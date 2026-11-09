L’S&P 500 sale del 2,4% e il Nasdaq Composite del 2,6% nella fotografia di Wall Street delle 20:01 italiane del 9 novembre. Il Dow Jones avanza del 2,2%, pari a circa 1.144 punti. La seduta è ancora aperta: le percentuali descrivono quel momento, non il risultato finale della giornata.
La cronaca AP aggiornata alle 20:06 italiane colloca il recupero in una fase di arretramento del petrolio. Il dato offre una fotografia del mercato; per capire quanto sia solida la ripresa bisogna distinguere la dimensione del rialzo dalla sua distribuzione.
Recuperare una perdita richiede una base diversa
Le percentuali di giornate successive non si sommano semplicemente. Un esempio illustrativo: un capitale che passa da 100 a 90 ha perso il 10%. Per tornare a 100 deve poi guadagnare l’11,11%, perché il recupero si applica a una base più bassa.
Allo stesso modo, un rialzo del 2,4% dopo una flessione ipotetica del 5% porterebbe 100 a 97,28: resterebbe una perdita del 2,72%. Questi numeri spiegano il rendimento composto e non ricostruiscono il percorso effettivo dell’indice negli ultimi giorni. Per quello occorre una serie di chiusure omogenea.
Tre indici in rialzo non raccontano ogni titolo
Indici diversi hanno composizione e metodi di ponderazione differenti. Una percentuale positiva non dimostra che tutte le società partecipino al recupero, né che le imprese più piccole si muovano come quelle di maggiore capitalizzazione.
Nel precedente articolo sulla concentrazione dell’S&P 500 abbiamo esaminato il ruolo dei pesi. La verifica da aggiungere oggi riguarda la diffusione degli acquisti: numero di titoli in rialzo, andamento dei comparti e confronto con un paniere a pesi uguali, usando lo stesso intervallo temporale.
Come leggere il movimento dal proprio portafoglio
Un ETF, un paniere di singole azioni e un investimento con copertura valutaria possono produrre risultati diversi. Il rendimento del risparmiatore dipende dalle attività possedute, dal prezzo di acquisto e, quando pertinente, dal cambio. La variazione dell’indice è un riferimento, non il rendimento automaticamente maturato da ogni investitore.
Il recupero serale è un fatto osservabile. Per attribuirgli maggiore continuità servirebbero acquisti persistenti e partecipazione confermata nelle rilevazioni successive. La chiusura permetterà il primo confronto completo con la seduta precedente; le giornate seguenti diranno se il recupero si estende.