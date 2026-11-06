Azioni Humana, l’assicuratore sanitario americano ha alzato da 9 a 9,50 dollari la soglia minima di utile rettificato per azione prevista nel 2026, pur avendo chiuso il terzo trimestre con una perdita rettificata di 0,70 dollari per azione. Le due cifre si riferiscono a periodi diversi. Nei primi nove mesi, che includono già il trimestre in perdita, il gruppo ha guadagnato 17,17 dollari per azione sulla stessa base.

Come un utile diventa una perdita dopo le rettifiche

Nel bilancio redatto secondo i principi americani, il trimestre si chiude invece con un utile di 1,33 dollari per azione. La voce più importante per ricostruire il passaggio riguarda le opzioni di acquisto e vendita associate a partecipazioni di minoranza. La loro valutazione ha favorito il risultato contabile. Nel prospetto ufficiale di riconciliazione, Humana sottrae 358 milioni di dollari per questa voce dal risultato ante imposte.

La rettifica supera da sola i 216 milioni di utile contabile ante imposte. Dopo aver riaggiunto ammortamenti di attività immateriali e altre spese escluse dal calcolo, la misura rettificata scende a una perdita di 104 milioni. Per l’azionista è una distinzione concreta: la variazione di valore di un’opzione può migliorare il bilancio anche quando assicurare gli iscritti assorbe una quota elevata dei premi.

Quanto resta di cento dollari di premi

Nel ramo assicurativo, ogni cento dollari di premi hanno finanziato circa 93,70 dollari di prestazioni sanitarie. Il gruppo si aspettava un rapporto leggermente superiore al 94%. I 6,30 dollari residui servono anche a coprire amministrazione e distribuzione. La differenza fra premi e prestazioni offre quindi una prima lettura della redditività, prima delle altre spese.

Un esempio aiuta a capire perché pochi decimali spostano le previsioni. Su un miliardo di dollari di premi, a parità di tutto il resto, tre decimi di punto di spesa sanitaria equivalgono a tre milioni di dollari. È un calcolo illustrativo. Per misurare il beneficio effettivo servono il volume dei premi e la composizione degli iscritti.

Il dato da seguire a fine anno

Il nuovo obiettivo annuale è un minimo indicato dalla direzione. Applicando per semplicità la stessa base azionaria, la distanza fra i 17,17 dollari già maturati e la soglia di 9,50 lascia spazio a un quarto trimestre in perdita. Una previsione annuale più alta può dunque convivere con un finale d’anno debole.

Accanto all’assicurazione cresce la rete di cure primarie CenterWell, che da inizio anno ha aggiunto 146.800 pazienti. Per valutare il contributo economico servirà osservare quanto rendono le nuove strutture insieme ai costi delle prestazioni. Anche nei conti di CVS Health la lettura delle singole attività aiuta a capire da dove arrivano gli utili di un gruppo sanitario integrato.