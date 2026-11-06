Per le azioni Eli Lilly l’accordo annunciato il 6 novembre con Hims & Hers apre un canale di vendita negli Stati Uniti per due farmaci destinati al trattamento dell’obesità. I prezzi mensili per chi paga direttamente partono da 149 dollari per Foundayo e da 299 dollari per Zepbound. Sono gli stessi prezzi di partenza già disponibili ai pazienti che acquistano con questa modalità. A cambiare è il percorso che porta dalla visita alla consegna.

Che cosa può fare il paziente sulla piattaforma

Secondo il comunicato di Eli Lilly e Hims & Hers, il paziente può effettuare il consulto sulla piattaforma e, se il professionista ritiene appropriata la terapia, ricevere la prescrizione e farsi spedire il farmaco a casa. Foundayo è il prodotto orale giornaliero di Lilly. L’accordo comprende anche Zepbound, a base di tirzepatide. La decisione clinica resta al professionista che segue il singolo paziente.

Il prezzo iniziale pubblicizzato riguarda il medicinale. Per valutare il costo effettivo di un percorso occorre distinguere il farmaco dai servizi di assistenza offerti dalla piattaforma e verificare le condizioni applicabili alla prescrizione. Per l’azionista vale una distinzione simile: moltiplicare il prezzo pubblicizzato per il numero degli utenti di Hims & Hers sovrastimerebbe sia i potenziali acquirenti sia gli incassi del produttore.

Quanto vale per Lilly una prescrizione in più

Si possono immaginare due pazienti. Il primo avrebbe acquistato lo stesso medicinale attraverso un altro canale e sceglie Hims & Hers per comodità. Il produttore conserva la vendita, ma cambia il distributore. Il secondo aveva rinunciato per la difficoltà di organizzare visita e ordine separatamente. Se riceve una prescrizione appropriata e acquista il prodotto, per Lilly si crea una vendita aggiuntiva. Il valore dell’accordo dipende da quanto pesa il secondo gruppo rispetto al primo.

Anche il rinnovo conta. Una prima spedizione genera un ordine, mentre la continuità della terapia, quando clinicamente indicata, può generare più ordini nel tempo. Dal lato di Hims & Hers bisogna considerare anche il costo del consulto, dell’assistenza e dell’acquisizione di un nuovo utente. Le società non quantificano nel comunicato i margini per ordine o i ricavi attesi.

Il dato da cercare nei prossimi conti

Per distinguere l’ampliamento della distribuzione da un effettivo aumento della domanda serviranno indicazioni sulle nuove prescrizioni, sui rinnovi e sul prezzo netto realizzato. Un incremento dei volumi accompagnato da ricavi netti in crescita sarebbe più informativo del semplice numero di utenti raggiungibili online. Per ora l’elemento certo è commerciale: due medicinali di marca potranno arrivare ai pazienti attraverso un percorso integrato nella piattaforma che già usano per il consulto.