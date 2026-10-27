AUD/NZD, inflazione australiana e RBNZ in mezz’ora: gli scenari per il 28 ottobre

AUD/NZD si prepara a due appuntamenti separati da appena trenta minuti. Nella notte italiana fra il 27 e il 28 ottobre arriverà prima l’inflazione australiana di settembre e poi la decisione della Reserve Bank of New Zealand. Il cross permette di osservare come cambiano le aspettative relative sui due paesi, oltre alla direzione generale del dollaro statunitense.

Il punto di partenza verificato è il dato giornaliero RBNZ del 27 ottobre: un dollaro neozelandese vale 0,81130 dollari australiani. Invertendo il rapporto si ottiene circa 1,2326 dollari neozelandesi per un dollaro australiano. È un riferimento ufficiale datato, non un prezzo eseguibile in tempo reale. Un rialzo di AUD/NZD indica un rafforzamento dell’AUD rispetto al NZD; una discesa descrive il movimento opposto.

Il calendario italiano: prima il CPI, poi la banca centrale

La pubblicazione australiana è fissata per il 28 ottobre alle 11:30 di Canberra, corrispondenti alle 01:30 in Italia. La RBNZ annuncerà la decisione alle 14:00 neozelandesi, ossia alle 02:00 italiane. La conversione tiene conto dell’ora legale nell’emisfero australe e dell’ora solare italiana già in vigore.

Questa sequenza crea un rischio specifico di lettura: il primo movimento rifletterà soprattutto il dato australiano, mentre mezz’ora dopo cambierà anche l’informazione disponibile sulla Nuova Zelanda. Una reazione iniziale può essere rafforzata, compensata o ribaltata dal secondo evento. Per interpretarla serviranno entrambi i comunicati e il confronto con le aspettative prevalenti prima delle pubblicazioni.

Australia: distinguere il dato generale dall’inflazione di fondo

L’ultima rilevazione ABS disponibile riguarda agosto: CPI annuo al 4%, dal 3,5% di luglio, mentre la media troncata è al 3,6%, invariata. Quest’ultima riduce il peso delle variazioni più estreme e aiuta a leggere la diffusione delle pressioni sui prezzi.

Il dato di settembre andrà confrontato su basi omogenee. Un’accelerazione concentrata in poche componenti può produrre implicazioni diverse da una crescita estesa a servizi e altre voci persistenti. Anche l’andamento mensile destagionalizzato e le misure trimestrali contribuiranno a capire se la pressione si sta consolidando oppure dipende soprattutto da effetti temporanei.

La Reserve Bank of Australia indica un cash rate del 4,60%, efficace dal 30 settembre, e la prossima decisione per il 3 novembre. Il CPI del 28 ottobre entrerà quindi nella valutazione del mercato in vista di quella riunione: una pubblicazione più forte o più debole delle attese può modificare il percorso dei tassi scontato dagli investitori, prima ancora di una decisione effettiva.

Nuova Zelanda: conta anche il messaggio sui prossimi mesi

La RBNZ riporta un Official Cash Rate del 2,75% e un’inflazione annua del 3,7%, aggiornata il 22 ottobre. Il calendario ufficiale conferma la Monetary Policy Review del 28 ottobre. Fino alla pubblicazione, qualsiasi ipotesi sul nuovo tasso resta uno scenario.

Il differenziale fra i due tassi ufficiali di partenza è dunque di 1,85 punti percentuali a favore dell’Australia. È una misura descrittiva, non il rendimento garantito di una strategia sul cambio: costi di finanziamento, condizioni del broker, prezzi a termine e oscillazioni valutarie possono cambiare il risultato economico.

Una decisione in linea con le attese può comunque muovere il NZD se la banca centrale cambia la valutazione dell’inflazione o del percorso futuro. Per questo occorre leggere il tasso insieme alle motivazioni. Il mercato confronta ciò che viene annunciato con quanto aveva già incorporato nei prezzi.

Tre combinazioni da osservare dopo le pubblicazioni

Scenario favorevole all’AUD: inflazione australiana più persistente delle attese e comunicazione neozelandese relativamente più accomodante potrebbero sostenere AUD/NZD, se ampliassero il differenziale atteso dei tassi. La forza del movimento dipenderebbe dalla sorpresa effettiva, non dal solo livello assoluto dei dati.

Scenario favorevole al NZD: segnali australiani più deboli accompagnati da una RBNZ più restrittiva delle attese potrebbero ridurre il vantaggio relativo dell’AUD e pesare sul cross. Anche in questo caso il confronto rilevante riguarda le aspettative precedenti.

Scenario misto: messaggi restrittivi da entrambi i paesi, oppure segnali opposti fra dato generale e inflazione di fondo, potrebbero produrre oscillazioni senza una direzione stabile. In quella situazione sarebbe utile verificare come cambiano i rendimenti a breve termine delle due aree dopo che il mercato ha assimilato entrambi gli eventi.

L’analisi del cross resta quindi una valutazione relativa: conoscere i due dati separatamente è solo il primo passo, mentre la domanda decisiva è quale dei due percorsi monetari venga rivisto di più. Gli orari ravvicinati rendono particolarmente importante distinguere la prima reazione dalla valutazione successiva.

Analisi informativa, non consulenza finanziaria personalizzata. Le oscillazioni dei cambi e l’eventuale leva possono comportare perdite; gli scenari descritti non sono previsioni certe.