Ian Buck è il profilo industriale più adatto a diventare CEO di Nvidia dopo Jensen Huang. Colette Kress è la dirigente a cui il consiglio ha già affidato l’azienda. La prima è la nostra valutazione, fondata su chi prende le decisioni di prodotto e conosce i clienti che comprano i sistemi di intelligenza artificiale. La seconda è una decisione documentata. L’11 novembre il consiglio ha accettato le dimissioni di Huang e ha nominato Kress amministratrice delegata ad interim. Nvidia ha aperto la ricerca a dirigenti interni ed esterni. Al 12 novembre il consiglio presieduto da Harvey Jones non ha annunciato una rosa ufficiale. I cinque nomi che seguono sono una selezione editoriale.

1. Ian Buck ha già portato i nuovi sistemi Nvidia dentro i data center dei clienti

Buck è entrato in Nvidia nel 2004 e ha ideato CUDA, la piattaforma che consente agli sviluppatori di usare i processori grafici per il calcolo. Oggi è vicepresidente per i grandi data center e il calcolo ad alte prestazioni. Un episodio chiarisce quanto sia cambiato il suo mestiere. In agosto Nvidia ha documentato la consegna ad Amazon Web Services del primo server Vera e della prima GPU Vera Rubin ricevuti da AWS. A Seattle, insieme al cliente, c’era Buck. Aveva già presentato sistemi Vera a Oracle, OpenAI e Anthropic.

È primo nella nostra graduatoria perché conosce entrambi i lati di una decisione costosa. Sa quali prestazioni si possono chiedere al prossimo chip e quali ostacoli incontra il cliente quando cerca di installarlo. Nel trimestre chiuso a luglio i data center hanno generato 89 miliardi di dollari su 96,2 miliardi di ricavi Nvidia. La sua esperienza riguarda dunque oltre il 92% delle vendite di quel trimestre. La domanda aperta è come ripartirebbe capitale e talenti fra quel mercato e attività con tempi diversi, dal gaming all’auto, assumendone la responsabilità davanti agli azionisti.

2. Colette Kress può dimostrare sul campo come userebbe il mandato permanente

Kress guida le finanze di Nvidia dal 2013. Prima di allora, in Cisco, si occupava anche di pianificazione e sviluppo del business a supporto dell’ingegneria e delle operazioni. Quando un produttore deve impegnare denaro per riservare capacità ai fornitori molto prima della consegna dei sistemi, quell’esperienza pesa quanto la capacità di leggere un bilancio. Il deposito di Nvidia alla SEC precisa che durante l’interim conserva anche l’incarico di direttrice finanziaria.

Kress ha un vantaggio che nessun altro possiede. Può mostrare al consiglio come decide quando le priorità di ingegneri, clienti e azionisti entrano in conflitto. Per chi segue le azioni Nvidia, il primo appuntamento è la presentazione dei risultati del 17 novembre. Il trimestre si è chiuso il 25 ottobre, prima dell’avvicendamento. Sarà quindi più istruttivo ascoltare come la direzione motiverà gli impegni futuri che attribuire a Kress i risultati già maturati. Per un mandato stabile, la sua scelta più significativa sarebbe indicare chi avrà l’ultima parola sulle priorità tecniche.

3. Rene Haas porterebbe l’esperienza di un CEO che conosce Nvidia dall’interno

Fra i profili esterni, Haas offre una combinazione rara. È CEO di Arm dal febbraio 2022 e aveva già trascorso sette anni in Nvidia, dove era vicepresidente e direttore generale dei prodotti per il calcolo. In Arm guida un’impresa il cui valore dipende anche dalla capacità di convincere altre aziende a costruire prodotti sulla sua architettura. È un’esperienza pertinente per Nvidia, che deve far adottare insieme processori, reti e software a clienti abbastanza grandi da sviluppare tecnologie proprie.

La difficoltà più concreta è la disponibilità. Da aprile 2026 Haas è anche CEO di SoftBank Group International. Un passaggio richiederebbe di gestire entrambi gli incarichi e i rapporti con i partner delle tre società. Il suo curriculum giustifica il confronto. La documentazione pubblica consultata non indica contatti con Nvidia per questa posizione.

4. Debora Shoquist conosce il costo industriale di una promessa di consegna

Shoquist è in Nvidia dal 2007. Come vicepresidente esecutiva delle operazioni segue le fonderie, i produttori a contratto, i collaudi, la qualità e la logistica. Prima di arrivare a Santa Clara aveva diretto il business dell’elettro-ottica di Coherent. Se un componente manca, una macchina costosa può restare ferma anche quando tutti i processori sono pronti. Shoquist conosce le decisioni che determinano se quella macchina partirà alla data promessa.

La sua posizione salirebbe se il consiglio ritenesse che il vincolo principale dei prossimi anni sia la capacità di fabbricare e consegnare sistemi completi. Il suo incarico attuale offre meno elementi per giudicare un’altra decisione da CEO, ossia quando abbandonare una tecnologia ancora redditizia per finanziare quella che potrebbe sostituirla.

5. Jay Puri sa che cosa i grandi clienti sono disposti a comprare

Puri guida le attività commerciali mondiali di Nvidia e ha responsabilità anche sulle alleanze, sugli ingegneri che progettano soluzioni per i clienti e sull’assistenza. È entrato nel gruppo nel 2005 dopo 22 anni in Sun Microsystems, dove aveva fra l’altro presieduto la filiale giapponese. Può quindi valutare un ordine dal punto di vista di chi firma il contratto e di chi dovrà far funzionare il sistema acquistato.

Il dilemma per Puri sarebbe particolarmente interessante quando il più grande cliente chiede una modifica su misura. Accettarla può consolidare un contratto, ma assorbire ingegneri e ritardare un prodotto destinato a molti altri clienti. La sua esperienza lo rende adatto a capire quanto vale la richiesta. Per preferirlo a Buck o Kress, il consiglio dovrebbe ritenerlo altrettanto efficace nel decidere a quali richieste rinunciare.

Fra i cinque, sceglieremmo Buck per un mandato industriale di lungo periodo. Se invece la priorità di Jones fosse dare stabilità immediata alle decisioni sugli investimenti e sui rapporti con gli azionisti, Kress avrebbe il vantaggio decisivo di poter mostrare come governa già oggi. La prima indicazione concreta arriverà dalle responsabilità che la nuova direzione assegnerà su prodotti, fornitori e capitale: è lì che diventerà visibile come Nvidia intende distribuire il potere finora concentrato nel fondatore.