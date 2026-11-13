Prysmian scambiava a 107,65 euro alle 17:25 di venerdì 13 novembre a Milano, in calo del 2,58% sulla chiusura precedente. Il massimo dell’anno, toccato l’11 maggio a 157,25 euro, distava ormai 49,60 euro per azione. Nello stesso periodo l’azienda ha alzato le attese sulla cassa che prevede di generare nel 2026. La forchetta indicata il 29 ottobre è di 1,75–1,85 miliardi di euro e include il contributo di Atkore negli ultimi due mesi dell’esercizio. Quotazione e previsione raccontano due aspetti diversi del prezzo che il mercato assegna oggi al gruppo dei cavi.

Quanta strada separa il titolo dal massimo di maggio?

Per un investitore che avesse comprato dieci azioni al massimo di maggio, il valore di mercato sarebbe passato da 1.572,50 a 1.076,50 euro, con una differenza di 496 euro prima dei costi. La perdita percentuale dal massimo è del 31,54%. Per tornare sullo stesso livello dai prezzi di venerdì servirebbe un aumento del 46,08%, perché i 49,60 euro da recuperare vanno rapportati al prezzo più basso. Nel pomeriggio il titolo aveva oscillato fra 106,90 e 109,90 euro, dopo un’apertura a 109 euro.

Maggio offre il riferimento di chi ha comprato nel momento più caro dell’anno. Per chi ragiona sul risultato dell’investimento, anche l’estremo opposto cambia la prospettiva. Il minimo del 12 gennaio era 84,64 euro. A 107,65 euro il titolo si trovava ancora circa il 27,2% sopra quel livello. Sono confronti fra prezzi effettivamente osservati, il cui significato per il singolo azionista dipende dal prezzo pagato.

Perché il gruppo ha alzato di 100 milioni la previsione sulla cassa

La precedente stima del flusso di cassa libero andava da 1,65 a 1,75 miliardi di euro. Nel comunicato sui risultati del terzo trimestre il gruppo ha alzato entrambi gli estremi di 100 milioni. Il punto medio sale così da 1,70 a 1,80 miliardi, circa il 5,9% in più. Per il margine operativo lordo rettificato, o EBITDA adjusted, il centro della previsione passa invece da 2,85 a 3,10 miliardi. Il diverso incremento riflette anche ciò che i due indicatori misurano. Per arrivare alla cassa disponibile occorre sostenere investimenti e finanziare le attività correnti.

Un esempio viene dal rendiconto dei dodici mesi terminati a settembre. In quel periodo il flusso di cassa libero è stato di 1,434 miliardi di euro. Gli investimenti netti hanno assorbito 887 milioni, mentre le variazioni del capitale circolante hanno liberato 286 milioni. Per valutare il progresso verso l’obiettivo annuale occorre tener conto dei mesi compresi nelle due misure. Nel totale a settembre figura ancora l’ultimo trimestre del 2025. Nel consuntivo di dicembre entrerà al suo posto l’ultimo trimestre del 2026.

Quanto del risultato viene dalle attività che Prysmian aveva già?

Il terzo trimestre si è chiuso prima del completamento dell’acquisizione di Atkore. In quei tre mesi Prysmian aveva già raggiunto 851 milioni di EBITDA rettificato, contro 644 milioni un anno prima. La divisione Transmission, che fornisce collegamenti per il trasporto di energia, aveva portato il margine dal 17,8% al 20%. Nei prodotti digitali il margine era passato dal 19,6% al 25%. Questi miglioramenti precedono il contributo della nuova controllata e aiutano a capire perché il rialzo della previsione abbia più di una causa.

Per chi segue il titolo, il prossimo confronto sarà fra la cassa effettivamente generata nell’intero anno e la fascia annunciata in ottobre. I due mesi di consolidamento limitano la quota di attività Atkore inclusa nel 2026. Una stima degli effetti su dodici mesi richiederà risultati riferiti a un esercizio completo e dati sui costi di integrazione. Il prezzo di venerdì, rilevato a mercato ancora aperto, quantifica quanto è cambiata la valutazione dal massimo annuale. Il rendiconto di fine anno mostrerà quanta della crescita operativa è arrivata fino alla cassa.