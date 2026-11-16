Ether ha guadagnato terreno su Bitcoin nella mattina di lunedì 16 novembre. Su Coinbase, alle 07:46 italiane, l’ultimo scambio della coppia ETH/BTC è avvenuto a 0,028063 BTC per un Ether, contro 0,027806 all’inizio della finestra mobile di 24 ore. Il vantaggio relativo è del 0,92% circa. Per chi ragiona in Bitcoin il risultato è immediato: con un BTC si potevano comprare teoricamente 35,63 Ether invece dei 35,96 di inizio periodo. Per chi misura il patrimonio in euro manca invece un dato decisivo: il valore in euro di quel Bitcoin.

Come leggere il prezzo senza invertire il risultato

La quotazione diretta di Coinbase Exchange indica quanto costa l’asset che figura per primo nella coppia, espresso nell’asset che figura per secondo. Se ETH/BTC aumenta, serve una frazione più grande di Bitcoin per comprare un Ether. Per passare alla domanda opposta, cioè quanti Ether può acquistare il titolare di un Bitcoin, occorre dividere uno per il prezzo. Moltiplicare darebbe una risposta nella direzione sbagliata. Per una somma più piccola il principio resta identico: con un decimo di BTC si ottiene un decimo degli Ether calcolati nell’esempio, al lordo dei costi.

Il calcolo è un confronto tra due istanti e non rappresenta il prezzo garantito di una conversione. L’ultimo scambio può riguardare una quantità modesta. Chi compra subito trova le offerte di vendita disponibili in quel momento; chi vende incontra le proposte di acquisto. Se la quantità desiderata supera quella disponibile al primo prezzo, il resto dell’ordine incontra altri livelli. A questa differenza si possono sommare le commissioni previste per il cliente. Per stimare una conversione reale è più utile guardare il controvalore finale mostrato nell’ordine che moltiplicare il saldo per l’ultimo prezzo visualizzato.

Che cosa raccontano il massimo e il minimo delle 24 ore

Nelle statistiche della coppia il minimo della finestra era 0,027735 e il massimo 0,028193 BTC per Ether. Questi estremi descrivono contratti effettivamente conclusi sul mercato osservato. Non dicono in quale sequenza siano stati raggiunti, per quanto tempo sia stato possibile scambiare a quei livelli o se nell’intervallo ogni compratore abbia trovato la quantità richiesta. Il prezzo iniziale, inoltre, non è la chiusura ufficiale della domenica: su questa piattaforma gli scambi proseguono durante la notte e il punto di confronto avanza con l’orologio.

La distinzione è utile anche per chi ha letto il nostro confronto fra la perdita di Ether in dollari e il recupero necessario. Quella misura rispondeva a una domanda sul capitale espresso in dollari. Il cambio diretto di oggi risponde a una domanda sulla scelta tra due attività digitali. Un rialzo della coppia può accompagnarsi a un aumento di entrambe in euro, a una discesa di entrambe oppure a due variazioni di segno opposto.

Il conto da fare per chi tiene i risparmi in euro

Prendiamo un esempio distinto dalle quotazioni di oggi. Se Bitcoin perdesse il 5% in euro ed Ether guadagnasse il 2% rispetto a Bitcoin, il valore in euro di Ether cambierebbe moltiplicando 0,95 per 1,02. Il risultato è 0,969: una perdita del 3,1% in euro, nonostante il vantaggio su Bitcoin. Sommare semplicemente le due variazioni darebbe un risultato leggermente diverso. Per confrontare il proprio portafoglio con quello di un altro investitore servono quindi la stessa valuta di riferimento, lo stesso istante iniziale e finale e, quando si passa dagli esempi agli ordini, gli stessi criteri di contabilizzazione dei costi.