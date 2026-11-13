Per chi segue le azioni Nvidia, il prospetto aggiornato di Nscale rende visibile un passaggio che di solito resta tra il produttore di chip e il cliente finale. Nscale ha assunto nuovi impegni per acquistare processori grafici, apparati di rete e altre attrezzature destinate a fornire potenza di calcolo ad Anthropic. Una parte di quegli ordini è vincolante. Nel documento depositato il 12 novembre la società avverte che dovrà trovare altri capitali per rispettare gli impegni previsti nel 2027.

A chi spettano i 44,6 miliardi di dollari

Anthropic, la società che sviluppa Claude, ha scelto di acquistare capacità di calcolo dedicata. Nscale dovrà metterla a disposizione al Monarch Compute Campus, installando sistemi Nvidia Vera Rubin NVL72. Gli accordi firmati il 25 agosto prevedono pagamenti complessivi ad Nscale fino a circa 44,6 miliardi di dollari. La cifra copre un servizio pluriennale e comprende il valore dell’infrastruttura necessaria per erogarlo. Il prospetto non indica un ordine di pari importo destinato al conto economico di Nvidia.

La distinzione ha una conseguenza pratica. Le parti hanno suddiviso il progetto in quattro lotti. Per ciascuno il periodo di servizio decorre dall’accettazione e Anthropic dispone di opzioni di proroga. Il semplice arrivo dei primi server può quindi segnare un progresso nella filiera dei semiconduttori mentre, per altri lotti, il servizio deve ancora iniziare. Anche dividere l’intero valore del contratto per quattro darebbe una precisione ingannevole: la suddivisione operativa non dimostra che tutti i lotti abbiano lo stesso valore.

Perché ordinare le GPU prima di avere tutti i fondi

Nel prospetto presentato alla SEC, Nscale spiega la scelta con il rischio di rincari, la disponibilità limitata delle attrezzature e le penali previste in caso di ritardo. Una carenza di sistemi GPU che interessi l’intero settore può giustificare determinati ritardi soltanto se Nscale ha trasmesso ordini vincolanti entro la finestra contrattuale. Attendere il finanziamento definitivo avrebbe quindi potuto indebolire la posizione della società proprio nel momento in cui la consegna fosse slittata.

Quella protezione ha un costo. Alcuni impegni di acquisto non possono più essere rinviati, ridotti o cancellati unilateralmente. Se la consegna di un lotto supera il termine previsto, Anthropic può avere diritto a interromperlo senza assumersi ulteriori obblighi per quel lotto. Nscale si trova così a sostenere spese prima che inizi il relativo periodo di servizio. La differenza di calendario spiega perché un portafoglio di contratti di grandi dimensioni possa convivere con un fabbisogno di liquidità immediato.

Quanto costa mettere in funzione il campus

Per il primo edificio, Nscale stima tra 10 e 10,5 miliardi di dollari di investimenti nel centro dati e nell’infrastruttura elettrica. Circa un miliardo risultava già sostenuto al 30 settembre. Rimanevano quindi tra 9 e 9,5 miliardi per completare quella componente. Per le GPU e le altre apparecchiature di calcolo del campus, la società indica separatamente una spesa prevista tra 21 e 22 miliardi. Anche quest’ultima cifra comprende attrezzature diverse dai soli chip Nvidia.

Chi fornirà il capitale? Nscale riferisce di aver concordato un apporto iniziale di capitale proprio per una parte degli acquisti. Alla data del deposito dichiara però di non avere impegni vincolanti per i finanziamenti qualificati richiesti dagli accordi con Anthropic. Fra le strade considerate figurano debito, capitale azionario, partnership e anticipi dai clienti. Per un azionista Nvidia, le prossime informazioni decisive saranno la firma di finanziamenti con importi e condizioni identificabili e l’accettazione dei singoli lotti. La prima chiarirà chi anticipa il costo degli impianti. La seconda dirà quando quelle macchine hanno effettivamente iniziato a produrre il servizio che Anthropic pagherà.