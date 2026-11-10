Bitcoin apre la settimana degli ETF spot statunitensi con 201 milioni USD di deflussi netti nella seduta del 9 novembre. Il dato disponibile questa mattina riguarda la raccolta dei fondi di ieri, non gli scambi della criptovaluta del 10 novembre. Rispetto ai 411,9 milioni usciti venerdì, l’importo si riduce, ma resta un saldo negativo.

La tabella di Farside Investors attribuisce a IBIT uscite per 213,2 milioni USD e ad ARKB per 9,9 milioni; MSBT registra invece afflussi per 22,1 milioni. Gli altri prodotti riportano un saldo pari a zero. Sono rilevazioni del fornitore, soggette a revisioni: la pagina non espone un orario preciso di consolidamento.

Uscite più contenute, ancora nessuna inversione

Il confronto corretto riguarda due sedute complete. La differenza fra venerdì e lunedì è di 210,9 milioni USD: in valore assoluto, le uscite nette sono diminuite di circa il 51,2%. È un calcolo redazionale, ottenuto dividendo la riduzione per i 411,9 milioni della seduta precedente. Descrive un rallentamento dei riscatti netti, non una crescita della domanda aggregata.

Il dato aggiorna il bilancio negativo degli ETF Bitcoin della settimana precedente. Per valutare un cambiamento di direzione serviranno saldi positivi successivi e la loro persistenza. Anche un giorno di afflussi potrebbe recuperare soltanto una parte delle uscite accumulate.

Il ruolo dei singoli prodotti

Il saldo di IBIT supera in valore assoluto la perdita netta dell’intero gruppo perché gli ingressi di MSBT compensano una parte delle uscite. Questa compensazione spiega perché la somma dei soli fondi in rosso e il totale finale siano diversi. Un saldo zero, inoltre, indica raccolta netta invariata nella tabella: non significa che nessuno abbia negoziato le quote.

Per chi segue il mercato conviene separare la direzione complessiva dalla distribuzione dei flussi. Una ripresa limitata a un prodotto offrirebbe un segnale meno diffuso rispetto ad afflussi su diversi fondi. Il confronto non rivela però le motivazioni dei clienti, né consente di attribuire i riscatti a uno specifico gruppo di investitori.

Cosa il dato non dice sul prezzo

Gli ETF sono accessibili sia a operatori professionali sia a risparmiatori. I saldi giornalieri non identificano da soli queste categorie e possono riflettere operazioni accompagnate da coperture. Definire ogni uscita una vendita delle istituzioni sarebbe quindi una conclusione più ampia delle prove disponibili.

Il prezzo di Bitcoin continua a formarsi su più mercati, anche fuori dagli orari di Borsa. Il dato del lunedì non rappresenta una quotazione in tempo reale e non permette di calcolare un obiettivo di prezzo. La verifica utile nelle prossime sedute sarà se la minore intensità delle uscite si accompagni a una raccolta più stabile e diffusa. Per ora il fatto acquisito è un rallentamento dei deflussi, con il saldo ancora sotto zero.