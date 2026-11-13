Eli Lilly stacca venerdì 13 novembre un dividendo trimestrale di 1,73 dollari per azione. Chi aveva 100 azioni con diritto alla distribuzione riceverà 173 dollari lordi il 10 dicembre, contro i 150 dollari pagati per lo stesso numero di titoli nel dicembre 2025. Sono 23 dollari in più, pari al 15,33%. Chi acquista le azioni Eli Lilly nella seduta del 13 novembre le compra già senza il diritto a quel pagamento. La data utile per l’acquisto e quella dell’accredito sono distanti quasi un mese.

Il prospetto dei dividendi di Eli Lilly distingue la decisione del consiglio, la data di stacco e il giorno del pagamento. L’importo del quarto trimestre è stato dichiarato il 26 ottobre. Il 13 novembre coincidono la data di stacco e la data di registrazione degli aventi diritto. Il 10 dicembre è il giorno previsto per la distribuzione. La novità di oggi riguarda quindi chi matura il diritto alla cedola; l’importo era pubblico già da ottobre.

Due operazioni effettuate a una seduta di distanza possono produrre estratti conto diversi. Chi possedeva 100 azioni al termine di giovedì 12 novembre può venderle venerdì conservando il diritto ai 173 dollari. Chi compra le stesse 100 azioni venerdì può mantenerle per tutto il resto del mese e non ricevere questa cedola. Comprare prima del 10 dicembre, da solo, non basta. Sul conto di un investitore italiano, inoltre, il valore effettivamente disponibile in euro dipenderà dal trattamento fiscale e, se la somma viene convertita, dal cambio applicato dall’intermediario.

Il confronto con gli anni precedenti

Il pagamento di dicembre completa quattro distribuzioni da 1,73 dollari ciascuna nel calendario 2026. Le prime tre erano pagabili il 10 marzo, il 10 giugno e il 10 settembre. Per chi ha avuto diritto a tutte e quattro con 100 azioni, il totale lordo dell’anno arriva a 692 dollari. Nel 2025 le quattro rate erano da 1,50 dollari e il totale per la stessa posizione era 600 dollari. I 92 dollari aggiuntivi dell’intero anno sono quattro volte la differenza che si vedrà con il solo pagamento di dicembre.

Allargando il confronto di un altro anno, nel 2024 le rate trimestrali erano da 1,30 dollari, pari a 5,20 per azione nell’intero esercizio. Fra il 2024 e il 2026 il dividendo annuale è dunque passato da 520 a 692 dollari per 100 azioni, un incremento cumulato del 33,08%. Per ricostruire quanto ha ricevuto un singolo azionista occorre però conoscere il numero di azioni detenute a ciascuno stacco. Chi è entrato dopo agosto e prima del 13 novembre può avere diritto alla rata di dicembre senza aver maturato le tre precedenti.

Perché una cedola cresciuta del 15,33% rende circa lo 0,48% sul prezzo corrente?

Alle 16:52 italiane del 13 novembre il titolo quotava 1.438,96 dollari a New York. A quel prezzo 100 azioni avevano un valore di mercato di 143.896 dollari. Dividendo i 692 dollari dell’intero calendario 2026 per quel valore si ottiene circa lo 0,48% lordo. Il 15,33% confronta invece la cedola con quella dell’anno scorso. I due numeri possono quindi convivere: servono capitali molto diversi per acquistare oggi un flusso di 692 dollari oppure per misurare di quanto quel flusso è aumentato.

La singola rata da 173 dollari equivale a circa lo 0,12% della stessa posizione. Per mettere l’importo in prospettiva, un movimento dell’1% del titolo farebbe variare il valore di quelle 100 azioni di circa 1.439 dollari. Chi misura il risultato dell’investimento deve pertanto sommare al dividendo la variazione di prezzo dal proprio acquisto. Quanto alle prossime distribuzioni, il calendario ufficiale permette già di calcolare il totale del 2026. Per stimare l’incasso effettivo del 2027 serviranno le delibere sui nuovi trimestri.