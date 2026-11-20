Bitcoin scende sotto 62 mila dollari e il ribasso coinvolge anche Ether, Solana e XRP nella mattina del 20 novembre. Nella rilevazione delle 09:56 italiane su Coinbase Exchange, BTC vale 61.757,91 dollari, il 3,00% in meno rispetto all’apertura della finestra mobile di 24 ore. Ether cede il 2,86%, Solana il 2,70% e XRP il 2,33%. Il quadro segnala una riduzione diffusa dell’esposizione al rischio, ma le differenze fra i quattro strumenti sconsigliano di descrivere il mercato come un blocco indistinto.

Per capire il movimento occorre separare tre piani: i prezzi effettivamente scambiati, il contesto monetario e le decisioni dei singoli investitori. I verbali della Federal Reserve pubblicati il 18 novembre confermano un orientamento verso ulteriori rialzi dei tassi. Un comunicato di CoinShares dello stesso giorno documenta invece vendite di criptovalute della propria tesoreria destinate a finanziare un riacquisto di azioni. Sono informazioni rilevanti, ma nessuna delle due permette di attribuire matematicamente il calo odierno a una sola causa.

Bitcoin e altcoin: il confronto sulla stessa finestra di mercato

I dati seguenti provengono dalle statistiche pubbliche di Coinbase Exchange, raccolte nello stesso minuto per le coppie contro dollaro. Le variazioni sono calcolate confrontando l’ultimo prezzo con il valore iniziale delle 24 ore: non rappresentano il confronto con la chiusura di Wall Street né il movimento dalla mezzanotte italiana.

Criptovaluta Prezzo in USD Variazione 24 ore Minimo 24 ore in USD Bitcoin 61.757,91 −3,00% 61.220,00 Ether 1.749,85 −2,86% 1.715,85 Solana 72,47 −2,70% 71,51 XRP 0,9600 −2,33% 0,9467

La fotografia contiene un elemento meno immediato del semplice segno negativo: in questa finestra Bitcoin perde leggermente più delle tre altre criptovalute considerate. Non emerge quindi una fuga uniforme dalle altcoin verso BTC. Per sostenere una conclusione di questo tipo servirebbero anche rapporti di cambio fra token, volumi e una serie temporale più estesa. Quattro rilevazioni consentono di misurare il ribasso, non di stabilire una nuova gerarchia permanente del mercato.

Il prezzo di Bitcoin è inoltre circa lo 0,88% sopra il minimo delle 24 ore. È un recupero parziale all’interno di una finestra ancora negativa, non una prova di inversione. Il minimo registra una transazione avvenuta; definirlo un supporto capace di fermare altre vendite richiederebbe riscontri ulteriori. I prezzi appartengono a una specifica piattaforma e possono differire da quelli di altri exchange.

Perché conta: tassi più alti cambiano il costo di detenere rischio

Il passaggio macroeconomico più importante è nei verbali ufficiali della riunione Fed del 27–28 ottobre, diffusi il 18 novembre. Quasi tutti i partecipanti ritenevano probabilmente appropriati ulteriori aumenti del costo del denaro secondo il proprio scenario di base. Due partecipanti indicavano che un intervento superiore a 25 punti base avrebbe potuto essere considerato alla riunione successiva, qualora i dati sull’inflazione fossero stati sfavorevoli.

Il tasso resta nell’intervallo 3,75–4%: il verbale descrive una discussione e non annuncia un rialzo già deliberato per dicembre. La prossima riunione è fissata all’8–9 dicembre. Confondere un rischio con una decisione cambierebbe il significato della notizia e porterebbe a leggere le quotazioni attraverso una certezza che il documento non offre.

Il collegamento con le criptovalute passa dal costo opportunità. Se il rendimento disponibile sugli strumenti in dollari aumenta, detenere un’attività molto volatile e senza una cedola contrattuale può richiedere una remunerazione attesa maggiore. Bitcoin non è un’obbligazione e non si valuta semplicemente scontando flussi futuri, ma compete comunque per il capitale degli investitori. Questa è un’interpretazione economica del contesto, non una stima della quota di ribasso causata dalla Fed.

Le vendite CoinShares: 19,3 milioni della tesoreria, non riscatti dei clienti

Un secondo segnale viene dai risultati ufficiali CoinShares del 18 novembre. La società ha comunicato di aver venduto l’intera posizione in Ether della propria tesoreria, per 16,6 milioni di dollari, e metà di quella in Solana, per 2,7 milioni. I 19,3 milioni complessivi contribuiscono a finanziare il programma di riacquisto azionario autorizzato fino a 40 milioni.

Si tratta di capitale della società, distinto dalle criptovalute custodite nei prodotti dei clienti. Il comunicato non quantifica l’impatto di quelle vendite sulle quotazioni del 20 novembre e non consente di presentarle come ordini eseguiti oggi. Il caso mostra piuttosto che un operatore del settore può preferire riacquistare le proprie azioni anziché conservare tutte le riserve in token.

La distinzione è essenziale anche per leggere i flussi: nello stesso comunicato, CoinShares indica 125 milioni di dollari di afflussi netti nei propri prodotti nel terzo trimestre. Quel periodo termina a settembre e non descrive novembre. Vendite della tesoreria e raccolta dei clienti possono quindi avere segni diversi senza contraddizione.

Capitalizzazione, volumi e leva: tre numeri da non confondere

Una diminuzione della capitalizzazione non equivale alla stessa quantità di denaro uscita dal mercato. La capitalizzazione moltiplica un prezzo marginale per l’offerta considerata: se quel prezzo cambia, viene rivalutato l’intero ammontare. Non occorre che ogni moneta sia scambiata per produrre una grande variazione del valore aggregato.

Anche il volume misura scambi, non un saldo netto di nuovi investimenti. Ogni operazione ha un compratore e un venditore; per ricostruire la domanda dei fondi occorrono dati sulle creazioni e sui riscatti. Il precedente approfondimento su Bitcoin e i flussi degli ETF esaminava il saldo disponibile il 17 novembre. Quegli importi non vanno riutilizzati come fotografia della seduta attuale.

La leva può amplificare un movimento quando le perdite riducono le garanzie e provocano chiusure forzate. Tuttavia, dalle sole quotazioni spot non si ricava l’ammontare delle liquidazioni né la direzione delle posizioni chiuse. Senza dati verificati sui derivati, parlare di una specifica ondata di liquidazioni trasformerebbe un meccanismo possibile in un fatto non dimostrato.

Cosa monitorare per distinguere un rimbalzo da un cambiamento duraturo

Il primo controllo è la tenuta dei recuperi rispetto ai minimi, accompagnata dalla distribuzione degli scambi fra più piattaforme. Il secondo riguarda i flussi completi dei prodotti quotati, osservati per più sedute e separati dalle oscillazioni del valore degli asset. Il terzo è la risposta dei mercati ai nuovi dati sull’inflazione prima della riunione Fed di dicembre.

Conta infine la relazione fra Bitcoin e le altre criptovalute: un recupero limitato a un solo token racconta una domanda diversa da un miglioramento diffuso. Per ora la fonte ufficiale dei prezzi documenta quattro variazioni negative nelle 24 ore, con recuperi parziali dai minimi. Tassi, tesorerie e leva aiutano a organizzare l’analisi; nessuno di questi elementi, isolatamente, determina la prossima direzione del mercato.