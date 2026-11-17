Zcash è sceso da 923,32 a 909,65 dollari tra le 06:40 e le 07:40 italiane di martedì 17 novembre su Kraken. Nella stessa ora Bitcoin è passato da 64.886 a 64.280,60 dollari. Il ribasso è stato più marcato per Zcash, con una perdita dell’1,48% contro lo 0,93% di Bitcoin. Eppure, per chi misurava il proprio investimento dalle 07:40 di lunedì, i segni erano opposti. Zcash guadagnava ancora il 2,51% e Bitcoin perdeva lo 0,42%. La differenza dipende dal tratto di strada percorso dai due prezzi prima dell’ultima ora di scambi.

Quanto del rialzo di Zcash si è perso in un’ora

Lunedì alle 07:40 un token ZEC valeva 887,37 dollari. Martedì alle 06:40 ne valeva 923,32. In quelle prime ventitré ore aveva accumulato un aumento di 35,95 dollari per unità. L’ultima ora ne ha cancellati 13,67, ossia circa il 38% del guadagno maturato fino a quel momento. Alla fine della finestra restavano 22,28 dollari di incremento per token. È questo importo, diviso per il prezzo di 887,37 dollari del giorno precedente, a dare il rialzo del 2,51%.

Le rilevazioni di Kraken sulla coppia ZEC/USD permettono anche di ricostruire che cosa è successo fra i due estremi. Nei dodici intervalli da cinque minuti conclusi tra le 06:40 e le 07:40, il prezzo più alto scambiato è stato di 924,59 dollari e il più basso di 909,19. L’ultimo prezzo dell’ora si è fermato appena 46 centesimi sopra quel minimo. In totale la piattaforma ha registrato 932 operazioni per circa 2.426 ZEC. Il bollettino conta gli scambi eseguiti, senza identificare chi abbia comprato o venduto.

Perché il bilancio di Bitcoin cambia segno

Per Bitcoin il punto di partenza di lunedì era 64.551,50 dollari. Anche in questo caso alle 06:40 di martedì la quotazione era più alta, ma il vantaggio accumulato ammontava a soli 334,50 dollari per bitcoin. Nell’ora successiva la discesa di 605,40 dollari ha assorbito quel margine e portato la posizione 270,90 dollari sotto il livello del giorno prima. Il confronto in percentuale rende leggibili insieme due criptovalute con prezzi unitari molto diversi.

Un esempio mostra che cosa significa per due posizioni della stessa dimensione. Su un controvalore iniziale di 1.000 dollari per ciascuna valuta alle 07:40 di lunedì, il movimento giornaliero avrebbe portato Zcash a circa 1.025,11 dollari e Bitcoin a 995,80. Sono controvalori teorici, calcolati prima delle commissioni. Ripetendo il calcolo con un acquisto alle 06:40 di martedì, entrambe le posizioni chiuderebbero invece l’ora sotto i mille dollari.

La verifica successiva delle 07:55

Un quarto d’ora più tardi Zcash era risalito a 917,92 dollari e Bitcoin a 64.498,50 dollari, sempre sulla stessa piattaforma. Zcash aveva quindi recuperato 8,27 dei 13,67 dollari persi nella finestra del titolo. Per leggere questi dati abbiamo confrontato l’ultimo scambio di ciascun intervallo completo, con orari italiani e prezzi in dollari. Una candela ancora aperta avrebbe continuato a cambiare durante la verifica.

Lo stesso criterio temporale conta quando si confrontano direttamente due criptovalute, come nel precedente approfondimento sul cambio fra Ether e Bitcoin. Qui ciascun rendimento è calcolato in dollari. Lo scarto di circa 2,93 punti percentuali fra i risultati giornalieri descrive il vantaggio di Zcash su Bitcoin alle 07:40, mentre la fotografia delle 07:55 documenta quanto rapidamente possa cambiare il confronto.