Il FTSE MIB chiude martedì 17 novembre 2026 a 50.845,81 punti, in calo dell’1,31% rispetto ai 51.520,55 della seduta precedente. Il saldo equivale a 674,74 punti persi. Il dato finale delle 17:40, ora italiana, descrive una giornata di vendite diffuse: nel riepilogo dei quaranta componenti, soltanto Avio e Leonardo mostrano una variazione positiva. Il rialzo del 14,90% di Avio convive così con un indice che termina sotto quota 51 mila.

Perché conta il numero dei titoli in calo

Contando le variazioni delle due pagine del listino ufficiale di Borsa Italiana, risultano 38 azioni in ribasso su 40, pari al 95% del paniere. È un’elaborazione redazionale dei segni delle variazioni pubblicate, non un indicatore ponderato. Gli ultimi prezzi dei singoli titoli sono rilevati fra le 17:35 e le 17:39, mentre l’indice riporta il valore finale delle 17:40.

La distinzione è utile per chi segue Piazza Affari attraverso un ETF oppure possiede soltanto alcune delle sue società. Un indice può scendere anche con molti titoli in rialzo, quando perdono le società che pesano maggiormente. In questa seduta, invece, alla flessione aggregata si accompagna una partecipazione molto ampia dei componenti: la debolezza riguarda banche, consumi, tecnologia ed energia. La tabella dei prezzi documenta questa diffusione; da sola non consente di attribuirla a un unico evento macroeconomico.

I numeri della chiusura e il recupero limitato dai minimi

Il minimo della giornata è stato 50.749,74 punti e il massimo 51.436,40. La distanza fra i due estremi raggiunge 686,66 punti. Il valore finale si colloca appena 96,07 punti sopra il minimo, un recupero di circa lo 0,19% rispetto a quel livello. In termini di posizione nell’intervallo giornaliero, la chiusura si trova nel 14% inferiore dell’escursione fra minimo e massimo.

Anche il massimo di giornata è rimasto sotto i 51.520,55 punti della chiusura precedente. Sono confronti diversi ma complementari: la variazione dell’1,31% misura il risultato da una chiusura all’altra, mentre la distanza dal minimo indica quanto mercato sia stato recuperato entro la fine della seduta. Il secondo numero aiuta a leggere il finale senza trasformare un piccolo rimbalzo in un recupero dell’intera perdita.

Moncler e i semiconduttori fra le flessioni più ampie

Nel riepilogo finale Moncler scende del 4,48% a 41,56 euro e Technoprobe del 4,37% a 20,14 euro. Pirelli arretra del 3,77% a 6,50 euro, Amplifon del 3,31% a 11,375 euro e STMicroelectronics del 3,13% a 39,78 euro. Sono le cinque variazioni negative più ampie fra i componenti osservati.

Il settore finanziario aggiunge una debolezza più uniforme. UniCredit perde l’1,64% a 81,96 euro, Intesa Sanpaolo l’1,40% a 6,19 euro, Mediobanca l’1,39% a 26,95 euro e Banco BPM l’1,34% a 14,69 euro. Bper limita la flessione allo 0,59%. Anche Enel ed Eni terminano con variazioni negative, rispettivamente dello 0,74% e dello 0,91%, mentre Poste Italiane cede il 2,87%.

Questi dati descrivono i rendimenti delle singole azioni. Una classifica dei contributi ai 674,74 punti persi richiederebbe anche i pesi iniziali di ciascun componente: la graduatoria delle peggiori percentuali non coincide automaticamente con quella dei titoli che hanno sottratto più punti all’indice.

Avio sale del 14,90%, ma il paniere ha pesi diversi

Avio arriva a 39,18 euro con un progresso del 14,90%; Leonardo registra un rialzo molto più contenuto, dello 0,18%, a 50,62 euro. Sono le due eccezioni positive. Il metodo FTSE Russell pondera le azioni in base alla capitalizzazione corretta per il flottante, cioè la quota disponibile sul mercato. Per questo il rialzo di un singolo componente, anche a doppia cifra, può essere superato dall’effetto complessivo delle altre società.

La differenza fra indice e singole posizioni era già emersa nel confronto del 13 novembre fra Eni e Fincantieri. Oggi il segnale nuovo è soprattutto l’estensione del ribasso: 38 segni meno lasciano poco spazio all’interpretazione di una correzione circoscritta a un solo comparto.

Cosa osservare nella prossima seduta

Alla riapertura il primo riferimento sarà la chiusura a 50.845,81 punti. Quota 51 mila dista 154,19 punti, circa lo 0,30%, ma il suo eventuale recupero andrà letto insieme al numero dei titoli che partecipano al movimento. Un miglioramento concentrato in poche azioni racconterebbe una situazione diversa da un rialzo distribuito fra banche, industriali e consumi.

Il minimo di 50.749,74 e il massimo di 51.436,40 restano riferimenti della seduta appena conclusa, non soglie che garantiscono rimbalzi o inversioni. Per valutare un cambiamento rispetto a oggi serviranno nuovi prezzi e una maggiore partecipazione al recupero. La chiusura del 17 novembre consegna invece due elementi misurabili: l’indice vicino alla parte bassa dell’intervallo giornaliero e il 95% dei suoi componenti in calo.