Il FTSE MIB perde lo 0,19% alle 14:18 di venerdì 13 novembre. L’indice di Piazza Affari segna 51.709,49 punti, ma due investitori che ieri sera avessero scelto uno Eni e l’altro Fincantieri vedrebbero risultati molto diversi. Nello stesso minuto il gruppo energetico sale dell’1,55% a 25,865 euro, mentre il costruttore navale scende del 3,73% a 11,47 euro. Fra i due rendimenti corrono 5,28 punti percentuali. È una distanza che il piccolo segno meno dell’indice, da solo, lascia fuori dal racconto della seduta.

Dove si trova Piazza Affari fra il massimo e il minimo di oggi

Alla chiusura precedente l’indice valeva 51.808,67 punti. La differenza rispetto alla lettura delle 14:18 è di 99,18 punti. Dal massimo di 51.959,44 al minimo di 51.638,39 la distanza è invece di 321,05 punti, pari a circa lo 0,62% della chiusura di ieri. La prima misura risponde a chi vuole sapere quanto ha guadagnato o perso il mercato da una seduta all’altra. La seconda descrive l’ampiezza delle oscillazioni già attraversate nella giornata. I riferimenti vengono dal listino di Borsa Italiana con indice e singoli componenti.

Il massimo era oltre 150 punti sopra la chiusura precedente e il minimo circa 170 punti sotto. Il mercato ha quindi scambiato da entrambi i lati del livello di giovedì. Alle 14:18 si trovava più vicino al minimo, dal quale distava 71,10 punti. Anche l’apertura, a 51.732,83, racconta qualcosa di diverso dal saldo giornaliero. Chi prendesse come riferimento il primo valore della mattina misurerebbe una discesa di soli 23,34 punti. Il riferimento corretto dipende dall’ora in cui si vuole far iniziare il confronto.

Eni e Fincantieri in un esempio da mille euro

Immaginiamo due posizioni da mille euro ciascuna, valutate ai prezzi di chiusura di giovedì e mantenute fino alla rilevazione. Applicando le variazioni arrotondate del listino, la posizione in Eni guadagnerebbe circa 15,50 euro. Quella in Fincantieri perderebbe circa 37,30 euro. Il divario fra i risultati sarebbe di 52,80 euro a parità di capitale iniziale. L’esempio prescinde da commissioni, imposte e arrotondamenti necessari per acquistare un numero intero di azioni.

Se entrambe le posizioni appartenessero alla stessa persona, il saldo sarebbe una perdita di 21,80 euro su duemila investiti, pari all’1,09%. Il FTSE MIB comprende invece quaranta società con pesi diversi. Per attribuire con precisione una parte dei 99,18 punti persi a un singolo titolo servirebbe conoscerne il peso nel paniere al momento di partenza. Le sole variazioni percentuali permettono di confrontare due investimenti di eguale importo, mentre il contributo all’indice dipende anche da quanto capitale quel titolo rappresenta al suo interno.

Cosa tenere della fotografia delle 14:18 al momento della chiusura

Il listino mostra differenze anche fuori dal petrolio e dalla cantieristica. Alle 14:18 Amplifon guadagnava l’1,65%, mentre Generali perdeva l’1,94%. Gli orari degli ultimi scambi dei singoli titoli differiscono di qualche secondo da quello di calcolo dell’indice. Per questo il confronto usa la stessa finestra di un minuto. Attribuire a una notizia precisa il movimento di ciascuna società richiederebbe inoltre un riscontro che la tabella dei prezzi da sola non fornisce.

Alla fine della giornata si potranno confrontare la chiusura ufficiale con i 51.808,67 punti di giovedì e la distanza dai due estremi definitivi. La distinzione è illustrata anche nella nostra analisi di una chiusura del FTSE MIB dopo il recupero dai minimi. Per chi detiene Eni o Fincantieri, il confronto da conservare è quello tra il rendimento della propria posizione e quello dell’indice, calcolati entrambi sul medesimo intervallo.