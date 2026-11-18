Wall Street chiude il 18 novembre con il Nasdaq Composite a +0,42%, il Dow Jones a −1,11% e l’S&P 500 a −0,23%, alla quinta flessione consecutiva. Piazza Affari aveva terminato a −1,32%. Il bilancio della seduta ordinaria, conclusa alle 22 italiane negli Stati Uniti, mostra un recupero selettivo: il segno positivo del Nasdaq non descrive l’intero mercato americano.

Perché conta la distanza fra gli indici

Per chi investe attraverso fondi ed ETF, la distinzione è concreta. Panieri diversi possono produrre risultati opposti nella stessa giornata perché cambiano le società incluse e i loro pesi. Non basta quindi leggere «Wall Street sale» o «Wall Street scende»: occorre identificare l’indice seguito dal proprio strumento e verificare quanto sia concentrato.

Un confronto corretto riguarda inoltre le variazioni percentuali, non il numero assoluto di punti: i livelli di partenza dei panieri sono differenti. E la seduta americana prosegue per diverse ore dopo la chiusura italiana. Le due fotografie consentono un confronto giornaliero, ma non misurano reazioni simultanee alle stesse informazioni.

I numeri della chiusura del 18 novembre

Indice Chiusura in punti Variazione giornaliera Nasdaq Composite 24.429,88 +0,42% S&P 500 7.323,63 −0,23% Dow Jones Industrial Average 50.198,17 −1,11% FTSE MIB 50.173,67 −1,32%

I valori statunitensi sono riportati nel riepilogo finale dell’Associated Press delle 22:20 italiane; le percentuali sono ricalcolate sul precedente riferimento e arrotondate a due decimali. Il dato italiano è quello pubblicato da Borsa Italiana alle 17:40. Non sono quotazioni del dopoborsa.

Milano perde 672 punti e termina vicina al minimo

Il FTSE MIB passa dai 50.845,81 punti della chiusura precedente a 50.173,67: 672,14 punti in meno. Il massimo intraday era stato 50.999, mentre il minimo si è fermato a 50.140,27. La chiusura si colloca quindi appena 33,40 punti sopra il livello più basso della giornata.

È un calcolo utile per distinguere un ribasso seguito da un recupero consistente da una seduta conclusa ancora nella parte bassa dell’intervallo. Non dimostra, da solo, che le vendite continueranno domani. Prosegue però la debolezza già descritta nella chiusura precedente di Piazza Affari.

Nvidia arretra nonostante il recupero del Nasdaq

Nel resoconto finale dell’Associated Press, Nvidia chiude in calo del 2,9%, dopo essere salita fino al 2,7% nella seduta. Il contrasto con l’indice mostra perché il risultato di un grande titolo non possa essere usato come sinonimo dell’intero comparto.

Lo stesso resoconto indica il Brent a 91,95 dollari al barile, in calo dell’1,3%, e il rendimento del Treasury decennale al 5,06%, contro il 5,10% della sera precedente. Sono movimenti distinti, che non autorizzano ad attribuire tutta la variazione delle azioni a una sola causa.

La Fed lascia aperto il rischio di nuovi rialzi

I verbali ufficiali del FOMC del 27 e 28 ottobre, resi disponibili il 18 novembre, mostrano che quasi tutti i partecipanti consideravano probabili ulteriori aumenti dei tassi nei rispettivi scenari di base. Un paio riteneva valutabile un incremento superiore a 25 punti base alla riunione successiva, se l’inflazione fosse risultata sfavorevole.

Non è una decisione di rialzo presa stasera. A ottobre il Comitato aveva mantenuto l’intervallo al 3,75–4%, con dieci voti favorevoli e due contrari. I verbali riportano anche preoccupazioni per l’espansione del debito legato all’intelligenza artificiale e per strutture di finanziamento complesse e poco trasparenti.

Il collegamento economico è importante: un’impresa può aumentare i ricavi e contemporaneamente incontrare un costo del capitale più elevato. Per valutare un investimento servono dunque anche margini, cassa e fabbisogno di finanziamento. Una buona prospettiva industriale non determina automaticamente una maggiore valutazione di Borsa.

Cosa monitorare dopo questa seduta

Il prossimo FOMC è fissato per l’8 e 9 dicembre. Prima di allora, i dati sull’inflazione aiuteranno a capire se le condizioni discusse nei verbali stanno effettivamente maturando. Per le prossime sedute azionarie sarà utile verificare anche l’ampiezza degli eventuali recuperi, attraverso il numero dei titoli in rialzo e la distribuzione settoriale, senza dedurla dal solo indice.

Per un investitore italiano resta infine una seconda misura da controllare: il rendimento in euro di un’esposizione americana può differire da quello del paniere espresso in dollari. La variazione del cambio e l’eventuale copertura valutaria del prodotto vanno considerate separatamente, insieme a costi e dividendi.