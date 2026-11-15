I dividendi di Intesa Sanpaolo, Eni e Poste Italiane valgono complessivamente 92 euro lordi per chi ha diritto al pagamento su 100 azioni ordinarie di ciascuna società. Tutte e tre staccano la cedola lunedì 23 novembre 2026 e la mettono in pagamento mercoledì 25. In quei due giorni l’azionista può vedere un prezzo di Borsa che incorpora già lo stacco mentre la liquidità deve ancora arrivare sul conto. Per leggere correttamente il portafoglio servono sia il valore delle azioni sia il diritto al pagamento maturato.

Come si arriva a 92 euro lordi

Per Intesa Sanpaolo il consiglio di amministrazione ha deliberato un acconto sui risultati del 2026 di 0,22 euro per azione ordinaria. Su cento azioni fanno 22 euro. La banca ha indicato una distribuzione complessiva di circa 3,81 miliardi di euro, precisando che le azioni proprie eventualmente detenute alla data di registrazione sono escluse dal pagamento. L’importo decisivo per chi legge il proprio dossier titoli è quello unitario indicato nei risultati dei nove mesi di Intesa Sanpaolo.

Per Eni, cento azioni danno diritto a 27 euro. Si tratta della seconda tranche del dividendo 2026. La prima, anch’essa pari a 0,27 euro, è stata pagata in settembre agli azionisti che allora ne avevano diritto. Chi ha acquistato successivamente deve tenere distinti i due pagamenti quando ricostruisce gli incassi dell’anno. Le date delle singole rate sono indicate nel calendario dei dividendi di Eni.

Poste Italiane distribuisce 0,43 euro per azione, quindi 43 euro nell’esempio. Il suo acconto unitario cresce del 7,5% rispetto a un anno prima. La società indica una crescita del 32% per l’importo complessivo distribuito, anche per effetto del maggior numero di azioni dopo l’offerta su TIM. Chi possiede oggi lo stesso numero di azioni dell’anno scorso ritrova nel proprio incasso la prima percentuale. La distinzione emerge dal comunicato di Poste sui risultati e sull’acconto.

Perché il 23 novembre il saldo può sembrare più basso

Dal giorno dello stacco chi compra il titolo sul mercato lo acquista senza il diritto a questa distribuzione. Il 24 novembre è la data di registrazione utilizzata per individuare gli aventi diritto, il 25 è la data di pagamento. Per capire il passaggio immaginiamo, a solo scopo illustrativo, un’azione che valga 10 euro prima dello stacco e distribuisca 0,22 euro. A parità di ogni altra condizione, dopo lo stacco il suo valore teorico è 9,78 euro. Per cento azioni il conto passa da mille euro in titoli a 978 euro in titoli più 22 euro di dividendo lordo da ricevere.

L’apertura effettiva dipenderà anche dagli ordini di acquisto e vendita e dalle informazioni arrivate nel frattempo. Una quotazione diversa da 9,78 euro riflette quindi anche un movimento di mercato. Lo stesso criterio permette di confrontare due rendiconti di novembre. Se uno mostra soltanto la variazione dei prezzi e il secondo include le distribuzioni, le due percentuali possono divergere anche con gli stessi titoli e le stesse date.

Quale confronto fare fra i tre titoli

Le cento azioni per società rendono immediato il conto dell’incasso, ma richiedono capitali diversi perché ciascun titolo ha il proprio prezzo. Per confrontare il peso di questa singola cedola sul capitale investito bisogna dividere il dividendo unitario per il prezzo scelto come riferimento, usando la stessa data per tutte e tre le società. Per il risultato personale contano poi il proprio prezzo di acquisto, le eventuali ritenute e le altre distribuzioni effettivamente maturate. Sul rendiconto del 25 novembre i 92 euro servono dunque come controllo del totale lordo. Per sapere come è andato l’investimento occorre affiancare a quell’importo la variazione di valore delle tre partecipazioni.