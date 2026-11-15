Per chi segue le azioni Nvidia, un punto percentuale di margine lordo vale 1,08 miliardi di dollari se i ricavi raggiungono i 108 miliardi previsti dalla società per il terzo trimestre fiscale 2027. Il confronto si potrà fare martedì 17 novembre, quando Nvidia diffonderà i risultati del trimestre chiuso il 25 ottobre. La società ha confermato l’uscita intorno alle 22:20 italiane e la conferenza con gli investitori alle 23. Prima che arrivino i conti, si può già calcolare quanto inciderebbero un fatturato diverso dalle attese e una variazione della quota che rimane dopo il costo dei prodotti venduti.

Da 108 miliardi di vendite a 79,92 miliardi di utile lordo

Nella previsione pubblicata ad agosto, Nvidia ha indicato ricavi per 108 miliardi di dollari con una tolleranza del 2% e un margine lordo del 74%, con una tolleranza di mezzo punto percentuale, sia secondo i criteri contabili statunitensi GAAP sia nella misura rettificata. Moltiplicando i due valori centrali, 108 per 0,74, si ottengono 79,92 miliardi di utile lordo implicito. Il costo dei ricavi assorbirebbe i restanti 28,08 miliardi. Questi due importi sono calcoli redazionali costruiti sulla previsione. I risultati effettivi e la loro composizione saranno disponibili con il bilancio trimestrale.

Che cosa succede se il fatturato centra esattamente la previsione ma il margine si colloca a un estremo dell’intervallo? Al 73,5% l’utile lordo sarebbe di 79,38 miliardi di dollari. Al 74,5% arriverebbe a 80,46 miliardi. Lo scarto rispetto al centro è di 540 milioni in entrambe le direzioni. Fra i due estremi passa un punto percentuale intero, quindi la distanza arriva a 1,08 miliardi. È il motivo per cui, in una società con questi volumi, leggere la percentuale dopo la virgola può cambiare sensibilmente il giudizio sui conti.

Anche un margine più basso può accompagnare un utile lordo più alto

Nel secondo trimestre fiscale il gruppo aveva registrato ricavi per circa 96,2 miliardi di dollari e un margine lordo GAAP del 75%. Applicando quella percentuale al fatturato arrotondato si ottengono circa 72,2 miliardi di utile lordo. Il valore centrale implicito per il terzo trimestre sarebbe quindi superiore di circa 7,8 miliardi, pur con un margine inferiore di un punto. Nel primo caso si osserva la quota di ogni dollaro di vendite trattenuta dopo i costi diretti. Nel secondo si misura quanti dollari il gruppo ha a disposizione per coprire ricerca, struttura e altre voci del conto economico.

Si può anche tenere fermo il margine al 74% e cambiare soltanto i ricavi. Il 2% di 108 miliardi vale 2,16 miliardi. Gli estremi della previsione di fatturato sono perciò 105,84 e 110,16 miliardi. A margine invariato, l’utile lordo si sposterebbe di circa 1,60 miliardi in più o in meno rispetto ai 79,92 centrali. Una sorpresa sui ricavi e una sul margine possono dunque rafforzarsi oppure compensarsi. Per sapere in quale direzione, servono entrambi i valori effettivi.

Le tre righe da leggere dopo la chiusura di Wall Street

Sul comunicato di martedì si potranno affiancare ricavi, margine lordo GAAP e spese operative. Le prime due righe spiegano quanta parte delle vendite rimane dopo il costo dei ricavi. La terza aiuta a capire quanta ne assorbono le attività operative, prima di arrivare al risultato operativo e poi all’utile netto. Per interpretare un eventuale scarto conta anche il perimetro della previsione di agosto, che escludeva ricavi da prodotti di calcolo per data center in Cina. Nel comunicato del 12 novembre Nvidia ha confermato l’orario della presentazione dopo il passaggio della guida ad interim a Colette Kress. A quel punto sarà possibile sostituire nelle simulazioni le due cifre decisive con quelle appena pubblicate.