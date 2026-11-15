Gas naturale USA, 3.862 miliardi di piedi cubi nei depositi sotterranei dei 48 Stati contigui al 6 novembre, secondo il bollettino pubblicato venerdì 13 novembre dalla Energy Information Administration. La settimana ha portato un aumento netto di 61 miliardi di piedi cubi. Il livello supera del 2% la media dei cinque anni precedenti per lo stesso momento della stagione, ma resta del 2,3% inferiore a quello di un anno fa. Per capire quanto gas sia disponibile prima del freddo servono entrambi i confronti, insieme alla distribuzione regionale delle riserve.

Due confronti che spiegano la stessa scorta

Nel rapporto settimanale sugli stoccaggi la media quinquennale è di 3.787 miliardi di piedi cubi. Sottraendola dalla rilevazione di novembre si ottiene un vantaggio di 75 miliardi. Lo scorso anno, invece, il livello comparabile era di 3.954 miliardi: la differenza è quindi di 92 miliardi in meno. Entrambe le percentuali descrivono correttamente lo stock corrente e l’EIA lo colloca all’interno dell’intervallo osservato nei cinque anni precedenti.

Un secondo conto aiuta a capire che cosa guardare nella prossima pubblicazione. Se le scorte si riducessero di 50 miliardi di piedi cubi, mentre nella settimana comparabile la media storica scendesse di 30, il vantaggio sulla media si restringerebbe di 20 miliardi. Resterebbero 55 dei 75 miliardi iniziali. È un esempio ipotetico. Per capire se un prelievo segnala un consumo insolitamente forte occorrerà confrontarlo con quello tipico della stessa settimana, quando la domanda di riscaldamento normalmente aumenta.

La disponibilità cambia da regione a regione

La tabella dell’EIA separa cinque regioni. Al 6 novembre il Midwest disponeva di 1.129 miliardi di piedi cubi, il 2,5% sopra la propria media quinquennale. Nella regione South Central, che comprende importanti infrastrutture di produzione, trasporto e stoccaggio, il totale era di 1.235 miliardi, lo 0,3% sotto la propria media. Due regioni possono quindi affrontare l’inizio dell’inverno da posizioni diverse anche in presenza dello stesso saldo nazionale positivo. Un’ondata di freddo concentrata in una sola area può cambiare il fabbisogno locale senza produrre lo stesso effetto su tutti i punti di consegna.

Da dove arriva la previsione di 2,87 dollari

Il 10 novembre, tre giorni prima del bollettino settimanale, l’EIA aveva pubblicato il suo scenario mensile. Dopo un avvio di novembre mite, l’agenzia prevedeva più gas in deposito durante la stagione fredda e una media spot all’Henry Hub di 2,87 dollari per milione di BTU da novembre a marzo, il 16% in meno della stima formulata in ottobre. La rilevazione diffusa venerdì aggiunge un dato per controllare quell’ipotesi. La scheda del gas naturale permette di seguire il mercato, ricordando che una quotazione giornaliera può discostarsi anche sensibilmente da una media prevista su cinque mesi.

Il freddo influisce soprattutto sul ritmo con cui famiglie e imprese richiedono gas per il riscaldamento. A parità di produzione e degli altri impieghi, una sequenza di settimane più fredde può accelerare i prelievi e ridurre il margine disponibile alla fine della stagione. Un periodo mite può preservarlo. La risposta del prezzo dipende anche da dove serve il gas e dalla possibilità di consegnarlo quando la domanda aumenta. Dai soli 75 miliardi di vantaggio nazionale non si ricava una temperatura critica o un prezzo automatico.

Il prossimo rapporto settimanale è in calendario giovedì 19 novembre. Il confronto utile sarà fra il nuovo livello, quello della stessa settimana dello scorso inverno e la media quinquennale aggiornata. Per chi segue il mercato dall’Italia, il prezzo Henry Hub riguarda un punto di scambio statunitense. Per passare da quel riferimento alla spesa di una famiglia italiana servirebbero anche il prezzo di approvvigionamento europeo, il contratto applicato al cliente e le altre componenti della bolletta.