Le emissioni di metano legate alle importazioni energetiche sono al centro dell’accordo provvisorio raggiunto nella notte tra Consiglio UE e Parlamento europeo, comunicato il 19 novembre. L’intesa prevede due anni di rinvio per specifici obblighi applicabili a gas naturale, petrolio greggio e carbone. L’obiettivo dichiarato è tutelare la sicurezza delle forniture mentre gli operatori completano gli strumenti necessari per rispettare le regole.

Perché il rinvio conta per chi compra energia

Per un importatore, poter acquistare un carico e poter documentare correttamente le sue emissioni sono due problemi distinti. La disponibilità del combustibile dipende dalla produzione e dalla logistica; la conformità richiede informazioni raccolte a monte e verificate secondo criteri riconosciuti. Un ritardo nel secondo passaggio può complicare la selezione dei fornitori anche quando il prodotto esiste.

La lettura economica dell’accordo è quindi quella di una riduzione della pressione sui tempi di adeguamento. Il rinvio può dare più spazio per organizzare verifiche e contratti, ma il suo valore per ciascuna impresa dipende dalla preparazione dei produttori dai quali acquista e dalla struttura della propria catena di approvvigionamento.

Il comunicato ufficiale del Consiglio UE distingue due scadenze:

1° gennaio 2029 , anziché 1° gennaio 2027, per gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica interessati dal rinvio per gli importatori.

, anziché 1° gennaio 2027, per gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica interessati dal rinvio per gli importatori. 5 agosto 2030, anziché 5 agosto 2028, per la rendicontazione dell’intensità delle emissioni di metano, riferita sia agli importatori sia ai produttori dell’Unione.

Il comunicato descrive una modifica mirata. Queste date non autorizzano a considerare sospeso l’intero regolamento o cancellati tutti gli adempimenti ambientali del settore energetico.

Un anno aggiuntivo rispetto alla posizione del Consiglio

La novità rispetto al negoziato precedente è la durata del rinvio. Il 6 novembre il Consiglio aveva approvato una posizione che prevedeva un solo anno aggiuntivo: gli obblighi per gli importatori sarebbero partiti nel 2028 e la rendicontazione dell’intensità nel 2029. L’intesa annunciata oggi concede dunque altri dodici mesi rispetto a quella posizione negoziale.

È importante distinguere questo confronto dalla normativa vigente: il mandato del 6 novembre era una proposta per il negoziato, non una proroga già entrata in applicazione. Per una società che prepara gli investimenti nei sistemi di rilevazione, la differenza è tra un calendario prospettato e una modifica che deve ancora completare l’iter legislativo.

Il problema operativo è risalire fino al produttore

La proposta della Commissione del 14 ottobre spiegava il meccanismo originario: per i contratti conclusi o rinnovati dopo il 4 agosto 2024, gli importatori devono dimostrare l’equivalenza delle misure di monitoraggio, rendicontazione e verifica applicate a livello del produttore. La stessa relazione ricorda che alcuni obblighi informativi sulle importazioni sono già previsti dal 5 maggio 2025.

La preparazione riguarda anche le autorità nazionali e l’accreditamento dei verificatori. Disporre di moduli e dati non basta se manca un soggetto qualificato che possa controllarli. Per questo la capacità amministrativa e tecnica conta quanto il tempo aggiuntivo concesso alle aziende.

Un esempio concreto della rilevanza delle misurazioni a monte emerge dal progetto gas Ima destinato a rifornire Nigeria LNG, nel quale sono previsti sistemi permanenti di monitoraggio del metano. È un caso industriale distinto dall’accordo europeo: non prova che uno specifico carico sia conforme alle future procedure.

Perché non si può già calcolare un risparmio in bolletta

Il rinvio di un obbligo documentale non aggiunge automaticamente gas alla rete, non riduce un dazio e non determina il prezzo di un contratto. Un eventuale beneficio passerebbe dalla maggiore facilità di mantenere o diversificare le forniture. Per tradurlo in euro servirebbero dati sui costi evitati e sul loro trasferimento ai clienti.

Resta inoltre un costo ambientale da considerare. La Commissione descrive la riduzione delle perdite di metano come una leva sia climatica sia di risparmio energetico: il gas disperso rappresenta anche energia inutilizzata. Il tempo aggiuntivo sarà utile se impiegato per rendere affidabili controlli e misurazioni, mentre rimandare gli investimenti può allontanare quei benefici.

I prossimi passaggi da monitorare

L’accordo deve ricevere l’approvazione formale delle due istituzioni, che puntano all’entrata in vigore della modifica entro fine anno. È inoltre prevista una verifica della Commissione entro il 1° gennaio 2028, anche sulla disponibilità di verificatori indipendenti e sulle conseguenze per la sicurezza degli approvvigionamenti. Il testo definitivo e la sua pubblicazione saranno i riferimenti decisivi per aggiornare i programmi aziendali.