Anthropic e Nvidia recuperano nel premercato di lunedì 23 novembre: nelle rilevazioni CNBC delle 11:21 italiane valgono rispettivamente 92,89 e 136,35 dollari, in rialzo del 4,48% e dell’8,62% rispetto a venerdì, ricalcolando le variazioni dai prezzi esposti. Il movimento restituisce a entrambe circa metà della perdita dell’ultima seduta, lasciandole ancora sotto la chiusura di giovedì. Sono prezzi fuori dall’orario ordinario, soggetti a variazioni prima dell’apertura americana.

Il confronto più utile riguarda proprio la distanza recuperata. Nvidia sale quasi il doppio in percentuale rispetto ad Anthropic, ma aveva subito una caduta molto più ampia. Misurare quanti dollari sono stati recuperati rispetto a quelli persi permette di leggere il rimbalzo su una base comune, senza confondere la forza del rialzo giornaliero con il ritorno ai livelli precedenti.

Il segnale cambia dopo le vendite di venerdì

La notizia CNBC sul recupero di Anthropic e Nvidia, pubblicata alle 10:17 italiane, descrive il ritorno degli acquisti dopo la settimana di vendite sui titoli tecnologici. Le quotazioni utilizzate qui provengono dalle successive schede di mercato della testata: rappresentano una fotografia più recente rispetto ai valori iniziali del resoconto.

Il precedente articolo di TradingCenter seguiva invece le vendite del 20 novembre, quando il debutto di Anthropic non era riuscito a sostenere il comparto. Oggi cambia il segno degli scambi prima dell’apertura. Questa osservazione documenta un movimento dei prezzi; per attribuirgli una causa unica, oppure definirlo un’inversione duratura, servirebbero elementi ulteriori.

Anthropic recupera il 48,18% della perdita in dollari

La scheda CNBC delle azioni Anthropic riporta una chiusura di venerdì a 88,91 dollari, con una perdita di 8,26 dollari, pari all’8,50%. La base precedente è quindi 97,17 dollari. Alle 11:21 italiane di lunedì il prezzo fuori orario è 92,89 dollari: il guadagno rispetto a venerdì ammonta a 3,98 dollari.

La scheda visualizza +4,47%; dai prezzi esposti a due decimali si ottiene +4,48%. Questa differenza di un centesimo di punto impone di esplicitare la base usata. Il calcolo redazionale divide il recupero per la perdita: 3,98 / 8,26 × 100 = 48,18%. Restano 4,28 dollari da recuperare per tornare a 97,17, una distanza del 4,40% rispetto a quella chiusura. Per colmarla partendo da 92,89 dollari occorrerebbe invece un ulteriore rialzo del 4,61%: il denominatore cambia, quindi cambia anche la percentuale.

Nvidia sale di più, ma il recupero relativo è simile

La scheda CNBC delle azioni Nvidia indica una chiusura di venerdì a 125,53 dollari, in discesa di 20,45 dollari, ossia il 14,01%, dai precedenti 145,98. La rilevazione delle 11:21 italiane mostra 136,35 dollari, con un aumento di 10,82 dollari.

Applicando la stessa formula, 10,82 / 20,45 × 100, Nvidia recupera il 52,91% della perdita di venerdì. Il risultato è vicino a quello di Anthropic, pur con un rialzo giornaliero sensibilmente maggiore. La distanza dai 145,98 dollari resta di 9,63 dollari, pari al 6,60% del prezzo di giovedì; dalla nuova base servirebbe ancora circa il 7,06% per tornare a quel livello.

Queste misure descrivono esclusivamente il percorso dei prezzi fra due chiusure e le rilevazioni di lunedì, riferite allo stesso minuto. Non sono rendimenti netti di un investimento: escludono commissioni, imposte e cambio per chi misura il portafoglio in euro. Il recupero della perdita non esprime neppure una probabilità di ulteriore rialzo.

Perché servirà la conferma della seduta ordinaria

Il bollettino SEC sui rischi degli scambi fuori orario spiega che una partecipazione più ridotta può comportare minore liquidità, oscillazioni maggiori e differenze più ampie fra prezzi di acquisto e vendita. Un prezzo osservato nel premercato può quindi differire da quello disponibile all’apertura; inoltre, sedi di negoziazione diverse possono mostrare valori differenti.

Il passaggio successivo sarà verificare dalle 15:30 italiane, inizio della seduta ordinaria, quanto del rialzo rimarrà e come evolveranno gli scambi. La domanda concreta resta se Anthropic e Nvidia riusciranno a conservare il terreno riconquistato e ad avvicinarsi alle chiusure di giovedì. Per ora la fotografia mostra un recupero parziale, misurabile in circa metà delle perdite di venerdì per entrambe.