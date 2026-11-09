Ethereum vale circa 1.890,09 EUR e perde il 5,01% nella fotografia del cruscotto Coinbase osservata intorno alle 20:36 italiane del 9 novembre, con finestra giornaliera selezionata. Nella stessa schermata Bitcoin è a 66.470,45 EUR e arretra dell’1,61%. I valori sono indicativi, cambiano durante gli scambi e non costituiscono prezzi garantiti di esecuzione.

Il confronto di mercato Coinbase consente di accostare attività espresse nella stessa valuta. Lo scarto fra le variazioni è di 3,40 punti percentuali: in quella rilevazione ETH presenta una perdita più ampia. Questo non equivale a una misura delle vendite effettuate dagli investitori né a una prova della loro motivazione.

Che cosa dice la debolezza relativa

Confrontare ETH con Bitcoin permette di distinguere il movimento comune al mercato da una differenza di performance. Se due strumenti scendono in misura diversa, il portafoglio che li contiene non è indifferente alla loro composizione: il peso dell’attività più debole aumenta la perdita del paniere.

Un esempio puramente illustrativo, applicando le due variazioni a un portafoglio iniziale di 10.000 EUR ripartito a metà, produce una flessione di 331 EUR, pari al 3,31%, prima dei costi. Non è il risultato di un portafoglio osservato né una previsione: serve a mostrare perché possedere due criptovalute non elimina automaticamente il rischio comune.

Il prezzo non identifica la causa delle vendite

Dal cruscotto non è possibile stabilire quanta parte della flessione dipenda da liquidazioni, riscatti di fondi o vendite a pronti. Attribuire il movimento a uno di questi canali richiederebbe dati specifici, con orari e perimetri confrontabili.

Il nostro aggiornamento su Bitcoin di mezzogiorno riguardava un altro momento e includeva verifiche sulle liquidazioni BTC. Quei numeri non vanno trasferiti a Ethereum. Anche un confronto tra un prezzo del mattino in dollari e uno serale in euro mescolerebbe variazione dell’asset e cambio.

Per le altcoin conta il rischio complessivo

Ethereum non rappresenta automaticamente tutte le altcoin. Ogni progetto ha liquidità, distribuzione dei token e fattori di domanda propri. Il confronto con Bitcoin offre un primo riferimento, ma non permette di estendere il −5,01% all’intero insieme delle criptovalute alternative.

Per valutare una possibile stabilizzazione serviranno osservazioni successive: riduzione del divario, continuità degli scambi e tenuta del prezzo su finestre omogenee. Un recupero di poche rilevazioni può convivere con una performance giornaliera negativa. La fotografia serale documenta la maggiore debolezza di ETH, mentre la durata del fenomeno resta da verificare.