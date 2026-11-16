Per chi segue le azioni Roche, il via libera americano a Gazyva apre un nuovo impiego per un medicinale che nei primi nove mesi del 2026 ha già fatturato 751 milioni di franchi svizzeri. Lunedì 16 novembre il gruppo di Basilea ha comunicato che la Food and Drug Administration ha autorizzato il farmaco negli adulti con nefropatia membranosa primaria a rischio di progressione, per indurre la remissione della perdita di proteine nelle urine. È la prima terapia approvata negli Stati Uniti specificamente per questa indicazione.

Quanto pesano già gli Stati Uniti nelle vendite di Gazyva

Nei conti presentati il 22 ottobre Roche attribuisce a Gazyva, commercializzato anche con il nome Gazyvaro, 369 milioni di franchi di vendite negli Stati Uniti tra gennaio e settembre. Su 751 milioni complessivi, la quota americana arriva al 49,1%. In Europa il prodotto ha generato 176 milioni, in Giappone 28 milioni e nel resto dei mercati internazionali 178 milioni. Il nuovo impiego interessa quindi un mercato che da solo vale quasi quanto tutti gli altri messi insieme per questo medicinale.

Il confronto con la divisione farmaceutica aiuta a leggere la dimensione dell’opportunità. Nei nove mesi le vendite della divisione sono ammontate a 36,2 miliardi di franchi. Gazyva ne rappresentava circa il 2,1% e le sue vendite mondiali erano già salite del 7% a cambi costanti. Sono cifre maturate prima della nuova indicazione, grazie agli impieghi precedenti, tra i quali alcune forme di tumore del sangue e la nefrite lupica. Nei prossimi conti, un aumento dei ricavi complessivi del prodotto potrà riflettere più di una di queste attività.

Che cosa ha convinto la FDA

Nella nefropatia membranosa primaria il sistema immunitario danneggia i minuscoli filtri dei reni, che lasciano passare proteine nelle urine. Lo studio MAJESTY ha coinvolto 142 adulti assegnati in modo casuale a Gazyva oppure a tacrolimus, un medicinale già utilizzato anche per questa patologia. Dopo 104 settimane, circa due anni, il 36% del gruppo trattato con Gazyva aveva raggiunto la remissione completa della proteinuria, contro il 6% del gruppo di confronto. Lo scarto osservato è di circa 30 punti percentuali.

La definizione di remissione importa per chi valuta i risultati. Secondo la scheda della FDA sull’approvazione, i pazienti dovevano presentare un livello molto basso di proteine nelle urine e una funzione di filtrazione renale stabile, senza ricorrere a una terapia di salvataggio. Il risultato misura dunque un beneficio clinico preciso a due anni. Per conoscere l’effetto sul ricorso alla dialisi nel lungo periodo servirebbero osservazioni dedicate. L’etichetta statunitense conserva inoltre avvertenze in evidenza sulla riattivazione dell’epatite B e su una rara infezione cerebrale grave.

Quale dato cercare nei prossimi conti

Il primo numero da osservare sarà il fatturato americano di Gazyva, confrontato con lo stesso periodo dell’anno precedente. Per attribuire parte della crescita alla nuova autorizzazione servirà però un’informazione in più, come il numero di pazienti avviati al trattamento per questa indicazione o un commento di Roche sulle prescrizioni in nefrologia. La tabella dei nove mesi divide le vendite per area geografica, senza separare gli incassi per malattia.

Anche il calendario delimita ciò che si potrà vedere: nel bilancio del 2026 entreranno soltanto le settimane successive al via libera di novembre. I 369 milioni già realizzati negli Stati Uniti danno la misura della presenza commerciale di Roche nel Paese. Per stimare i nuovi ricavi occorrerebbe invece conoscere quanti adulti rientrano nei criteri autorizzati, quanti iniziano effettivamente la terapia e quale prezzo netto viene riconosciuto al produttore. Il comunicato sul via libera non offre una previsione di vendite per questo impiego.