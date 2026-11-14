Bitcoin a 67 mila dollari sabato mattina dopo cinque sedute di riscatti dagli ETF USA: chi determina il prezzo nel weekend quando i fondi sono chiusi?

Bitcoin passa di mano a 67.173,32 dollari su Coinbase alle 10:34 italiane di sabato 14 novembre. Dai fondi spot statunitensi, intanto, sono usciti 185,4 milioni di dollari netti nell’ultima seduta. Il prezzo e i riscatti appartengono a due momenti diversi. Chi compra bitcoin questa mattina trova un venditore sul mercato cripto. Chi apre la scheda di un ETF americano trova ancora il prezzo dell’ultima seduta, anche se nel frattempo il valore dei bitcoin detenuti dal fondo è cambiato.

Cinque giorni di uscite, con due fondi protagonisti venerdì

La serie giornaliera di Farside Investors registra deflussi netti per 201 milioni lunedì, 95 milioni martedì, 299,8 milioni mercoledì, 284,1 milioni giovedì e 185,4 milioni venerdì. La somma per le sedute dal 9 al 13 novembre è di 1.065,3 milioni di dollari. La giornata più pesante è stata mercoledì. Venerdì le uscite sono diminuite di 98,7 milioni rispetto a giovedì, un rallentamento che ha lasciato il saldo ampiamente negativo.

Venerdì l’intera uscita netta rilevata si concentra su due prodotti. Il fondo IBIT di BlackRock registra 143,5 milioni di dollari di deflussi, circa il 77% del saldo complessivo. FBTC di Fidelity registra i restanti 41,9 milioni. La prima seduta della settimana aveva presentato una combinazione diversa, con uscite su alcuni strumenti e afflussi su altri. È una distinzione utile per chi legge il dato aggregato: un numero solo può nascondere scelte differenti tra fondi che espongono allo stesso sottostante.

Chi compra da chi quando Wall Street è chiusa

Su una piattaforma spot il prezzo dell’ultimo scambio nasce dall’incontro fra un ordine di acquisto e uno di vendita. Gli ordini possono arrivare da investitori individuali, operatori professionali o intermediari che tengono aperte proposte su entrambi i lati del mercato. La rilevazione di Coinbase identifica quindi il prezzo in dollari di uno scambio concluso su quella piattaforma. In quello stesso istante un altro mercato può mostrare una cifra leggermente diversa, perché ha un proprio insieme di ordini e una propria liquidità.

La differenza diventa concreta per chi deve eseguire un ordine. Un listino può mostrare l’ultimo prezzo anche quando a quel livello sono disponibili pochi bitcoin. Un ordine abbastanza grande può consumare le offerte migliori e raggiungere quelle successive, producendo un prezzo medio diverso da quello sullo schermo. Per capire quanto costerebbe comprare in quel momento servono anche la quantità desiderata, i prezzi effettivamente disponibili e le commissioni dell’intermediario. Il miliardo uscito dai fondi durante la settimana non fornisce nessuna di queste informazioni.

Come leggere il primo prezzo dell’ETF alla riapertura

Immaginiamo che durante il fine settimana il valore di bitcoin scenda del 2% rispetto al momento in cui la Borsa americana ha chiuso. A parità di quantità detenuta, anche il valore in dollari dei bitcoin sottostanti a una quota diminuirebbe di circa il 2%. Il vecchio prezzo di chiusura dell’ETF continuerebbe però a comparire nelle serie storiche. Alla riapertura gli ordini degli investitori e le quotazioni degli intermediari potranno incorporare il movimento già avvenuto. Un primo scambio più basso, da solo, non documenterebbe nuovi riscatti.

Per misurare la domanda di lunedì occorrerà attendere il saldo della nuova seduta. Una quota che passa da un investitore a un altro in Borsa genera volume. Le creazioni e i rimborsi di quote incidono invece sulla dimensione del fondo e sono alla base della lettura dei flussi. Chi confronta la variazione di bitcoin con quella dell’ETF può partire da una verifica semplice: allineare gli orari dei due prezzi e tenere distinto il saldo giornaliero dei fondi. È così che il movimento del sabato e la domanda del lunedì diventano due osservazioni utilizzabili.