Ethereum perdeva il 5,64% nelle 24 ore alle 09:46 italiane di venerdì 13 novembre. Su Coinbase un Ether valeva 1.932,16 dollari, contro i 2.047,69 di inizio periodo. Per chi possedeva un ETH la differenza era di 115,53 dollari. Il ritorno a 2.000 dollari, la soglia che la criptovaluta aveva perso, ne avrebbe recuperati 67,84. Sarebbero rimasti da recuperare altri 47,69 dollari prima di ritrovare il valore di giovedì mattina.

Il prezzo necessario per rientrare della perdita

La percentuale di recupero dipende dal capitale rimasto. Al prezzo rilevato venerdì, i 115,53 dollari persi valgono il 5,98% di un Ether. È il rialzo necessario per ritrovare i 2.047,69 dollari di partenza. La differenza rispetto al ribasso del 5,64% nasce interamente dal denominatore. All’andata si misura la perdita su oltre 2.047 dollari, al ritorno si misura il guadagno necessario su poco più di 1.932.

Un esempio chiarisce che cosa cambia per una posizione più piccola. Chi possiede mezzo Ether ha visto il controvalore in dollari passare da circa 1.023,85 a 966,08. Se il prezzo di un ETH tornasse a 2.000 dollari, la stessa posizione varrebbe esattamente 1.000 dollari. La quantità di Ether sarebbe identica nei tre momenti. A cambiare sarebbe soltanto il prezzo attribuito alla posizione sul mercato ETH/USD, prima dei costi di compravendita.

Che cosa raccontano il minimo e il massimo delle 24 ore

Nelle statistiche della coppia ETH/USD di Coinbase Exchange il massimo del periodo era 2.051,40 dollari e il minimo 1.894,32. Tra i due estremi correvano 157,08 dollari. Alle 09:46 la quotazione era già risalita di 37,84 dollari dal minimo, circa il 2%. È possibile quindi osservare un recupero rispetto al prezzo più basso mentre il saldo sulle 24 ore resta ampiamente negativo. Il minimo misura l’escursione attraversata da chi è rimasto esposto, mentre il confronto con l’apertura dà la variazione sul periodo intero.

Coinbase usa una finestra mobile di 24 ore. Quando il lettore consulta nuovamente la fonte possono essere cambiati sia l’ultimo prezzo sia il valore preso come punto di partenza. Questo dettaglio conta soprattutto vicino ai movimenti più rapidi. Se dalla finestra esce un vecchio massimo, la variazione sulle 24 ore può ridursi anche quando il prezzo corrente si muove di pochi dollari. Per ricostruire il calcolo del mattino servono perciò entrambe le quotazioni con il loro orario.

Due soglie diverse per chi guarda il rimbalzo

Nella rilevazione dell’11 novembre su Ethereum il mercato guadagnava il 3,06% e il riferimento era la distanza da 2.100 dollari. La rilevazione di venerdì sposta il confronto su due livelli più vicini. Per tornare a 2.000 dollari bastava un rialzo del 3,51%. Quella soglia avrebbe riassorbito circa il 59% della perdita in dollari accusata da chi aveva comprato al prezzo iniziale della finestra.

Il pareggio del singolo acquirente dipende però dal suo prezzo effettivo di esecuzione. Per chi avesse acquistato esattamente al minimo di 1.894,32 dollari, la quotazione delle 09:46 avrebbe già rappresentato un guadagno lordo. Per chi fosse entrato a 2.047,69, lo stesso prezzo avrebbe lasciato aperta la perdita di 115,53 dollari per unità. Il dato del mattino consente di misurare questa distanza con precisione, senza attribuire al raggiungimento di una cifra tonda la capacità di cancellarla.