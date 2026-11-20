Il Nasdaq Composite scende a 23.147,46 punti, in calo del 3,06%, nella rilevazione ufficiale delle 17:58 italiane del 20 novembre. La perdita è di 731,74 punti rispetto alla chiusura precedente di 23.879,20. La seduta ordinaria americana è ancora aperta: il dato fotografa gli scambi in corso e non rappresenta il risultato definitivo della giornata.

Il movimento prolunga la debolezza della tecnologia e porta l’indice vicino al minimo intraday finora indicato a 23.080,81 punti. Il massimo della stessa seduta è 23.837,76, anch’esso inferiore alla chiusura di giovedì. Nella finestra osservata, dunque, il Composite non è riuscito a tornare in territorio positivo rispetto al riferimento giornaliero.

Perché il ribasso di oggi aggiunge un segnale diverso

Ieri il mercato aveva prima tentato un recupero e poi cambiato direzione, come documentato nel precedente aggiornamento sull’inversione del Nasdaq. Oggi la debolezza continua su una base già ridotta dalla chiusura precedente. Questa distinzione conta: una perdita successiva non annulla quella già subita, ma si applica al valore rimasto.

Il massimo provvisorio odierno resta circa 41 punti sotto la chiusura di ieri. La lettura è quindi più precisa di un generico “mercato volatile”: finora anche il miglior livello della seduta non ha recuperato il terreno rispetto a giovedì. Ciò descrive quanto è accaduto, senza dimostrare quale sarà la direzione nelle ore successive.

I numeri ufficiali e il significato dei punti

I dati arrivano dalla scheda ufficiale del Nasdaq Composite, che indica per gli indici un ritardo di almeno un minuto. Le 11:58 della costa orientale americana corrispondono alle 17:58 italiane. La percentuale deriva dal rapporto fra la perdita di 731,74 punti e i 23.879,20 della chiusura precedente, arrotondato a due decimali.

La distanza tra massimo e minimo provvisori è di 756,95 punti. Non è una perdita in dollari: i punti sono l’unità dell’indice, costruita attraverso prezzi, quantità e un divisore. Per calcolare quanta capitalizzazione sia stata cancellata servirebbero le variazioni di valore delle singole società e gli aggiustamenti applicabili al paniere.

I semiconduttori restano sotto pressione

Nell’aggiornamento delle 17:50 italiane, Investing.com descrive una vendita estesa ai titoli legati all’intelligenza artificiale e preoccupazioni sulla redditività degli investimenti. Nelle rilevazioni consultate pochi minuti dopo, Nvidia perdeva il 6,60%, AMD il 10,80% e Micron l’11,61%. Sono fotografie intraday dei singoli titoli, non contributi percentuali già calcolati alla performance dell’indice.

La differenza è sostanziale. Per attribuire a una società una quota della perdita complessiva occorre conoscere anche il suo peso nel paniere all’inizio dell’intervallo. Sommare le flessioni delle azioni o farne una media semplice produrrebbe un numero diverso dalla variazione del Nasdaq. Il calo simultaneo di diversi produttori di chip segnala una pressione comune sul comparto, ma non misura da solo l’ampiezza delle vendite su tutto il mercato.

Composite e Nasdaq 100 non sono intercambiabili

Nasdaq descrive il Composite come un indice di migliaia di titoli, ponderato per capitalizzazione: le società più grandi esercitano maggiore influenza. Il Nasdaq 100, invece, seleziona cento tra le maggiori società non finanziarie quotate sul mercato e applica una ponderazione modificata. Le due misure possono muoversi nella stessa direzione con intensità diversa.

Per un investitore, sapere quale indice replica il proprio strumento permette di scegliere il confronto corretto. Un ETF sul Nasdaq 100 non ha necessariamente lo stesso andamento del Composite; valuta, costi e modalità di replica possono aggiungere altre differenze. Il dato di oggi riguarda espressamente il Composite e non va trasferito automaticamente a ogni prodotto che contiene la parola Nasdaq nel nome.

Cosa osservare fino alla chiusura

La chiusura ordinaria è prevista alle 22:00 italiane. Per valutare la tenuta del mercato conteranno la distanza dai minimi raggiunti e la partecipazione all’eventuale recupero: un rimbalzo di poche grandi società offre un’informazione diversa da acquisti diffusi. Serviranno inoltre dati aggiornati sui titoli in rialzo e in ribasso. Per ora il fatto verificato è la prosecuzione delle vendite, non una previsione certa sull’esito finale.