché il rapporto risente sia delle prestazioni sanitarie sia degli aggiustamenti fra periodi. Per valutare la pressione corrente occorre leggere insieme andamento dei costi, adeguamento dei premi e spiegazioni sulle riserve. Il solo confronto percentuale rischia di mescolare fenomeni diversi.

Inoltre, gli indicatori dei segmenti sono rettificati e prima delle imposte, mentre l’utile operativo rettificato consolidato è dopo le imposte. Un confronto corretto mantiene separati questi livelli ed esamina anche l’utile netto contabile. Il 5 novembre sarà utile verificare se il miglioramento di Healthcare conserva la stessa qualità e se cambia la previsione annuale del rapporto fra costi medici e premi, indicata a luglio nell’intervallo 83,7–84,7%.

3. Cassa e dividendo: il controllo decisivo passa dagli incassi

Il supplemento finanziario del secondo trimestre mostra una cassa operativa trimestrale negativa per 421 milioni di dollari, rispetto a un assorbimento di 1,886 miliardi un anno prima. Nel semestre il flusso operativo è invece positivo per 710 milioni, contro 34 milioni nel primo semestre 2025.

Le variazioni del capitale circolante aiutano a capire la distanza dall’utile: nel semestre i crediti hanno assorbito circa 2,04 miliardi e le passività per costi farmaceutici e servizi circa 4,11 miliardi, mentre le scorte hanno liberato 1,49 miliardi. A fine giugno la cassa e mezzi equivalenti erano 6,30 miliardi, contro 7,68 miliardi a fine dicembre.

Questi movimenti indicano quanto contino i tempi di regolamento. L’utile economico e l’incasso possono cadere in trimestri diversi, soprattutto quando i rapporti con clienti e fornitori muovono importi elevati. Per questo il semestre offre un confronto più informativo del solo trimestre; l’aggiornamento a nove mesi permetterà di capire quanto degli assorbimenti si sia riassorbito. La cassa operativa, inoltre, precede gli investimenti e va distinta dal flusso di cassa libero.

Il dividendo deliberato il 28 ottobre sarà pagato il 17 dicembre agli azionisti registrati alla chiusura del 3 dicembre. L’importo di 1,56 dollari è una distribuzione deliberata; la sua sostenibilità nel tempo dipende dalla generazione di liquidità, dagli investimenti e dagli altri impegni finanziari del gruppo.

La previsione comunicata a luglio indicava un utile operativo rettificato annuo di almeno 30,45 dollari per azione. Un eventuale aggiornamento andrà quindi valutato insieme ai flussi monetari e ai risultati delle divisioni. Per le azioni Cigna, il passaggio più convincente sarebbe una crescita che si ritrovi contemporaneamente nei margini, negli utili e nella cassa; la divergenza fra questi indicatori richiederebbe di capire tempi e cause prima di attribuire un valore alla ripresa.

Questo articolo ha finalità informative e di analisi e non costituisce una raccomandazione personalizzata di investimento. Le valutazioni prospettiche sono scenari condizionati e possono cambiare con i risultati e le condizioni di mercato.