Wall Street torna in calo nel premarket di martedì 24 novembre: i futures sul Nasdaq 100 perdono l’1,03%, quelli sull’S&P 500 lo 0,41% e quelli sul Dow Jones lo 0,10%. La debolezza è maggiore nel paniere tecnologico, mentre Nvidia cede il 4,39% negli scambi prima dell’apertura. È una restituzione parziale del rialzo di lunedì, con intensità molto diverse fra i principali riferimenti americani.

La fotografia usa quotazioni Yahoo Finance con orari espliciti: per i tre futures, contratti di dicembre 2026 indicati dal fornitore come ritardati, i rilevamenti sono compresi fra le 11:10 e le 11:12 italiane; per Nvidia delle 11:21. Questi dati descrivono la mattina europea e precedono la seduta ordinaria USA, che inizia alle 15:30 italiane. Non sono prezzi di apertura già acquisiti.

I futures mostrano dove si concentra la debolezza

Contratto dicembre 2026 Livello in punti Variazione del fornitore Ora italiana del dato Nasdaq 100 26.532,50 −1,03% 11:11:55 E-mini S&P 500 7.224,50 −0,41% 11:12:06 Mini Dow Jones 49.625,00 −0,10% 11:10:46

Fonte: schede Yahoo Finance del future Nasdaq 100, del future S&P 500 e del future Dow Jones, tutte riferite al 24 novembre. Le variazioni sono quelle pubblicate per ciascun contratto, senza confrontarne il livello con la chiusura dell’indice a pronti.

Il divario fra Nasdaq 100 e Dow è di 0,93 punti percentuali, calcolato sulle variazioni arrotondate mostrate dal fornitore. È il dato più utile per leggere la mattina: la pressione è nettamente maggiore sul primo paniere. Il Dow, tuttavia, resta negativo; parlare di un trasferimento generalizzato di denaro dalla tecnologia verso gli altri settori richiederebbe anche dati sui singoli comparti, sulla diffusione dei rialzi e sui volumi.

La distinzione evita di trasformare una migliore tenuta relativa in una crescita assoluta. Un indice che perde meno può offrire un segnale di resistenza, ma non dimostra da solo che siano entrati nuovi acquisti in ogni suo componente. Anche il numero di società e il metodo di ponderazione dei panieri rendono improprio trattarli come tre misurazioni intercambiabili dello stesso portafoglio.

Nvidia restituisce circa un quinto del guadagno in dollari

Le azioni Nvidia sono indicate a 157,80 dollari alle 11:21:48 italiane nella scheda di quotazione Yahoo Finance, contro i 165,05 dollari della chiusura di lunedì. Il ribasso è di 7,25 dollari per azione. Nella seduta precedente il titolo aveva guadagnato 39,52 dollari, passando da 125,53 a 165,05 dollari.

Dividendo 7,25 per 39,52 si ottiene circa il 18,3%: questa è la quota del guadagno in dollari di lunedì restituita nella rilevazione del premarket. Il prezzo osservato rimane quindi circa il 25,7% sopra la chiusura di venerdì, ma il risultato di chi ha comprato alla chiusura di lunedì è invece negativo del 4,39%. Sono variazioni del prezzo in dollari, prima di costi, cambio e imposte, riferite a due momenti d’ingresso differenti.

Questa differenza spiega perché lo stesso movimento possa apparire come una pausa dopo un forte recupero oppure come una perdita immediata. Sottrarre semplicemente il 4,39% dal 31,48% di lunedì produrrebbe un saldo scorretto: le due percentuali hanno basi diverse. Il calcolo utilizza i prezzi effettivamente osservati e non costituisce una stima della prossima chiusura.

Il punto di partenza è il rimbalzo di Wall Street seguito al ritorno di Huang alla guida di Nvidia. La nuova informazione di oggi è come il mercato tratta quei guadagni nelle ore successive. Attribuire l’intero arretramento a prese di profitto sarebbe invece una spiegazione non dimostrata dai soli prezzi: le quotazioni non rivelano le motivazioni di tutti i venditori.

Dalla notizia sulla leadership ai numeri delle imprese

Per capire la tenuta del comparto tecnologico, il prossimo passaggio utile sarà confrontare il movimento dei prezzi con ricavi, redditività e indicazioni aziendali. Un appuntamento confermato è quello di Dell: la società ha fissato la conferenza sui risultati del terzo trimestre fiscale 2027 alle 15:30 del fuso centrale statunitense, le 22:30 italiane di oggi. Il comunicato precisa che i risultati, con prospetti e previsioni, saranno diffusi prima della conferenza.

Nella lettura dei conti conterà distinguere vendite già contabilizzate, ordini e prospettive. Un aumento della domanda può accompagnarsi a costi maggiori e non tradursi nella stessa crescita degli utili. È una chiave di analisi per il documento in arrivo, non un’anticipazione dei risultati né l’affermazione che Dell determinerà da sola la direzione degli indici.

Che cosa potrà confermare l’apertura delle 15:30

La prima verifica sarà se la distanza fra Nasdaq 100 e Dow persisterà durante gli scambi ordinari. La seconda riguarderà l’estensione della debolezza: pochi grandi titoli in ribasso e una maggioranza di azioni in calo descrivono situazioni differenti. La terza sarà il confronto dei volumi con una fascia oraria equivalente, evitando di confrontare poche ore di premarket con una giornata completa.

La SEC descrive i limiti degli scambi azionari fuori orario: liquidità generalmente inferiore, possibili oscillazioni più ampie, differenze fra sedi di negoziazione e spread più larghi. Il prezzo dell’ultimo scambio può quindi differire da quello disponibile per un nuovo ordine e dalla successiva apertura. Il richiamo riguarda le azioni; non permette di assegnare automaticamente gli stessi volumi o le stesse condizioni ai futures.

Il calendario del NYSE conferma inoltre la chiusura di giovedì 26 novembre per Thanksgiving e la seduta abbreviata di venerdì 27 fino alle 19:00 italiane. Questo calendario riduce il tempo di negoziazione disponibile nella settimana, ma non prova da solo che oggi la liquidità sia già diminuita. Per il momento, i prezzi documentano una restituzione selettiva del rimbalzo: la conferma di un deterioramento più esteso richiederà gli scambi della seduta ordinaria.