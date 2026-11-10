Il FTSE MIB chiude la seduta di martedì 10 novembre a 51.755,08 punti, in progresso dello 0,69%. A fine giornata il confronto con New York mette in luce due direzioni diverse. L’S&P 500 ha perso lo 0,4% a 7.520,93 punti e il Nasdaq Composite lo 0,7%. A Milano, dietro al segno positivo si distinguono gli acquisti sulle società della difesa e su due grandi banche.

Avio e Fincantieri davanti alle banche

Avio ha guadagnato il 3,63% e Fincantieri il 3,34%. Tra i bancari si distinguono BPER, in rialzo del 2,90%, e UniCredit, che aggiunge il 2,36%. Sono quattro movimenti superiori a quello dell’indice. La cronaca di chiusura di Teleborsa segnala per il credito l’attenzione ai risultati trimestrali e alle prospettive di consolidamento. Al centro del dibattito resta Banco BPM dopo le iniziative di Crédit Agricole.

La graduatoria percentuale indica dove i prezzi hanno guadagnato di più. Per quantificare il contributo di ciascuna società ai punti guadagnati dal FTSE MIB occorrerebbe combinare la variazione con il suo peso nell’indice. Un titolo bancario di grandi dimensioni può incidere sul risultato complessivo più di un titolo con un guadagno percentuale superiore e un peso inferiore.

Dal +3,63% di Avio al −3,21% di Stellantis

All’altro estremo del listino, Stellantis perde il 3,21%. Tra Avio e il gruppo automobilistico la distanza è di 6,84 punti percentuali in una sola seduta. A2A cede il 2,54% nel giorno dei conti, mentre Eni chiude a −0,94%. Per la multiutility il dettaglio dei risultati dei nove mesi consente di leggere la variazione di Borsa insieme all’andamento degli utili e degli investimenti.

Il confronto con Wall Street dopo l’ultima campanella

La distanza tra il +0,69% di Milano e il calo di circa lo 0,4% dell’S&P 500 vale poco più di un punto percentuale. I due risultati misurano il movimento di ciascun indice rispetto alla propria chiusura precedente, in orari e valute differenti. Quando Piazza Affari ha terminato gli scambi, la seduta americana aveva ancora diverse ore davanti a sé.

Per un investitore italiano che affianca un fondo su Milano a un fondo azionario statunitense, il confronto descrive prima di tutto la componente azionaria nelle rispettive valute. Il risultato in euro della posizione americana dipende anche dal cambio e dall’eventuale copertura. Nel bilancio del 10 novembre il tratto distintivo di Piazza Affari resta la distanza tra i settori. Il rialzo dell’indice convive con perdite superiori al 2% per chi era esposto a Stellantis o ad A2A.