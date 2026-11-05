Azioni Allstate, utili per 2,1 miliardi di dollari: perché premi e polizze crescono mentre le catastrofi pesano sui conti e sulla redditività futura

Le azioni Allstate tornano al centro dell’attenzione con un trimestre che combina crescita commerciale e utili in discesa. Il gruppo assicurativo ha comunicato il 4 novembre i risultati del periodo chiuso il 30 settembre 2026: l’utile attribuibile agli azionisti ordinari è pari a 2,050 miliardi di dollari, arrotondato a 2,1 miliardi, in calo del 44,8%.

Il comunicato ufficiale sui risultati riporta ricavi per 17,348 miliardi, +0,5%. L’utile rettificato scende del 16,2%, a 2,493 miliardi. Pesano maggiori catastrofi, perdite su investimenti e derivati e il confronto con una plusvalenza sulla cessione dell’attività sanitaria collettiva registrata nel 2025.

Perché i due utili raccontano aspetti diversi

La distanza fra risultato contabile e rettificato suggerisce di entrare nella composizione del bilancio. Il primo incorpora le voci previste dai principi contabili; il secondo applica esclusioni definite dalla società per offrire una lettura gestionale. Entrambi meritano attenzione, perché rispondono a domande differenti.

Una plusvalenza da cessione può rendere molto elevata la base di confronto dell’anno precedente, amplificando il calo successivo. Al tempo stesso, escludere alcune componenti per analizzare l’attività ricorrente richiede di capire quali rischi restino comunque a carico degli azionisti. La lettura più utile affianca i due indicatori e segue le riconciliazioni.

Il calo dell’utile rettificato conferma che la variazione del risultato va oltre il semplice effetto della cessione. Per misurare la tenuta del modello assicurativo occorre guardare alla relazione fra premi, sinistri e spese.

Più polizze e premi: quanto resta dopo i danni

Nel comparto Property-Liability i premi di competenza raggiungono 15,086 miliardi, +3,8%, mentre le polizze in essere aumentano del 3,3%. Il combined ratio sale dall’80,1% all’86,6%.

Questo rapporto confronta il peso di sinistri e costi con i premi secondo la metodologia societaria. Un livello inferiore al 100% indica redditività tecnica prima del contributo finanziario. Il suo aumento segnala che una parte maggiore dei premi viene assorbita dai costi, anche quando la compagnia continua a produrre un risultato positivo.

Una semplice elaborazione rende leggibile il cambiamento: lo spazio fra il rapporto e la soglia del 100% passa da 19,9 a 13,4 punti. Si riduce quindi di 6,5 punti percentuali. È un modo per visualizzare la redditività tecnica, distinto dal margine netto dell’intero gruppo e dalla cassa distribuibile.

La crescita delle polizze va inoltre separata da quella dei clienti: una stessa persona può avere più coperture. Per valutare l’espansione servono anche il prezzo medio, la composizione dei contratti e il costo dei rischi assunti. Acquisire volume crea valore quando il premio remunera adeguatamente gli impegni futuri.

Le catastrofi e il rischio di leggere un solo trimestre

Le perdite da catastrofi del comparto salgono da 558 milioni a 1,650 miliardi di dollari. Il combined ratio sottostante passa dal 78,7% all’80,5%.

Gli eventi catastrofali possono concentrare danni rilevanti in un periodo breve e rendere volatile il confronto trimestrale. La loro variabilità appartiene però al mestiere dell’assicuratore: selezione dei rischi, prezzi e protezioni riassicurative devono essere valutati su un orizzonte più ampio.

L’indicatore sottostante aiuta a isolare alcune componenti secondo le definizioni aziendali, ma la sua utilità dipende dalla lettura congiunta con il dato complessivo. Per l’investitore conta capire se la gestione ordinaria mantiene disciplina mentre la compagnia affronta gli eventi più gravosi. Proiettare automaticamente un trimestre particolarmente favorevole o difficile sull’intero futuro sarebbe poco informativo.

Investimenti, capitale e dividendi

Il rendimento degli investimenti di un assicuratore richiede una distinzione fra redditi del portafoglio e variazioni di valore. In generale, tassi più elevati possono migliorare il rendimento dei nuovi impieghi e contemporaneamente ridurre il prezzo dei titoli a reddito fisso già detenuti. Gli effetti sul conto economico e sul patrimonio seguono le rispettive regole contabili.

Questo rende importante anche il rapporto fra scadenze delle attività e pagamenti attesi per i sinistri. Il patrimonio sostiene gli impegni verso gli assicurati; dividendi e riacquisti vanno valutati dopo aver considerato tali obblighi e il capitale necessario alla crescita.

Nel precedente articolo sulla selezione di Allstate fra i titoli da cassa e dividendi il tema era la remunerazione degli azionisti. I nuovi risultati aggiungono un passaggio essenziale: osservare da quali attività provengano gli utili e quanto siano esposti alla variabilità dei rischi assicurati.

Le domande per il prossimo aggiornamento

La presentazione dei risultati è fissata per il 5 novembre alle 9 di New York, le 15 italiane. I commenti potranno chiarire il rapporto fra crescita commerciale, prezzi e prospettive dei costi; al momento della scrittura l’appuntamento deve ancora svolgersi.

Uno scenario favorevole richiede espansione delle polizze accompagnata da selezione disciplinata dei rischi e capitale adeguato. Uno scenario più fragile emergerebbe se la ricerca di nuovi contratti erodesse progressivamente la redditività o se il costo dei sinistri superasse le ipotesi incorporate nei prezzi. Sono scenari di analisi, non previsioni della società né indicazioni sul prossimo movimento del titolo.