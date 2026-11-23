Arm ha annunciato il 23 novembre un nuovo accordo con Rene Haas che estende fino al 2033 il suo impegno alla guida della società. Il manager assumerà inoltre la vicepresidenza di SoftBank Group dal 1° dicembre 2026. La notizia arriva dopo i contatti per la successione al vertice di Nvidia riportati da Bloomberg: per Arm è un segnale di continuità, mentre le condizioni economiche del rinnovo restano fuori dal comunicato.

L’annuncio ufficiale sul futuro di Haas in Arm conferma entrambe le decisioni. Il dirigente esprime fiducia nella strategia e nella fase di crescita dell’azienda. Il testo pubblicato non specifica compensi, incentivi, penali o clausole di uscita: il riferimento al 2033 descrive l’orizzonte dell’accordo, senza permettere al lettore di ricostruirne tutti i vincoli.

Che cosa cambia rispetto alle ipotesi su Nvidia

Secondo il resoconto Bloomberg pubblicato alle 13:19 italiane, la società di selezione Heidrick & Struggles, incaricata dal consiglio Nvidia di cercare il successore di Jensen Huang, aveva contattato Haas. L’agenzia ricorda anche i suoi sette anni in Nvidia, dove aveva guidato il business dei prodotti per il calcolo. Il contatto e il ruolo nella ricerca provengono da questa ricostruzione giornalistica; Arm non li conferma nel comunicato odierno.

Il rinnovo rende quindi meno plausibile un trasferimento imminente, secondo la nostra lettura, ma non equivale all’annuncio di chi guiderà Nvidia. Per quel passaggio serve una decisione del consiglio della società americana. Sono due piani diversi: la disponibilità di un candidato esterno e la conclusione della ricerca del nuovo amministratore delegato.

Nel nostro confronto del 12 novembre fra cinque possibili successori di Huang, Haas era un profilo selezionato dalla redazione per l’esperienza industriale, con la disponibilità indicata come questione aperta. Il fatto nuovo di oggi è un impegno annunciato da Arm; la precedente analisi non rappresentava una rosa ufficiale di Nvidia.

L’84% della crescita viene da licenze e altre entrate

La continuità del vertice conta anche per il lavoro da portare avanti. Nella lettera agli azionisti sul secondo trimestre fiscale 2027, alle pagine 4–6, Arm riporta ricavi di 1.443 milioni di dollari nel trimestre chiuso il 30 settembre 2026, contro 1.135 milioni un anno prima. Licenze e altre entrate passano da 515 a 773 milioni; le royalty da 620 a 670 milioni.

Il calcolo redazionale è questo: l’aumento totale è 308 milioni, quello di licenze e altre entrate è 258 milioni. Dividendo 258 per 308 si ottiene l’83,77%, circa l’84% della crescita. Le royalty contribuiscono per i restanti 50 milioni. Il confronto usa trimestri omogenei e valori in dollari: misura l’origine dell’incremento dei ricavi, non il peso delle licenze sul fatturato totale né il loro margine.

La società precisa che sulle licenze incidono anche tempi e dimensioni dei grandi contratti. Un trimestre forte in questa voce può anticipare opportunità, ma non garantisce lo stesso ritmo nei trimestri successivi. Per valutare l’esecuzione della strategia sarà quindi utile osservare se la diffusione dei progetti si traduce poi in maggiori royalty.

Il nuovo ruolo in SoftBank apre una domanda sulle responsabilità

La vicepresidenza di SoftBank aggiunge una responsabilità nel gruppo che Bloomberg identifica come maggiore azionista di Arm. Per gli investitori, il punto da chiarire è come saranno distribuiti incarichi e deleghe. Il comunicato annuncia il ruolo e la decorrenza, ma non descrive il tempo da dedicarvi né nuovi poteri operativi: attribuirgli già oggi specifiche decisioni su investimenti o acquisizioni andrebbe oltre le informazioni pubblicate.

La prossima scadenza esplicita è il 1° dicembre, quando scatterà il nuovo incarico. Eventuali dettagli sulle condizioni del rinnovo e sulla distribuzione delle responsabilità permetteranno di valutarne meglio costi e implicazioni. Intanto il dato certo riguarda la leadership; la capacità di produrre valore per gli azionisti andrà misurata separatamente, attraverso contratti, ricavi e risultati futuri. Una permanenza più lunga del CEO, da sola, non stabilisce il rendimento del titolo.