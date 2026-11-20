UnitedHealth e Humana sono state promosse a Buy da TD Cowen il 20 novembre, secondo il resoconto pubblicato da Investing.com alle 16:28 italiane. Gli obiettivi di prezzo sono rispettivamente 455 e 485 dollari. In Borsa, alle 17:23 italiane, UnitedHealth quotava 346,56 dollari, in rialzo del 4,87%, mentre Humana scambiava a 394,48 dollari, con un progresso del 3,81%.

La notizia riguarda un cambiamento nel giudizio degli analisti, non nuove previsioni annunciate oggi dalle due compagnie. La tesi è che una maggiore disciplina nei piani Medicare Advantage, l’alternativa privata al programma Medicare tradizionale, possa favorire il recupero della redditività. Ma il punto di partenza è diverso: UnitedHealth produce già utili e cassa, mentre Humana deve superare una perdita trimestrale rettificata.

Che cosa cambia nei target di TD Cowen

Il resoconto attribuisce all’analista Ryan Langston la scelta di UnitedHealth come idea di investimento per il 2027. Il target passa da 402 a 455 dollari, un aumento del 13,2% calcolato sui due valori. La valutazione favorevole considera il recupero di Optum Health e dei margini nelle attività commerciali e Medicaid.

Per Humana, TD Cowen stima un utile rettificato per azione di 40,42 dollari nel 2028, contro un consenso di 37,81 dollari riportato nella stessa notizia: la distanza è di circa 6,9%. Questi numeri provengono dalla ricostruzione giornalistica della ricerca, non dalla consultazione della nota integrale del broker. Sono stime, non risultati acquisiti.

UnitedHealth, la base ufficiale è una guidance da almeno 20,50 dollari

Il comunicato societario del 13 ottobre sui risultati del terzo trimestre 2026 indica ricavi per 112,7 miliardi di dollari, un risultato operativo di 6,6 miliardi e un margine netto del 3,6%. L’utile per azione è di 4,56 dollari secondo i principi contabili GAAP e di 4,69 dollari su base rettificata.

Il flusso di cassa operativo trimestrale è pari a 5,1 miliardi, circa 1,2 volte l’utile netto. Per l’intero 2026 la società ha indicato almeno 19,50 dollari di utile per azione GAAP e almeno 20,50 dollari rettificati. Sono informazioni già pubblicate, utilizzate qui per valutare il punto di partenza della nuova raccomandazione.

La cassa aggiunge una verifica importante: un miglioramento dell’utile deve prima o poi tradursi in risorse disponibili per investimenti, debito e remunerazione degli azionisti. Un trimestre positivo, tuttavia, non basta per proiettare lo stesso rapporto tra cassa e utile su tutti gli esercizi successivi.

Humana, il recupero previsto va confrontato con una perdita attuale

Nel comunicato ufficiale Humana del 6 novembre, il terzo trimestre presenta un utile GAAP di 1,33 dollari per azione ma una perdita rettificata di 0,70 dollari. La guidance annuale rettificata è stata alzata da almeno 9 a almeno 9,50 dollari, pur restando condizionata dai minori bonus legati alle valutazioni di qualità dei piani.

Il benefit ratio assicurativo è del 93,7%, migliore della previsione di poco superiore al 94%. Misura l’incidenza delle prestazioni sui premi: non è il margine netto, perché restano da coprire altre spese. La differenza tra risultato contabile e rettificato è stata già esaminata nell’analisi dei conti di Humana.

Confrontare i 40,42 dollari ipotizzati per il 2028 con il minimo di 9,50 indicato per il 2026 evidenzia quanto recupero sia incorporato nello scenario. Non permette però di calcolare una crescita garantita: si confrontano una stima di un intermediario per un anno futuro e una soglia minima aziendale riferita a un altro esercizio.

Perché più assicurati non significa automaticamente più profitti

Nelle assicurazioni sanitarie conta il rapporto tra premi incassati e costo dell’assistenza. Una compagnia può aumentare gli iscritti e peggiorare i risultati se le nuove coperture sono state prezzate troppo poco rispetto alle prestazioni necessarie. Viceversa, rinunciare a contratti poco redditizi può frenare i ricavi e migliorare la qualità degli utili.

La verifica della tesi rialzista passerà quindi dai margini effettivi, dalla composizione degli iscritti, dall’andamento dei costi medici e dai successivi aggiornamenti societari. I target sono valutazioni rivedibili, non prezzi promessi: l’upgrade diventa economicamente convincente soltanto se la disciplina commerciale si traduce in profitti sostenibili, senza che nuove pressioni sui costi assorbano il miglioramento atteso.