Le azioni Nvidia valevano 164,14 dollari alle 20:08 italiane del 12 novembre, in calo del 5,52% sulla chiusura precedente, nella prima seduta dopo le dimissioni di Jensen Huang. Il fondatore ha lasciato con effetto immediato la guida operativa e il posto in consiglio. Colette Kress, responsabile delle finanze dal 2013, assume la carica di amministratrice delegata ad interim e conserva quella di direttrice finanziaria. Fra cinque giorni toccherà alla nuova direzione presentare un trimestre per il quale Nvidia aveva previsto 108 miliardi di dollari di ricavi.

Che cosa ha deciso il consiglio e chi sceglierà il successore

Il consiglio ha accettato le dimissioni l’11 novembre. Il giorno successivo, alle 14:52 italiane, la SEC ha ricevuto il modulo 8-K che formalizza la decisione. Il comunicato allegato al deposito precisa che la ricerca del prossimo amministratore delegato comprenderà candidati interni ed esterni. Non indica una scadenza per la scelta definitiva. Per chi segue il titolo la distinzione è concreta: da subito Kress ha l’autorità per dirigere l’azienda, mentre il consiglio mantiene aperta la scelta su chi la guiderà nel lungo periodo.

Cambia anche la presidenza del consiglio. L’incarico va a Harvey Jones, consigliere dal 1993 e primo a ricoprire formalmente il ruolo di presidente del board di Nvidia. Jones si aspetta che proseguano senza interruzioni le attività, gli impegni presi con i clienti e lo sviluppo dei prodotti. È una dichiarazione di continuità del consiglio. Per valutarla, gli azionisti potranno confrontarla con le consegne effettive e con le indicazioni che arriveranno insieme al bilancio.

I 108 miliardi attesi e il peso dei data center

Kress conosce dall’interno i numeri che dovrà illustrare. Nell’ultimo trimestre già rendicontato, chiuso il 26 luglio, Nvidia aveva registrato 96,22 miliardi di dollari di ricavi. Di questi, circa 89 miliardi arrivavano dai data center: oltre 92 dollari ogni 100 di vendite. È qui che anche uno slittamento delle consegne da un trimestre all’altro può incidere in modo visibile sul totale, pur lasciando invariato il valore di un ordine.

Per il terzo trimestre fiscale 2027, ad agosto Nvidia aveva indicato 108 miliardi di dollari di ricavi con una tolleranza del 2% in entrambe le direzioni. Tradotta in dollari, la previsione va da 105,84 a 110,16 miliardi. Il valore centrale implica un aumento di circa il 12,2% rispetto al trimestre precedente. La società aveva inoltre escluso dalla stima i ricavi cinesi per i prodotti di calcolo destinati ai data center. È un dettaglio utile quando si valuta quanto un eventuale scostamento dipenda dalle vendite già comprese nelle attese.

Le due cifre da confrontare il 17 novembre

Accanto ai ricavi conta quanto resta a Nvidia dopo il costo dei prodotti venduti. Nel trimestre di luglio il margine lordo contabile era stato del 75%. Per quello successivo il gruppo aveva previsto il 74%, con mezzo punto percentuale di oscillazione in più o in meno. Un fatturato vicino all’obiettivo e un margine fuori da quella fascia racconterebbero due cose diverse sulla quantità di prodotti consegnati e sulla loro redditività. In quel caso, il commento della direzione su costi e composizione delle vendite sarebbe importante quanto il dato sui ricavi.

Nvidia ha confermato per martedì 17 novembre la diffusione dei risultati intorno alle 22:20 italiane, seguita alle 23 dalla conferenza con gli analisti. I numeri riguarderanno un trimestre precedente all’avvicendamento. Le indicazioni sulle consegne future e sugli impegni con i clienti saranno invece il primo riferimento pubblico per valutare le priorità della gestione Kress.