Bitcoin resta sotto 64 mila dollari nella serata del 17 novembre, mentre il primo saldo positivo degli ETF spot americani dopo sette sedute di uscite offre un sostegno limitato. Alle 20:53 italiane, l’ultimo scambio BTC/USD rilevato attraverso l’interfaccia pubblica di Kraken è a 63.716,90 dollari, in calo dell’1,69% rispetto all’apertura della giornata UTC, corrispondente all’una di notte in Italia. Il ritorno verso 50 mila dollari è un’ipotesi di rischio: da questa quotazione richiederebbe un’ulteriore discesa del 21,53%.

La questione per gli investitori è capire quanto sia cambiata la domanda dopo le vendite recenti. Un giorno di raccolta positiva può interrompere una sequenza negativa senza ribaltarla. I dati dei fondi, le aspettative sui tassi e l’appuntamento con Nvidia descrivono tre canali differenti, da valutare separatamente prima di attribuire a un solo evento il movimento della criptovaluta.

Gli ETF tornano positivi, ma il recupero è molto piccolo

La tabella giornaliera di Farside Investors indica per lunedì 16 novembre 7,9 milioni di dollari di afflussi netti negli ETF spot statunitensi. Nelle sette sedute precedenti, dal 5 al 13 novembre, le uscite nette sommano 1.907,4 milioni. Il rapporto fra il nuovo ingresso e quei riscatti è appena lo 0,41%, arrotondato allo 0,4%: un confronto redazionale fra flussi, non una misura del recupero del prezzo.

La raccolta è anche concentrata: IBIT di BlackRock registra 76,5 milioni di ingressi, mentre gli altri prodotti, nel complesso, segnano 68,6 milioni di uscite. Il saldo aggregato positivo nasconde dunque comportamenti diversi. La riga del 17 novembre presenta ancora trattini nei singoli fondi: il totale automatico a zero non va letto come una giornata già conclusa senza movimenti.

Il precedente sui riscatti e sugli scambi di Bitcoin nel weekend spiegava la diversa scansione temporale dei due mercati. Ora il punto è la durata del rientro della domanda: una sequenza di ingressi distribuita fra più fondi sarebbe un segnale più robusto di un solo saldo positivo.

Che cosa significherebbe davvero scendere a 50 mila dollari

Per rendere confrontabili gli scenari, prendiamo come base il prezzo Kraken di 63.716,90 dollari rilevato alle 20:53. I seguenti livelli sono ipotesi aritmetiche, senza una probabilità assegnata e senza una scadenza prevista:

60 mila dollari: una perdita aggiuntiva del 5,83% rispetto alla rilevazione.

una perdita aggiuntiva del 5,83% rispetto alla rilevazione. 58 mila dollari: una discesa aggiuntiva dell’8,97%.

una discesa aggiuntiva dell’8,97%. 50 mila dollari: una discesa aggiuntiva del 21,53%.

Il calcolo è sempre lo stesso: livello ipotizzato diviso per prezzo di partenza, meno uno. Consente di tradurre una soglia evocativa in un rischio misurabile. Non stabilisce che il mercato debba raggiungerla, né che a quel prezzo Bitcoin sarebbe necessariamente conveniente. Per tornare da 50 mila al punto di partenza servirebbe poi un rialzo del 27,43%: perdite e recuperi hanno basi di calcolo diverse.

Questa asimmetria pesa sulla gestione di un’esposizione. Con una posizione senza leva, prima di commissioni ed effetti valutari, la variazione percentuale dell’attività si riflette sul capitale investito. Con denaro preso a prestito o contratti a margine, la stessa oscillazione può invece assorbire una quota maggiore delle garanzie e portare alla chiusura forzata. La soglia nominale conta meno della perdita che il portafoglio può sostenere.

Fed, distinguere i tassi dai discorsi sulla tokenizzazione

Il riferimento ufficiale per la politica monetaria resta la decisione del FOMC del 28 ottobre, che ha mantenuto l’intervallo dei federal funds al 3,75–4%. Per Bitcoin, che non distribuisce cedole, il rendimento disponibile sugli strumenti in dollari contribuisce al costo opportunità di detenere un’attività volatile. Aspettative di tassi più elevati o più persistenti possono quindi rendere meno favorevole il contesto, ma il loro effetto non è automatico né quantificabile con una relazione fissa.

Il discorso del governatore Christopher Waller del 17 novembre riguarda invece l’incontro fra pagamenti e mercati tokenizzati. Affronta liquidità, regolamento delle transazioni e ruolo della moneta di banca centrale. Quel testo non annuncia una nuova decisione sui tassi. Inoltre, una maggiore diffusione dei depositi o dei titoli tokenizzati non implica necessariamente acquisti di Bitcoin: una tecnologia può trovare applicazioni finanziarie senza generare domanda per ogni criptovaluta.

Perché Nvidia può influire anche senza un legame diretto con Bitcoin

I risultati di Nvidia sono un possibile catalizzatore per la propensione al rischio. Il calendario societario prevede la diffusione del comunicato intorno alle 22:20 italiane del 17 novembre e la conference call alle 23. Al momento della rilevazione utilizzata in questo articolo, l’appuntamento deve ancora svolgersi.

Il collegamento economico è indiretto. Una sorpresa sui conti o sulle prospettive dell’intelligenza artificiale può modificare le valutazioni del settore tecnologico e indurre alcuni investitori a ridurre o aumentare il rischio complessivo. Bitcoin può partecipare a questi movimenti, ma non rappresenta una quota degli utili di Nvidia. Anche una discesa contemporanea dei due prezzi, da sola, non dimostrerebbe che il bilancio del produttore di chip abbia causato il movimento della criptovaluta.

I segnali da osservare dopo la serata

Il primo controllo riguarda i flussi ETF completi del 17 novembre, quando saranno disponibili: continuità degli ingressi e loro distribuzione aiuteranno a capire se il miglioramento di lunedì ha seguito. Il secondo riguarda la reazione a Nvidia dopo il comunicato e durante la call, distinguendo la prima oscillazione da un movimento che persiste. Il terzo è l’evoluzione delle aspettative sui tassi, da collegare a dati macroeconomici e dichiarazioni pertinenti alla politica monetaria.

Il confronto decisivo, per ora, è fra una domanda dei fondi che ha smesso di essere negativa per una seduta e un prezzo ancora debole. Per parlare di inversione servono ulteriori riscontri. Lo scenario dei 50 mila dollari aiuta a misurare un possibile ribasso; i dati disponibili non permettono di trasformarlo in una destinazione obbligata.