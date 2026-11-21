Microsoft e Nvidia mostrano due modi diversi di trasformare la crescita tecnologica in liquidità. Negli ultimi trimestri pubblicati, Microsoft genera 58 miliardi di dollari di cassa operativa e Nvidia 48,253 miliardi. Dopo le voci d’investimento incluse nei rispettivi calcoli, il free cash flow indicato dalle società è invece circa 18,6 miliardi per Microsoft e 43,8 miliardi per Nvidia. L’ordine si inverte, ma le definizioni richiedono una riconciliazione prima di trarne conclusioni.

Per le azioni Microsoft utilizziamo i risultati diffusi il 28 ottobre, relativi ai tre mesi terminati il 30 settembre 2026. Per Nvidia riprendiamo i risultati del comunicato del 17 novembre, relativo al trimestre chiuso il 25 ottobre. Sono entrambi flussi trimestrali in dollari, non dati annuali o cumulati; i calendari però non coincidono. Il confronto descrive la struttura finanziaria di due attività differenti, non una gara su un identico periodo.

La sottrazione che cambia la lettura

Dal rendiconto Microsoft risultano 39,367 miliardi di acquisti monetari di immobili e attrezzature. Sottraendoli ai 58 miliardi operativi rimangono 18,633 miliardi, coerenti con i 18,6 miliardi arrotondati indicati dalla direttrice finanziaria Amy Hood. Questi acquisti assorbono il 67,9% della cassa operativa del trimestre.

Nvidia definisce invece il free cash flow sottraendo anche acquisti di attività immateriali e relativi pagamenti di capitale: 48,253 meno 4,422 meno 0,054 miliardi restituisce 43,777 miliardi. Le uscite comprese in questa definizione assorbono circa il 9,3% del flusso operativo. È una differenza molto ampia, che sopravvive alla lettura delle formule, ma non dimostra da sola quale azione abbia una valutazione più conveniente.

Miliardi di dollari Microsoft, trimestre al 30 settembre Nvidia, trimestre al 25 ottobre Ricavi 92,279 115,844 Utile netto GAAP 36,629 65,287 Cassa operativa 58,000 48,253 Free cash flow secondo le formule descritte 18,633 43,777

Fonti: rendiconti societari Microsoft del 28 ottobre e Nvidia del 17 novembre 2026; elaborazione redazionale della sottrazione Microsoft. Le definizioni di free cash flow non sono perfettamente identiche e le date di chiusura differiscono. Gli utili riportati seguono entrambi i principi GAAP, senza mescolare misure rettificate.

I leasing spiegano perché il capex annunciato è un’altra misura

Nella call Microsoft il capex complessivo viene indicato in 45,2 miliardi, mentre i pagamenti per immobili e attrezzature sono circa 39,4 miliardi. Hood spiega che la misura di capex include il capitale dei leasing finanziari alla loro decorrenza. Trattare tutti i 45,2 miliardi come un’uscita monetaria da sottrarre ai 58 miliardi produrrebbe un residuo diverso e non riprodurrebbe il free cash flow comunicato.

La nota 12 sui leasing nel Form 10-Q Microsoft permette un controllo aggiuntivo: nel trimestre un miliardo di dollari di pagamenti per leasing finanziari è classificato fra i flussi di finanziamento. Sottraendolo ai 18,633 miliardi si ottengono 17,633 miliardi. È una misura redazionale più restrittiva, non il free cash flow ufficiale Microsoft.

La nota riporta inoltre 769 milioni di pagamenti per leasing finanziari già classificati nei flussi operativi. Sottrarli nuovamente dalla cassa operativa li conterebbe due volte. Anche dopo la rettifica di un miliardo, il confronto con Nvidia rimane imperfetto: per esempio la sua definizione include attività immateriali. Dichiarare il perimetro evita di presentare indicatori diversi come se fossero una voce contabile universale.

Incassare utili e finanziare capacità sono due passaggi diversi

Microsoft presenta una cassa operativa superiore all’utile netto, mentre Nvidia mostra il rapporto opposto. Questo non misura la percentuale delle fatture pagate: ammortamenti, compensi azionari, imposte e movimenti del capitale circolante separano il risultato economico dai flussi. Nel rendiconto Microsoft, per esempio, la variazione dei crediti contribuisce positivamente per 17,104 miliardi; nel commento finanziario Nvidia il calendario dei pagamenti fiscali è una delle spiegazioni del miglioramento trimestrale della cassa.

Il modello economico aiuta a interpretare la successiva spesa. Un gestore cloud deve mettere a disposizione infrastrutture che produrranno servizi nel tempo; chi vende sistemi di calcolo registra ricavi e fabbisogni con un’altra struttura. Questo non autorizza ad attribuire tutto il capex Microsoft alla sola intelligenza artificiale o a identificare ogni suo investimento con una vendita Nvidia. I documenti aggregati non forniscono quel collegamento.

Che cosa resta da dimostrare agli azionisti

Il confronto aggiunge una domanda ai precedenti sui crediti Nvidia e sui leasing Microsoft: quanto della liquidità operativa rimane dopo aver finanziato il modello di crescita, e con quale definizione? Per rispondere nei prossimi trimestri occorrerà mantenere le stesse voci, distinguere pagamenti da nuovi impegni e verificare l’utilizzo economico della capacità installata.

Un free cash flow elevato non coincide con denaro destinato integralmente a dividendi: acquisizioni, debito e altre scelte di capitale possono assorbirlo. Analogamente, un flusso contenuto durante un’espansione non dimostra automaticamente un investimento sbagliato. Servono ricavi e profitti incrementali lungo la vita delle infrastrutture, informazioni che un solo trimestre non isola.

Per chi acquista azioni, infine, la crescita dell’IA e la crescita del valore del titolo restano risultati distinti. Prezzo pagato, aspettative già incorporate, concentrazione del portafoglio e rischio di perdita contano insieme ai bilanci. Questi dati storici non sono una previsione di rendimento e non consentono di ordinare i due titoli dal migliore al peggiore soltanto sulla base della cassa residua.