Wall Street chiude martedì 10 novembre con l’S&P 500 a 7.520,93 punti, in calo dello 0,4%, e il Nasdaq Composite a 25.065,87, in flessione dello 0,7%. Chi aveva un’esposizione a uno dei due indici già venerdì sera conserva un guadagno di circa il 2% in dollari. Chi l’ha acquistata alla chiusura di lunedì ha invece partecipato soltanto alla seduta negativa.

Quanto resta del rimbalzo di lunedì

L’S&P 500 ha lasciato sul terreno 29,01 punti dopo averne guadagnati 173,08 nella prima seduta della settimana. Ha quindi restituito circa un sesto del rialzo di lunedì. Sul Nasdaq il recupero è stato più fragile. Ai 673,71 punti guadagnati lunedì sono seguiti 187,26 punti di ribasso, circa il 28% del precedente progresso. I due indici arrivano così a un saldo percentuale settimanale simile attraverso percorsi diversi. I livelli di chiusura e i saldi da venerdì sono riportati nel riepilogo di Associated Press.

Le piccole società conservano il vantaggio

Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso a 52.231,89 punti, con una perdita di 157,86 punti e dello 0,3%. Il Russell 2000, che segue le società a minore capitalizzazione, ha perso 19,44 punti a 2.821,38. Il calo giornaliero dello 0,7% lo affianca al Nasdaq. Allargando il confronto alle prime due sedute, però, il Russell avanza del 2,4%, davanti al Dow, in progresso dell’1,8%.

Il risultato delle piccole società aggiunge una dimensione alla lettura del listino americano. Un investitore che osserva soltanto le grandi aziende tecnologiche vede il segmento che martedì ha restituito una quota maggiore del rimbalzo. L’andamento del Russell mostra che il recupero da venerdì si estende anche a imprese con dimensioni e condizioni di finanziamento diverse.

Il dato sui prezzi e il bilancio della seduta

Il mercato ha assorbito la pubblicazione dell’inflazione americana di ottobre. I prezzi al consumo sono saliti dello 0,4% sul mese e la componente di fondo dello 0,3%. Il dettaglio del CPI di ottobre spiega il peso delle diverse voci. Per le azioni, il passaggio rilevante riguarda il rendimento richiesto dagli investitori per detenere utili futuri quando salgono i rendimenti obbligazionari.

Il dato di martedì permette di misurare quanta parte del recupero resta nei prezzi. Per capire se quel recupero si consolida servirà osservare nelle prossime sedute sia l’S&P 500 sia la partecipazione delle società più piccole. Per chi misura il proprio portafoglio in euro, ai rendimenti degli indici in dollari si aggiunge inoltre la variazione del cambio, salvo copertura valutaria.